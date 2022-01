Hannover 96 vs. Dynamo Dresden live: Die 2. Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Wir befinden uns am 20. Spieltag in der 2. Bundesliga. Hierbei kommt es am Sonntag um 13.30 Uhr unter anderem zur Begegnung Hannover 96 gegen Dynamo Dresden. Der Zwölfte empfängt in der HDI-Arena den Elften, wobei beide Teams 19 Punkte holten. Das erste Saisonduell endete mit einem Heimsieg.

Hannover 96 entschied drei seiner letzten vier Meisterschaftsspiele für sich. Die Mannschaft von Christoph Dabrowski erlebte ihren einzigen Punktverlust in dieser Phase bei einer Heimniederlage gegen Werder Bremen. Zuvor setzten sich die Niedersachsen zuhause gegen den HSV und in Ingolstadt durch. Danach gab es im ersten Auftritt nach der Weihnachtspause am 14. Januar ein 1:0 bei Hansa Rostock. Fünf Tage später gelang im DFB-Pokal gegen den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach eine Sensation.

Dynamo Dresden erreichte ein 1:1-Heimunentschieden gegen den HSV. Damit punktete die Elf von Alexander Schmidt zum dritten Mal binnen vier Zweitliga-Auftritten. Nach Dreiern daheim gegen den Karlsruher SC und in Aue mussten sich die Sachsen in Ingolstadt geschlagen geben.

Heute um 13.30 Uhr findet in der 2. Bundesliga das Spiel Hannover 96 vs. Dynamo Dresden statt. GOAL versorgt Euch mit allen Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen sowie zum LIVE-TICKER.

Hannover 96 vs. Dynamo Dresden: Die Eckdaten zur Partie in der 2. Bundesliga

Spiel: Hannover 96 vs. Dynamo Dresden Datum: Sonntag, 23. Januar 2022 Uhrzeit: 13.30 Uhr Stadion: HDI-Arena (Hannover)

Hannover 96 gegen Dynamo Dresden heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 2. Bundesliga bei Sky

Die Rechte an der 2. Bundesliga gestatten es Sky, alle Begegnungen auszustrahlen. Hierbei könnt Ihr Euch mit Ausnahme der Partie am Samstagabend, die ebenso im Free-TV läuft, die Matches ausschließlich im Pay-TV ansehen. Der Bezahlsender, der eine Vielzahl von Kanälen verwendet, zeigt Euch die Übertragung von Hannover 96 vs. Dynamo Dresden bei Sky Sport Bundesliga 2. Überdies könnt Ihr das Duell in HD erleben. Eine halbe Stunde vor dem Anstoß beginnt um 13Uhr die Vorberichterstattung. Doch schreibt Euch nun die Eckdaten zum Spiel in der HDI-Arena auf:

Sender: Sky Sport Bundesliga 2 (HD)

Sky Sport Bundesliga 2 (HD) Vorberichte ab: 13 Uhr

13 Uhr Spielbeginn: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Kommentator: Marcel Meinert

Wenn Ihr das Kräftemessen zwischen den Niedersachsen und den Sachsen klassisch im Fernsehen mitverfolgen möchtet, benötigt Ihr das Bundesliga-Paket. Hierbei könnt Ihr Euch für das Einzelabo für 27 Euro oder für eine Kombination mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro entscheiden. Auf der Homepage von Sky werdet Ihr auf der Suche nach allen Details fündig.

Die weiteren Spiele der 2. Bundesliga bei Sky in voller Länge und in der Konferenz anschauen

Wenn Ihr ein Abo bei Sky habt, könnt Ihr also alle Zweitliga-Duelle mitverfolgen. Üblicherweise gehen sonntags um 13.30 Uhr insgesamt drei Partien über die Bühne und das ist auch heute nicht anders. Genauer gesagt steigen heute zusätzlich die Begegnungen Jahn Regensburg vs. Holstein Kiel sowie KSC vs. Sandhausen. Das bedeutet, dass Ihr Euch das Match Hannover 96 gegen Dynamo Dresden entweder in voller Länge oder in der Konferenz auf Sky Bundesliga 1 (HD) anschauen könnt.

Hannover 96 gegen Dynamo Dresden dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: Die Übertragung der 2. Bundesliga

Wenn Ihr keinen Fernseher habt, könnt Ihr Euch die Übertragung von Hannover 96 vs. Dynamo Dresden genauso gut im LIVE-STREAM ansehen. Genauer gesagt könnt Ihr das gesamte Angebot von Sky im Internet mitverfolgen. Und dafür stehen mit Sky Go und dem Sky Ticket zwei Optionen zur Verfügung.

Hannover 96 gegen Dynamo Dresden im LIVE-STREAM über Sky Go

Bei Sky Go handelt es sich um das hauseigene Streaming-Portal des Bezahlanbieters. Dort müsst Ihr Euch ausschließlich zum Spielbeginn von Hannover 96 vs. Dynamo Dresden einloggen. Allerdings erfolgt die dafür notwendige Freischaltung nicht unmittelbar nach dem Vertragsabschluss. Wenn Ihr heute vorhattet, das Bundesliga-Paket abzuschließen, müsst Ihr entweder auf eine Wiederholung oder auf das Sky Ticket zurückgreifen.

Mit Sky Ticket die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM schauen: Hannover 96 gegen Dynamo Dresden

Mit dem Sky Ticket ist Euch auf jeden Fall geholfen. Und zwar, weil es sofort aktiviert wird. Außerdem müsst Ihr Euch damit nicht langfristig binden. In diesem Zusammenhang empfehlen wir Euch das Paket Supersport Monat für 29,99 Euro. Damit könnt Ihr, angefangen bei der Übertragung von Hannover 96 gegen Dynamo Dresden, viereinhalb Wochen lang das gesamte Sportangebot nutzen. Das Ganze ist mit zwei Geräten auf einmal möglich.

Zusätzlich zur 2. Bundesliga können sich Fußball-Liebhaber die Bundesliga, den DFB-Pokal und die Premier League ansehen. Obendrein erstreckt sich die Palette auch auf andere Wettkämpfe. Damit meinen wir zum Beispiel jene in der Formel 1, die NHL, die ATP World Tour und die PGA-Tour.

Die SGD wünscht Euch einen guten Start in die neue Woche, liebe Dynamo-Fans. 🤝Lasst uns gemeinsam die Vorbereitungen auf das Spiel gegen @Hannover96 angehen! #sgd1953 🖤💛 pic.twitter.com/zHGgiiecfa — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) January 17, 2022

Zu Hannover 96 vs. Dynamo Dresden via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Ebenso könnt Ihr mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL zum Duell Hannover 96 gegen Dynamo Dresden im Bilde bleiben. Wir halten Euch zu allen Treffern, nennenswerten Torchancen, Auswechslungen und Karten auf dem Laufenden.

Hannover 96 vs. Dynamo Dresden: Die Aufstellungen zur 2. Bundesliga

Die Aufstellungen werden rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekanntgegeben, dann findet Ihr sie hier.