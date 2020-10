Hannover 96 vs. Eintracht Braunschweig live im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER: So wird die 2. Bundesliga übertragen

Derby in Niedersachsen: Hannover 96 empfängt den Nachbarn aus Braunschweig. Goal erklärt, wo das Spiel der 2. Bundesliga heute übertragen wird.

Lokalduell in der zweiten : empfängt Eintracht Braunschweig. Gerade einmal 54 Kilometer liegen zwischen dein beiden Heimstadien, Anpfiff in der HDI Arena in Hannover ist heute um 13 Uhr.

Die Hausherren befinden sich nach zwei Spieltagen im Mittelfeld: Dem Sieg gegen Karlsruhe folgte eine Niederlage in Osnabrück. Im Niedersachsenderby will man jetzt an den Erfolg aus dem ersten Saisonspiel anknüpfen und sich in die obere Tabellenhälfte schieben.

Der Aufsteiger aus Braunschweig konnte bisher erst einen Punkt aus zwei Spielen holen: Nach der 0:2-Auftaktniederlage beim konnte man ein 0:0 gegen erkämpfen. Jetzt wollen die Blau-Gelben den ersten Ligasieg. Hannover sollte aber trotzdem gewarnt sein: In der ersten Runde des DFB-Pokals schafften die Braunschweiger die Sensation und schmissen aus dem Wettbewerb.

Uns erwartet also ein spannendes Spiel am Samstagmittag. Goal verrät, ob und wo das Derby zwischen Hannover und Braunschweig heute live übertragen wird.

Hannover 96 empfängt Eintracht Braunschweig: Die im Überblick

Spiel : Hannover 96 vs. Eintracht Braunschweig

: Hannover 96 vs. Eintracht Braunschweig Wettbewerb : 2. Bundesliga

: 2. Bundesliga Datum : 3.10.2020

: 3.10.2020 Anstoßzeit : 13 Uhr

: 13 Uhr Ort : HDI Arena, Hannover

: HDI Arena, Hannover Zuschauer: 9600

Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig: Das Spiel live im TV verfolgen

Vorab die schlechte Nachricht: Das Gastspiel der Eintracht in der Landeshauptstadt wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Da kein frei zugänglicher Sender die Lizenzen an dem Spiel hält, wird das LIVE-Erlebnis ohne kostenpflichtiges Abonnement heute nichts.

Das heißt allerdings nicht, dass Ihr komplett auf die 2. Bundesliga verzichten müsst: Sky überträgt nämlich die gesamte 2. Bundesliga. Das Spiel zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig wird darum auf Sky Sport 3 übertragen.

Die 2. Bundesliga am Samstag: Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig wird auch in der Konferenz übertragen

Wer noch mehr Abwechslung haben will, kann alternativ auch die Konferenz einschalten: Diese läuft auf Sky Sport 2. Übertragen werden da heute zusätzlich Regensburg - Karlsruhe und Heidenheim - Paderborn.

Um die Einzelspiele oder die Konferenz schauen zu können, müsst ihr ein bezahlpflichtiges Abo bei Sky abschließen. Dabei gibt es unterschiedliche Pakete, je nachdem ob ihr neben der Bundesliga noch weitere Sportevents sehen wollt. Mehr Informationen dazu findet ihr auf der Webseite von Sky.

Quelle: Imago Images / Jan Hübner

Hannover 96 vs. Eintracht Braunschweig heute im LIVE-STREAM: Wird die 2. Bundesliga im Internet übertragen?

Ja, Sky ist auch per LIVE-STREAM empfangbar! Mit Sky Go oder Sky Ticket lassen sich die Partien der 2. Bundesliga auch am Handy, Tablet oder PC verfolgen. Dafür braucht ihr nur die dazugehörige App und das richtige Abo.

Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig mit Sky Go im LIVE-STREAM sehen

Sky Go ist perfekt für die Zuschauer, die bereits ein Sky-Abo haben: Wer also bereits dank Sky die Spiele der Bundesliga am Fernseher schaut, heute aber auf das Handy ausweichen muss, der kann sich mit seinen regulären Anmeldedaten Zugang zum Angebot verschaffen. Hier gibt es einen Überblick über das Angebot.

So läuft der LIVE-STREAM von Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig mit dem Sky Ticket

Für alle Zuschauer, die noch kein Sky-Abo haben, gibt es trotzdem eine Alternative, ohne ein langfristiges Abonnement abschließen zu müssen: Mit dem Sky Ticket könnt ihr das Angebot von Sky benutzen und monatlich kündigen.

Diese flexible Variante kostet 29,99 Euro pro Monat. Mehr Informationen zum Sky Ticket sind hier zu finden.

Hannover gegen Braunschweig: Die 2. Liga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keine Möglichkeit, das Spiel im TV oder LIVE-STREAM zu verfolgen oder Sky ist euch zu teuer? Dann hat Goal die perfekte Alternative.

Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER auf Goal.com verpasst ihr nichts! Jedes Tor, jede wichtige Szene und viele Hintergrundfakten werden hier in Echtzeit geliefert. So hat niemand mehr eine Ausrede, nichts von dem Spiel mitbekommen zu haben!

Hier geht es zu dem LIVE-TICKER der Partie zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig.

Quelle: Imago Images

Hannover 96 vs. Eintracht Braunschweig: Die Highlights der 2. Bundesliga

Ihr habt das Spiel verpasst, wollt aber unbedingt die besten Szenen sehen? Oder ihr konntet die Partie live sehen, möchtet aber die Tore und besten Chancen gleich nochmal zu Gesicht bekommen?

Dann solltet ihr bei DAZN vorbeischauen - schließlich hat der Streamingdienst aus Ismaning bei München nicht nur LIVE-Sport, sondern auch viele Highlights im Programm.

Alle Informationen zur 2. Bundesliga auf DAZN findet ihr hier.

Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig heute live sehen: Die Aufstellungen

Sobald die Trainer die Aufstellungen bekannt gegeben haben, werden diese hier zu finden sein.