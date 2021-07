Handball live: Deutschland vs. Spanien im TV und LIVE-STREAM sehen - die Übertragung von Olympia 2021

Im Olympischen Handballturnier muss das deutsche Team gleich zu Beginn gegen Spanien ran. Goal verrät, wer das Duell live im TV und LIVE-STREAM zeigt.

Die deutschen Handballer beginnen bei Olympia 2021 direkt mit einem echten Kracher: Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason trifft am Samstag um 9.15 Uhr (MEZ) auf Spanien.

In Gruppe A hat es das Team um Kai Häfner alles andere als leicht, immerhin geht es gegen ganz große Namen des Welthandballs. Norwegen, Frankreich, Brasilien und Argentinien sind die vier weiteren Mitstreiter. Mit Spanien wartet einer der beiden dicksten Brocken direkt zum Start der Olympischen Spiele.

Das Handballturnier der Herren startet an diesem Samstag und die deutsche Mannschaft will gleich mit einem guten Ergebnis loslegen. Goal verrät hier alles zur Übertragung des Matches gegen Spanien im TV und LIVE-STREAM. Hier gibt es alle Medaillenentscheidungen auf einen Blick.

Handball bei Olympia 2021: Deutschland vs. Spanien auf einen Blick

Duell Deutschland vs. Spanien Wettbewerb Handball, Olympisches Männerturnier Runde Gruppenphase, 1. Spieltag Datum 24. Juli 2021, 9.15 Uhr (MEZ) Ort Kokuritsu Yoyogi Kygijo, Tokio (Japan)

Handball live im TV sehen: Wer zeigt Deutschland vs. Spanien?

Das Handballturnier beginnt und das deutsche Team freut sich auf ein Turnier, in dem man nur Außenseiterchancen besitzen dürfte. Gleich am Samstag geht es gegen Spanien, eine erste Weichenstellung also für den weitere Verlauf des Turniers von Olympia 2021. Doch wo wird Handball überhaupt live im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen?

Goal klärt in diesem Abschnitt auf und verrät, wo das Handballduell im Fernsehen zu sehen sein wird.

Deutschland vs. Spanien live im Free-TV: So wird das Handballspiel bei Olympia übertragen

Free-TV? Olympia? Ja, das passt sogar ganz gut zusammen. Die Olympischen Sommerspiele aus Japan werden in diesen Tagen im deutschen Fernsehen gezeigt / übertragen. Das Gute: Die Spiele und auch die Wettkämpfe sind im Free-TV zu sehen, die ARD und das ZDF zeigen mit einer Sublizenz alles Notwendige, Eurosport ist ebenfalls einer der Rechteinhaber - und zwar der größte. Dort seht Ihr am meisten von dem Wettbewerben in Tokio live.

ARD und ZDF steigen in der Regel kurz vor oder nach Mitternacht in die Live-Berichterstattung ein. Diese endet täglich um 17 Uhr. Doch wie steht es um den Handballsport?

Deutschland vs. Spanien live im Free-TV: ZDF und Eurosport sind am Start

Das ZDF ist der öffentlich-rechtliche TV-Sender, der die Olympischen Spiele am Samstag live im TV und LIVE-STREAM zeigt. Den ganzen Tag läuft Sport auf und ab, folgendermaßen ist der Plan an diesem Samstag. Das Spiel der deutschen Handballer findet gegen 9.15 Uhr statt, das ZDF zeigt die ganzen 70 Minuten live im Fernsehen.

Moderation : Katrin Müller-Hohenstein, Rudi Cerne

: Katrin Müller-Hohenstein, Rudi Cerne Sportarten im Programm : Beachvolleyball (Vorrunde: Frauen und Männer) Basketball 3x3 (Vorrunde: Frauen und Männer) Schießen (Finale: 10m Luftgewehr Frauen, Finale: 10 m Luftpistole Männer) Tennis (1. Runde: Einzel Frauen und Männer, 1. Runde: Doppel Frauen und Männer) Badminton (Vorrunde: Einzel Frauen und Männer, Vorrunde: Doppel Frauen und Männer, Vorrunde: Mixed) Tischtennis (1. Runde: Einzel Frauen, 1. Runde: Einzel Männer) Radsport (Entscheidung: Straßenrad Männer) Turnen (Qualifikation: Einzel, Mehrkampf, Team Männer) Handball (Vorrunde: Gruppe A, Deutschland - Spanien, Männer) Bogenschießen (Finale: Mixed Team) Reiten (Qualifikation: Einzel und Team Dressur) Hockey (Vorrunde: Gruppe B, Kanada - Deutschland, Männer) Schwimmen (Vorläufe: Frauen und Männer) Fechten (Finale: Degen Einzel, Frauen, Finale: Säbel Einzel, Männer) Gewichtheben (Entscheidung: 49 kg Frauen) Judo (Entscheidung: bis 48 kg Frauen, Entscheidung: bis 60 kg Männer) Taekwondo (Entscheidung: bis 49 kg Frauen, Entscheidung: bis 58 kg Männer) Fußball (Vorrunde: Frauen)

:

Zudem überträgt auch Eurosport live aus Tokio, auf Eurosport 1 laufen die Spiele kostenlos und für jeden Fan frei empfangbar im Free-TV. Hier findet Ihr das Programm des Senders, der zum Discovery Konzern gehört.

Zudem gibt es auch die Option, die Events auf Eurosport auf DAZN zu sehen, detaillierte Infos folgen im nächsten Absatz.

Handball im LIVE-STREAM sehen: Wer zeigt Deutschland vs. Spanien?

Handball geht los und Deutschland trifft direkt am Samstag auf Spanien - um 9.15 Uhr ertönt der Anpfiff bzw. wird der Anwurf durchgeführt. Das olympische Handballturnier könnt Ihr im LIVE-STREAM sehen, drei Optionen gibt es dafür. Wir stellen Euch diese genau vor.

Handball live auf DAZN: Deutschland vs. Spanien im LIVE-STREAM sehen

DAZN ist ein Ismaninger Streamingsender, der Deutschland vs. Spanien ebenfalls im LIVE-STREAM zeigt. Das liegt daran, dass DAZN mit Eurosport kooperiert und die gesamten Olympia-LIVE-STREAMs auf seiner Plattform zeigt. DAZN könnt Ihr jederzeit auf einem internetfähigen Gerät empfangen, Ihr braucht allerdings einen Account.

Diesen gibt es noch immer mit einem Gratismonat, das bedeutet, dass der erste Monat kostenlos ist. Danach ist ein Abonnement für 14,99 Euro im Monat erhältlich, alternativ gibt es auch ein Jahresabonnement. Dieses würde Euch 149,99 Euro kosten und bedeuten, dass Ihr Euch ein bisschen Geld spart.

DAZN zeigt nicht nur Olympia im LIVE-STREAM, sondern hat auch jede Menge anderer Events live im Angebot - das Programm findet Ihr hier.

Deutschland vs. Spanien live beim ZDF oder in der ARD: Der kostenlose LIVE-STREAM aus dem Handball

Das ZDF ist nicht nur ein frei empfangbarer TV-Sender, sondern hat auch einen LIVE-STREAM im Internet. Dieser ist ebenfalls kostenlos und zeigt auch die Handballpartie zwischen Deutschland und Spanien live. Zudem hat auch die ARD in ihrem speziellen Tokio-Programm einen Stream zum Handball-Spiel gegen Spanien parat.

Handball live im Stream: Eurosport zeigt Deutschland vs. Spanien

Während der LIVE-STREAM des ZDF kostenlos ist und Ihr auf DAZN im Rahmen des Probemonats ebenfalls ohne Kosten davonkommt, ist der sendereigene LIVE-STREAM von Eurosport kostenpflichtig. Ein Monats-Pass kostet 6,99 Euro, ein Jahrespass 49,99 Euro. Aber: Der Streamingdienst DAZN hat die beiden Sender Eurosport1 und Eurosport2 im Eurosport-Player dauerhaft in seinem Programm.

Hier findet Ihr alle Infos zum Eurosport Player.

Handball live: Deutschland vs. Spanien im TV und LIVE-STREAM - die Übertragungsübersicht

Free-TV : ZDF, Eurosport 1

: ZDF, Eurosport 1 Kostenloser LIVE-STREAM: DAZN (im Probemonat), ZDF, ARD

DAZN (im Probemonat), ZDF, ARD Kostenpflichtiger LIVE-STREAM: Eurosport Player

Eurosport Player LIVE-TICKER: SPOX

Handball beim Olympischen Turnier: Die Tabelle in Gruppe A mit Deutschland, Spanien und Co.

Platz Land Spiele S U N Tore Punkte 1. Norwegen 0 0 0 0 0:0 0 2. Frankreich 0 0 0 0 0:0 0 3. Deutschland 0 0 0 0 0:0 0 4. Brasilien 0 0 0 0 0:0 0 5. Spanien 0 0 0 0 0:0 0 6. Argentinien 0 0 0 0 0:0 0

Handball beim Olympischen Turnier live: Der Kader von Deutschland

Trainer Alfred Gislason hat einen 17-Mann-Kader für Tokio nominiert.

Tor: Andreas Wolff (KS Vive Kielce/POL), Silvio Heinevetter (MT Melsungen), Johannes Bitter (HSV Hamburg)

Andreas Wolff (KS Vive Kielce/POL), Silvio Heinevetter (MT Melsungen), Johannes Bitter (HSV Hamburg) Linksaußen: Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen), Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen)

Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen), Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen) Rechtsaußen: Tobias Reichmann (MT Melsungen), Timo Kastening (MT Melsungen)

Tobias Reichmann (MT Melsungen), Timo Kastening (MT Melsungen) Kreis : Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Hendrik Pekeler (THW Kiel), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen)

: Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Hendrik Pekeler (THW Kiel), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen) Rückraum Mitte : Philipp Weber (SC Magdeburg), Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen)

: Philipp Weber (SC Magdeburg), Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen) Rückraum links : Julius Kühn (MT Melsungen), Paul Drux (Füchse Berlin)

: Julius Kühn (MT Melsungen), Paul Drux (Füchse Berlin) Rückraum rechts : Kai Häfner (MT Melsungen), Steffen Weinhold (THW Kiel)

: Kai Häfner (MT Melsungen), Steffen Weinhold (THW Kiel) Abwehr: Finn Lemke (MT Melsungen)

Handball live: Deutschland vs. Spanien - der weitere Spielplan bei Olympia 2021