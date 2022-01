In diesen Tagen gehen im DFB-Pokal die Achtelfinalpartien über die Bühne. Hierbei kommt es am Mittwoch um 18.30 Uhr zur Begegnung Hannover 96 vs. Borussia Mönchengladbach. Die Traditionsklubs haben respektive in der 2. Bundesliga und im Oberhaus wenige Punkte Vorsprung auf die Gefahrenzonen.

Bei Hannover 96 steht seit Anfang Dezember Christoph Dabrowski an der Seitenlinie. Unter dem Vorgänger Jan Zimmermann setzten sich die Niedersachsen im DFB-Pokal zunächst beim Regionalligisten Eintracht Norderstedt durch. Es folgte Ende Oktober ein Heimsieg gegen den Liga-Konkurrenten Fortuna Düsseldorf.

Für die Gäste begann die Pflichtspielsaison mit einem Auswärtssieg gegen den Drittligisten Kaiserslautern. Danach bekam Borussia Mönchengladbach bereits für die 2. Runde Bayern München zugelost. Die Elf von Adi Hütter sorgte daheim mit einem 5:0 für eine Sensation.

Heute um 18.30 Uhr kommt es im Rahmen des Achtelfinales im DFB-Pokal zum Duell Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach. Bei GOAL bekommt Ihr sämtliche Informationen zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen sowie zum LIVE-TICKER.

Hannover 96 vs. Borussia Mönchengladbach: Das Spiel im DFB-Pokal auf einen Blick

Spiel: Hannover 96 vs. Borussia Mönchengladbach (Live bei Sky Ticket streamen) Datum: Mittwoch, 19. Januar 2022 Uhrzeit: 18.30 Uhr Stadion: HDI-Arena (Hannover)

Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach heute live im TV verfolgen: Die Übertragung des DFB-Pokals

Im April 2018 gab der DFB die Inhaber der Senderechte für die Saisons 2019/2020 bis 2021/2022 des DFB-Pokals bekannt. Ihr könnt zwar bei der ARD und bei Sport1 viele Partien im Free-TV mitverfolgen, aber Sky hält für die meisten Duelle die Exklusivrechte. Und Letzteres trifft unter anderem auf die Übertragung des Matches Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach zu.

Live auf Sky: So könnt Ihr Hannover 96 vs. Borussia Mönchengladbach im Pay-TV anschauen

Infolgedessen läuft das Spiel Hannover vs. Gladbach ausschließlich im Pay-TV. Wenn Ihr Euch die Ausstrahlung im Fernseher anschauen möchtet, benötigt Ihr ein Abonnement. Konkret stellt der DFB-Pokal einen Teil des Sport-Pakets dar. Ihr könnt Euch zwischen einem Einzelabo für 20 Euro und einer Kombination mit dem Bundesliga-Paket für 32,50 Euro entscheiden. Die Webseite von Sky versorgt Euch mit allen Details, die Ihr vor einem Vertragsabschluss kennen solltet.

Ihr könnt Euch die Partie in der HDI-Arena beim Bezahlsender sowohl in voller Länge als auch in der Konferenz ansehen. Mit der letztgenannten Option bekommt ihr zusätzlich die wichtigsten Szenen im Spiel zwischen RB Leipzig und Hansa Rostock ins Haus geliefert. Ihr müsst respektive auf Sky Sport 3 und auf Sky Sport 1 schalten. Zudem könnt Ihr alle Programmpunkte ebenso in HD genießen. Doch schreibt Euch nun die Eckdaten zur Übertragung des Pokalspiels Hannover 96 vs. Gladbach auf:

Sender der Übertragung in voller Länge: Sky Sport 3 (HD)

Sky Sport 3 (HD) Sender der Konferenz: Sky Sport 1 (HD)

Sky Sport 1 (HD) Vorberichte ab: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Spielbeginn: 18.30 Uhr

Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: Die Übertragung des DFB-Pokals

Wenn Ihr keinen Fernseher zur Hand habt, könnt Ihr das Duell im DFB-Pokal Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach genauso gut im LIVE-STREAM mitverfolgen. Genau genommen stellt Euch Sky diese Möglichkeit für sein gesamtes Angebot zur Verfügung. Und im Fall des DFB-Pokals könnt Ihr auf drei Optionen zurückgreifen.

Mit Sky Ticket den DFB-Pokal im LIVE-STREAM schauen: Hannover 96 – Borussia Mönchengladbach

Wenn Ihr noch keinen aktivierten Vertrag habt und nicht ausschließlich dieses Spiel im DFB-Pokal erleben möchtet, lohnt sich ein Sky Ticket. Dieses wird sofort und damit rechtzeitig zur Übertragung von Hannover vs. Gladbach aktiviert. Zudem müsst Ihr Euch nicht binden. Und trotzdem habt Ihr mithilfe des Pakets Supersport Monat für 29,99 Euro zusätzlich Zugriff auf Fußballmatches der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der Premier League. Hinzu kommen die NHL, die Formel 1, die ATP-World- und die PGA-Tour. Obendrein sieht diese Option vor, dass Ihr alles mit zwei Geräten gleichzeitig mitverfolgen könnt.

Mit OneFootball den DFB-Pokal im LIVE-STREAM im Sky mitverfolgen: Hannover 96 – Borussia Mönchengladbach

Wenn Ihr ausschließlich für diese Begegnung Geld auf den Tisch legen wollt, ist Euch bei OneFootball geholfen. Und zwar deshalb, weil die Plattform hinsichtlich des DFB-Pokals mit Sky kooperiert. Kostenlos ist das Ganze allerdings nicht, denn Ihr müsst pro Partie 3,99 Euro ausgeben.

Hannover 96 vs. Borussia Mönchengladbach im LIVE-STREAM über Sky Go

Zudem könnt Ihr Euch die Übertragung des Pokalspiels Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach bei Sky Go anschauen. Hierfür müsst Ihr Euch ausschließlich einloggen - die Daten dafür gibt es bei einem abgeschlossenen TV-Abo. Außerdem könnt Ihr Euch im Nachhinein eine der Wiederholungen ansehen. Ihr findet die dazugehörigen Termine auf der Webseite des Bezahlanbieters.

Die Highlights auf Sky: So seht Ihr Hannover 96 – Borussia Mönchengladbach

Unmittelbar nach den Pokalspielen Hannover – Gladbach und Leipzig – Rostock finden um 20.45 Uhr zwei weitere Matches statt. Hierbei handelt es sich um das Berliner Derby Hertha vs. Union und das Duell Hoffenheim vs. Freiburg. Anschließend gibt es auf Sky Sport 1 (HD) die Höhepunkte aller Matches im DFB-Pokal-Achtelfinale, die heute über die Bühne gehen.

Zu Hannover 96 – Borussia Mönchengladbach via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Zuvor könnt Ihr mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL zum Pokalduell Hannover 96 – Borussia Mönchengladbach im Bilde bleiben. Hierbei informieren wir Euch zu sämtlichen Schlüsselmomenten. Im Zuge dessen verschicken wir Euch Push-Nachrichten..

Hannover 96 vs. Borussia Mönchengladbach im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die DFB-Pokal übertragen

Hannover 96 – Borussia Mönchengladbach: Die Aufstellungen zum DFB-Pokal

Die Startaufstellungen folgen rund 60 Minuten vor dem Anpfiff.