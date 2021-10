Hannover 96 vs. FC Schalke 04 heute live: Die Übertragung der 2. Liga live im TV und LIVE-STREAM

Das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams in der zweiten Liga: Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Um 18.30 Uhr ist am 15. Oktober Anpfiff in der HDI-Arena, wenn Hannover 96 den FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga empfängt.

Für beide Teams markiert diese Partie das erste Aufeinandertreffen in der zweiten Liga. Dort stehen die Schalker aber aktuell besser da: Mit 16 Punkten befindet man sich auf Platz vier der Tabelle und ist damit nur drei Zähler von der Spitze entfernt. Für die Hannoveraner ist die ganze Situation etwas ernster: Aktuell stehen bei ihnen nur elf Zähler zu Buche.

Damit liegen sie auf Tabellenplatz 13. Noch sind die Abstiegsränge also etwas entfernt, trotzdem würde man die drei Punkte sicherlich gern in Hannover behalten. Ob und wie die Schalker dem entgegenarbeiten werden, sehen wir ab 18:30 Uhr und hoffen auf ein spannendes Duell zwischen Hannover und Schalke 04.

Alle Informationen zur Übertragung der Partie Hannover 96 vs. FC Schalke 04 im TV und LIVE-STREAM könnt Ihr hier bei Goal nachlesen.

Hannover 96 vs. FC Schalke 04 heute live: Die Partie im Überblick

Begegnung Hannover 96 vs. FC Schalke 04 Wettbewerb 2. Liga Anpfiff 15. Oktober - 18.30 Uhr Spielort HDI-Arena (Hannover)

Hannover 96 vs. FC Schalke 04 heute live: Gibt es eine Übertragung im TV?

Eine Übertragung im TV gibt es zwar, allerdings ist diese nicht kostenlos. Die Rechte für die Übertragung der Zweiten Liga liegen beim Pay-TV-Sender Sky. Nur dort ist es möglich, die Spiele live und in voller Länge zu verfolgen, eine Übertragung im Free-TV gibt es demnach also leider nicht. Das heißt, so ganz stimmt das auch nicht. Der Free-TV-Sender Sport1 zeigt das Samstagabendspiel der zweiten Liga immer live im TV und im kostenlosen LIVE-STREAM.

Zu diesen ausgewählten Spielen zählt die heutige Partie allerdings nicht, dementsprechend müsst Ihr auf Sky zurückgreifen. Falls Ihr bereits über ein Sky-Konto verfügt, könnt Ihr ganz einfach über den Sender Sky Sport 1 die Konferenz oder mit Sky Sport 2 das Einzelspiel verfolgen. Ihr habt noch kein Sky oder seid gerade am Überlegen, es Euch zu holen? Wir geben Euch ein paar Infos.

Neben der Zweiten Liga könnt Ihr dort alle DFB-Pokal-Spiele verfolgen, genauso wie die Dienstags-, Mittwochs- und Samstagsspiele der Bundesliga. Neben all dem gibt es dort aber auch noch vieles an Filmen und Serien und sogar die Premier League zu sehen. Dafür braucht Ihr dann allerdings mehr als ein Abo. Einen genaueren Einblick in das Programm von Sky und die verschiedenen Abonnement-Pakete könnt Ihr hier finden.

Hannover 96 vs. FC Schalke 04 heute live: Das Spiel im LIVE-STREAM

Selbstverständlich gibt es auch die Möglichkeit, das Spiel im LIVE-STREAM zu sehen. Genau genommen sind es sogar zwei Varianten, die wir Euch in den folgenden Abschnitten kurz erläutern.

Hannover 96 vs. FC Schalke 04 heute live: Der LIVE-STREAM bei Sky Go

Die offizielle Streaming-Variante des Pay-TV-Senders Sky heißt Sky Go. Dort könnt Ihr genau dieselben Inhalte wie im TV verfolgen, braucht aber ein internetfähiges Gerät dafür. Und natürlich einen gültigen Sky-Zugang sowie das passende Sky-Paket. Genauere Infos zu den Paketen und zur Einrichtung von Sky Go gibt es unter diesem Link.

Hannover 96 vs. FC Schalke 04 heute live: LIVE-STREAMEN mit dem Sky-Ticket

Die dritte Möglichkeit, wie Ihr die Partie verfolgen könnt, ist das Sky-TIcket. Dieses ermöglicht Euch, entweder für ein Jahr oder einen Monat auf ausgewählte Sky-Inhalte per LIVE-STREAM zuzugreifen. Dabei könnt Ihr ebenfalls wieder zwischen unterschiedlichen Paketen wählen (Sport, Entertainment etc.). Um die zweite Liga live sehen zu können, braucht Ihr das Supersport-Ticket.

Dieses kostet für einen Monat 29,99 Euro oder im Jahresabo im ersten Jahr 19,99 Euro monatlich. Damit erhaltet Ihr Zugriff auf die erste und zweite Bundesliga sowie die DFB-Pokal- und Premier-League-Spiele. Mehr Infos dazu findet Ihr hier.

Die Champions League live erleben - nur auf DAZN!

Auch wenn es die zweite Liga zwar nicht beim Streamingdienst DAZN gibt, wird dort doch sicherlich jeder Sportfan fündig. Hier könnt Ihr sowohl die spanische, die italienische als auch die französische Liga live erleben, genauso wie viele Spiele der Bundesliga. Auch die Champions League ist hier beheimatet (das gilt nur für Deutschland und Österreich, in der Schweiz ist die Champions League bei DAZN leider nicht zu sehen).

121 der insgesamt 136 Spiele der Königsklasse gibt es exklusiv bei DAZN. Dazu kommen noch die NBA, NFL und MLB sowie Übertragungen aus den Sportarten, Tennis, Darts und Boxen. Das volle Programm also, bei dem sicherlich kein Sportfan enttäuscht wird. Wer jetzt neugierig geworden ist, der kann sich unter diesem Link anmelden und direkt das volle Angebot bei DAZN für 14,99 Euro monatlich oder 149,99 Euro jährlich genießen.

Hannover 96 vs. FC Schalke 04 heute live: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Aufstellungen bekanntgegeben worden sind, könnt Ihr sie hier sehen.