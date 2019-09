Hannover 96 vs. 1. FC Nürnberg: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER und Co. - so wird die 2. Bundesliga heute live übertragen

Hannover und Nürnberg beschließen den Spieltag in der 2. Bundesliga. Hier gibt's alle Informationen zur Übertragung live im TV und LIVE-STREAM.

Bühne frei für das Montagsspiel der 2. Bundesliga: Hannover 96 hat den 1. FC Nürnberg zu Gast. Anpfiff der Partie in der HDI-Arena in Niedersachsens Hauptstadt ist um 20.30 Uhr.

Beide Klubs sind beim Saisonstart hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben. Nürnberg rangiert nach sieben Spielen auf Tabellenplatz elf, Hannover sogar nur auf 14. Beide -Absteiger haben eigentlich den direkten Wiederaufstieg im Blick. Das Duell wird also ein richtungsweisendes. Ein Sieg ist Pflicht, um den Anschluss an die oberen Tabellenregionen nicht schon frühzeitig zu verlieren.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen, wie das Duell zwischen und dem heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Wenn sie bekannt sind, erfahrt Ihr hier auch die Aufstellungen des Duells.

Hannover 96 vs. 1. FC Nürnberg: Das Duell im Überblick

Duell Hannover 96 - 1. FC Nürnberg Datum 30. September 2019 | Anpfiff: 20.30 Uhr Ort HDI Arena, Hannover Zuschauer 49.200 Plätze

Hannover 96 vs. 1. FC Nürnberg live im TV sehen: So geht's

In der treffen zwei Bundesliga-Absteiger und somit - zumindest vor der Saison - zwei Favoriten auf den Aufstieg aufeinander. Kein Wunder, dass diese Partie zahlreiche Fußballfans vor die Bildschirme der Nation lockt. Doch wird das Duell überhaupt im TV übertragen?

Sky zeigt / überträgt Hannover 96 vs. 1. FC Nürnberg heute live im TV

Sky ist Eure erste Anlaufstelle, wenn es um die Übertragungen der 2. Bundesliga geht. Der Bezahlsender ist auch in diesem Jahr wieder im Besitz der Übertragungsrechte der 2. Liga und überträgt alle Spiele live sowie exklusiv. Dementsprechend zeigt Sky auch das Spiel zwischen dem Hannover 96 vs. 1. FC Nürnberg live und in voller Länge im TV.

Bereits ab 20 Uhr beginnt Sky heute Abend mit den Vorberichten zur Partie. Pünktlich zum Anpfiff, der um 20.30 Uhr erfolgen wird, schaltet die Regie in die HDI-Arena, wo Euch Kommentator Oliver Seidler am Mikrofon begrüßen wird. Gezeigt wird Hannover gegen Nürnberg auf den Sendern Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD.

Um 96 vs. FCN sehen zu können, benötigt Ihr allerdings ein Abonnement bei Sky. Dieses müsst Ihr zuvor abgeschlossen haben. Nur dann könnt Ihr das direkte Aufeinandertreffen beider Bundesliga-Absteiger live bei Sky im TV sehen. Mehr Informationen zu den verschiedenen Sky-Abos findet Ihr auf der entsprechenden Website des Unternehmens.

ARD, ZDF und Co. - Wer zeigt / überträgt Hannover 96 vs. 1. FC Nürnberg heute live im Free-TV?

Da Sky die Exklusivrechte an der 2. Bundesliga besitzt, fällt die Antwort negativ aus: niemand. Das Duell zwischen Hannover 96 und dem Club aus Nürnberg wird heute Abend nicht live im Free-TV übertragen. Weder die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF noch RTL, Sport 1 und Co. zeigen die Auftaktbegegnung live im TV. Das hat den folgenden einfachen Grund: Niemand außer Bezahlsender Sky ist im Besitz der Live-Übertragungsrechte der 2. Bundesliga.

Hannover 96 vs. 1. FC Nürnberg im LIVE-STREAM sehen

Das Duell zwischen Hannover und Nürnberg wird live im TV übertragen. Doch es gibt noch zwei weitere Möglichkeiten, das Duell live zu verfolgen. Denn das Aufeinandertreffen der beiden nominellen Schwergewichte der 2. Bundesliga wird zusätzlich in zwei LIVE-STREAMS gezeigt. Welche Ihr dafür am besten nutzt, verraten wir Euch in diesem Abschnitt.

Sky Go zeigt / überträgt Hannover 96 vs. 1. FC Nürnberg im LIVE-STREAM

Auch in puncto LIVE-STREAM ist Sky in der 2. Bundesliga Eure erste Anlaufstelle. Der Bezahlsender überträgt Hannover 96 vs. 1. FC Nürnberg heute Abend im LIVE-STREAM in voller Länge bei Sky Go. Dies ist der Online-Dienst von Sky, zu welchem jeder Sky-Kunde einen kostenlosen Login bekommt. Ihr benötigt also ein vorab abgeschlossenes Abonnement beim Pay-TV-Sender. Ohne dieses könnt Ihr den LIVE-STREAM bei Sky Go zum Duell zwischen den Niedersachsen und dem Club nicht nutzen.

Der LIVE-STREAM bei Sky Go startet heute Abend analog zum TV-Programm um 20 Uhr mit den Vorberichten. Pünktlich zum Anpfiff verpasst ihr dann keine Sekunde des Spielgeschehens. Um die LIVE-STREAMS bei Sky Go sehen zu können, müsst Ihr Euch die entsprechende App downloaden. Die Sky-Go-App ist kostenlos und auf den gängigen Portalen zum Download verfügbar:

Sky Ticket zeigt / überträgt Hannover 96 vs. 1. FC Nürnberg heute im LIVE-STREAM

Sky Ticket ist die beste Option für Kurzentschlossene. Wollt Ihr kein langfristiges Abonnement bei Sky abschließen, Hannover 96 vs. 1. FC Nürnberg aber dennoch anschauen? Dann seid Ihr mit dem Sky Ticket genau richtig beraten. Sky Ticket ermöglicht es Euch, das Programm des Bezahlsenders über kürzere Zeiträume zu nutzen. Das Sportpaket kostet für den ersten Monat 9,99 Euro. Anschließend bezahlt Ihr 29,99 Euro und könnt das Abo jederzeit monatlichen kündigen. Mehr Informationen gibt es hier.

Habt Ihr Euch Sky Ticket gesichert, könnt Ihr Hannover gegen Nürnberg im LIVE-STREAM erleben. Denn Sky Ticket überträgt die Partie aus der 2. Bundesliga live und in voller Länge im Stream.

Das heißt zusammengefasst: Sowohl mit Sky Go als auch mit Sky Ticket könnt Ihr Hannover 96 vs. 1. FC Nürnberg im LIVE-STREAM schauen. Dies sind Eure einzigen beiden Möglichkeiten, das Duell im LIVE-STREAM zu erleben.

Hannover 96 vs. 1. FC Nürnberg: Die Highlights auf DAZN

Nach dem Abpfiff der Partie wird es mehrere Wege geben, die Highlights zu sehen, aber kaum einer ist wohl so schnell und einfach wie DAZN. Der Streamingdienst, der seit dieser Spielzeit auch die Bundesliga überträgt und das Zuhause der und ist, zeigt alle Höhepunkte der 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff der Partie.

Wer es also nicht geschafft hat, die Profis von Hannover 96 und dem 1. FC Nürnberg live im TV und LIVE-STREAM zu sehen, kann das einfach dort nachholen. Hier geht's direkt zu DAZN und einem Gratismonat. Danach kostet eine Mitgliedschaft, die jederzeit kündbar ist, nur 9,99 Euro im Monat. Bezahlen kann man diese auf ganz viele verschiedene Arten.

Hier gibt es zudem einen stets aktuellen Überblick über die Fußball-LIVE-STREAMS von DAZN.

Die Aufstellungen werden von den Vereinen erst rund eine Stunde vor dem Anpfiff der Partie veröffentlicht. Sobald dies geschehen ist, findet Ihr sie an dieser Stelle.

Hannover 96 vs. 1. FC Nürnberg: Die Bilanz

HANNOVER 96 (bislang wettbewerbsübergreifend 55 Duelle) 1. FC NÜRNBERG 20 Siege 18 17 Unentschieden 17 18 Niederlagen 20 86 Tore 85

Hannover 96 vs. 1. FC Nürnberg live im Ticker verfolgen

Manchmal hat man einfach nicht die Möglichkeit, Fußball live im TV oder LIVE-STREAM zu sehen. Wer H96 vs. FCN nicht live sehen kann, muss trotzdem nichts von der Partie aus der 2. Bundesliga verpassen. Die Lösung ist ein LIVE-TICKER.

Hier bei Goal findet Ihr auch einen TICKER zu Hannover 96 gegen den 1. FC Nürnberg. Das komplette LIVE-TICKER-Angebot auf unserer Seite ist für Euch völlig kostenlos.

Hier erfahrt Ihr ab rund 20 Minuten vor dem Anpfiff des Montagabendspiels alle relevanten Informationen, die im Vorfeld der Partie wichtig sind. Sobald der Ball rollt, bekommt Ihr hier alle Events wie Tore, Vorlagen, Gelbe oder Rote Karten beinahe in Echtzeit geliefert.