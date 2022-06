Handball heute live: THW Kiel vs. FC Barcelona - die EHF Champions League im TV und LIVE-STREAM

Im Halbfinale der Champions League treffen Kiel und Barcelona aufeinander. Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM gibt es hier.

Am heutigen Samstagabend (18. Juni 2022) findet das Halbfinale der EHF Champions League zwischen dem THW Kiel und dem FC Barcelona statt. Das Spiel beginnt um 18 Uhr in der Wunderino-Arena in Kiel.

Beide Teams trafen bereits im Finale der Champions League 2020 aufeinander. Damals hatte der THW Kiel die Nase vorne und konnte den Wettbewerb gewinnen. Der FC Barcelona ist allerdings auch weiterhin das Maß aller Dinge in der Handballwelt. Zehnmal konnten die Katalanen bereits die Champions League gewinnen, heute soll ein weiterer Schritt Richtung Nummer elf gemacht werden. Ob Barca das gelingt, sehen wir heute ab 18 Uhr.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

Handball heute live: THW Kiel vs. FC Barcelona - die Partie auf einen Blick

Begegnung THW Kiel vs. FC Barcelona Wettbewerb Champions League / Halbfinale Anpfiff 18. Juni - 18 Uhr Spielort Wunderino-Arena (Kiel)

Handball heute live: THW Kiel vs. FC Barcelona - gibt es eine TV-Übertragung?

Für alle, die das Spiel gerne im Free-TV sehen möchten, haben wir leider schlechte Nachrichten. Im frei empfangbaren deutschen Fernsehen wird die Handball-Champions-League leider nicht gezeigt.

Trotzdem müsst Ihr aber nicht ganz auf eine Übertragung verzichten. Was genau wir damit meinen, könnt Ihr im nächsten Abschnitt lesen.

Getty Images

Handball heute live: THW Kiel vs. FC Barcelona - das Spiel im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Die Rechte für die Übertragung der EHF Champions League hat sich nämlich der Sport-Streamingdienst DAZN gesichert. Wie genau funktioniert jetzt DAZN aber eigentlich und was gibt es dort noch zu sehen?

Wie erwähnt, handelt es sich bei DAZN um einen reinen Streamingdienst. Ihr braucht also auf alle Fälle schon einmal ein internetfähiges Gerät, um die Streams verfolgen zu können. Außerdem ist das Zusehen bei DAZN nicht umsonst. Die Preisgestaltung sieht dabei folgendermaßen aus:

Monatsabo: 29,99 Euro pro Monat

Jahresabo: 24,99 Euro pro Monat oder einmalig 274,99 Euro

Dafür bekommt Ihr dann auch Zugriff auf die kompletten Inhalte von DAZN. Dazu gehören zum Beispiel alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, genauso wie der Großteil der Fußball-Champions-League-Partien. Außerdem seht Ihr dort LaLiga, Serie A und die Ligue 1.

Aber auch Fans der NBA und NFL kommen voll auf ihre Kosten, genauso wie alle Anhänger von Darts, Kampfsport. Motorsport oder Tennis. Die K.-o.-Spiele der EHF Champions League seht Ihr natürlich auch live bei DAZN.

Jetzt aber noch einmal zurück zum Spiel. Habt Ihr dann ein gültiges DAZN-Abo abgeschlossen und verfügt über ein internetfähiges Gerät, könnt Ihr dort ab 18 Uhr die Partie live mit Kommentator Gari Paubandt verfolgen, der von den Experten Bob Hanning und Johannes Bitter unterstützt wird.

Noch mehr Infos zu DAZN:

Unser Weg zum #EHFFinal4 war ein harter Gang - aber wir haben es wieder geschafft! Die @ehfcl & @DAZN_DE blicken zurück auf dramatische & emotionale Monate mit unseren Jungs 🖤🤍 auf der #RoadtoCologne. Noch 4 Tage! #WirSindKiel #AuchInKöln #WeisseWand https://t.co/uw3zZfywiy — THW Kiel (@thw_handball) June 14, 2022

Handball heute live: Die Champions-League-Sieger der letzten fünf Jahre

Zur Einstimmung auf das Spiel haben wir hier noch einmal die Champions-League-Sieger der vergangenen fünf Jahre für Euch zusammengefasst.