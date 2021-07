Handball heute live: Deutschland vs. Frankreich im TV und LIVE-STREAM - die Übertragung von Olympia 2021

Bei Olympia 2021 muss Deutschland im Handball-Turnier während der Vorrunde gegen Frankreich ran. Alles zur Übertragung live im TV und LIVE-STREAM.

Schlüsselspiel für die deutschen Handballer bei Olympia 2021: In Gruppe A trifft das Team von Bundestrainer Alfred Gislason am Mittwochnachmittag auf Frankreich. Um 14.30 Uhr deutscher Zeit geht das Duell am dritten Spieltag los.

Bisher war das Team im Turnierverlauf nur einmal erfolgreich, gegen Argentinien gab es einen 33:25-Sieg - doch auch gegen Spanien verkauften sich Drux, Häfner und Co. beim 27:28 sehr stark. Frankreich steht nach zwei Spielen und den beiden Erfolgen über Brasilien und Argentinien an der Tabellenspitze.

Die beiden südamerikanischen Vertreter sind jedoch die vermeintlich leichtesten Gegner in der Hammergruppe A. Denn mit Norwegen und Spanien wird diese komplettiert.

Handball heute live im TV und LIVE-STREAM sehen? Wenn Ihr Deutschland gegen Frankreich nicht verpassen wollt, dann erfahrt Ihr in diesem Artikel alles zur Übertragung des ganzen Spiels. Zudem findet Ihr hier den deutschen Kader und die aktuelle Tabelle.

Handball bei Olympia 2021: Deutschland vs. Frankreich heute auf einen Blick

Duell Deutschland vs. Frankreich Wettbewerb Handball, Olympisches Männerturnier Runde Gruppenphase, 3. Spieltag Datum 28. Juli 2021, 14.30 Uhr (MEZ) Ort Kokuritsu Yoyogi Kyogijo, Tokio (Japan)

Handball live im Free-TV sehen: So wird Deutschland vs. Frankreich heute übertragen

Rekordweltmeister Frankreich ist am Mittwoch der Gegner für das deutsche Team, welches gegen die Franzosen Außenseiter ist. Die Mehrzweckhalle Kokuritsu Yoyogi Kyogijo ist vor leeren Zuschauerrängen die Austragungsstätte - die Fans des DHB müssen am TV-Bildschirm mit von der Partie sein.

Doch wo wird Handball heute live im TV gezeigt / übertragen? Goal verrät alles zu den vollen 60 Minuten im Free-TV.

Handball live im Free-TV beim ZDF: Deutschland vs. Frankreich heute miterleben

Die ARD und das ZDF sind die Sender, die Olympia 2021 jeden Tag live begleiten. Am Mittwoch ist es das Zweite Deutsche Fernsehen, welches das Handballspiel Deutschland gegen Frankreich im Fernsehen zeigt / überträgt. Da jedoch die gesamten Spiele live zu sehen sind, ist es im Fernsehen nicht garantiert, dass Ihr das ganze Spiel live seht.

Um 14.20 Uhr beginnen die regulären Vorberichte zur Übertragung des Handballturniers und zum Kracher GER vs. FRA. Deswegen ist der LIVE-STREAM des ZDF zu empfehlen, in welchem Ihr das Duell sicher sehen werdet.

Handball im LIVE-STREAM des ZDF sehen

Das ganze Handballspiel gibt es ab 14.20 Uhr hier im LIVE-STREAM des ZDF zu sehen. Hier findet Ihr die Tagesübersicht und könnt dann entscheiden, was Ihr anschauen wollt.

Kommentator im Zweiten ist Hendrik Deichmann.

Handball heute live auf Eurosport: Deutschland vs. Frankreich im TV und LIVE-STREAM sehen

Der andere TV-Sender, der das ganze Olympia-Turnier live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt, ist Eurosport - der Sender des Discovery-Konzerns. Der Kanal zeigt alle Wettbewerbe des Senders im Free-TV, also kostenlos über den Streamingdienst Joyn. Der Eurosport Player, Joyn und Joyn+ sind drei Optionen, mit denen Ihr das Handballspiel seht. Die Angebote im Eurosport Player und auf Joyn+ sind allerdings nicht kostenlos.

Der Sportsender ist jeden Tag bei den Olympischen Spielen am Start und sendet rund um die Uhr aus Tokio, hier verpasst Ihr keine Medaillenentscheidung. Eurosport1 ist dabei der Hauptsender, auf Eurosport 2 seht Ihr auch jede Menge Live-Sport.

Handball heute live auf DAZN: Deutschland vs. Frankreich im TV und LIVE-STREAM sehen

Diese beiden Sender seht Ihr auch im LIVE-STREAM auf DAZN, denn dieser hat eine Kooperation mit Eurosport und zeigt dementsprechend alle Inhalte auch auf seiner Plattform im LIVE-STREAM. DAZN schenkt Euch einen Gratismonat, mit dem Ihr dann die ganzen Spiele weiter verfolgen könnt.

Probemonat für 30 Tage

Reguläres Monatsabo für danach 14,99 Euro / Monat

Jahresabo für 149,99 Euro im Jahr

Jederzeit kündigen

Anderen LIVE-Sport genießen (hier geht es zum Programm)

DAZN könnt Ihr auf dem Smart-TV mit der App oder auch über die linearen Kanäle DAZN 1 und DAZN 2 empfangen.

Handball live: Deutschlands Spielplan bei Olympia 2021 - alle Duelle auf einen Blick

Datum, Uhrzeit (MEZ) Duell Ergebnis Sa, 24. Juli - 9.15 Uhr Spanien - Deutschland 28:27 Mo, 26. Juli - 4 Uhr Argentinien - Deutschland 25:33 Mi, 28. Juli - 14:30 Uhr Frankreich - Deutschland -:- Fr, 30. Juli - 14:30 Uhr Deutschland - Norwegen -:- So, 1. August - 12:30 Uhr Deutschland - Brasilien -:-

Mittwoch, 28.07.2021 ab 14.30 Uhr: Frankreich vs. Deutschland | Live im ZDF und bei Eurosport (Konferenz)

Freitag, 30.07.2021 ab 14.30 Uhr: Deutschland vs. Norwegen | Live im ZDF und bei Eurosport (Konferenz)

Sonntag, 01.08.2021 ab 12.30 Uhr: Deutschland vs. Brasilien | Live im ZDF und bei Eurosport (Konferenz)

Handball bei Olympia 2021: Die Tabelle in Gruppe A mit Deutschland, Frankreich und Co.

Platz Land Spiele S U N Tore Punkte 1. Frankreich 2 2 0 0 67:56 4 2. Spanien 2 2 0 0 56:54 4 3. Deutschland 2 1 0 1 60:53 2 4. Norwegen 2 1 0 1 54:52 2 5. Brasilien 2 0 0 2 53:61 0 6. Argentinien 2 0 0 2 52:66 0

Handball bei Olympia 2021: Deutschlands Kader

Tor: Andreas Wolff (KS Vive Kielce/POL), Silvio Heinevetter (MT Melsungen), Johannes Bitter (HSV Hamburg)

Andreas Wolff (KS Vive Kielce/POL), Silvio Heinevetter (MT Melsungen), Johannes Bitter (HSV Hamburg) Außen : Linksaußen: Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen), Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen) Rechtsaußen: Tobias Reichmann (MT Melsungen), Timo Kastening (MT Melsungen)

: Kreis : Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Hendrik Pekeler (THW Kiel), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen)

: Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Hendrik Pekeler (THW Kiel), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen) Rückraum : Rückraum Mitte : Philipp Weber (SC Magdeburg), Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen) Rückraum links : Julius Kühn (MT Melsungen), Paul Drux (Füchse Berlin) Rückraum rechts : Kai Häfner (MT Melsungen), Steffen Weinhold (THW Kiel)

: Abwehr: Finn Lemke (MT Melsungen)

Handball bei Olympia 2021 live: Der Vorbericht zu Deutschland vs. Frankreich - Gensheimer fordert Kumpel Karabatic

DHB-Kapitän Uwe Gensheimer gegen den ewigen Nikola Karabatic: Der Olympia-Kracher zwischen Deutschland und Frankreich ist auch ein Duell der großen Namen (SID).

Für das Wiedersehen mit seinem alten Kumpel Nikola Karabatic hat sich Uwe Gensheimer rausgeputzt. Erst ließ sich Teamkollege Jannik Kohlbacher den Kopf rasieren, dann nahm der Kapitän der deutschen Handballer auf dem Stuhl des Figaros im olympischen Dorf Platz. "Klar ist es etwas Besonderes", sagte Gensheimer vor dem Kracher gegen Karabatic und dessen Franzosen am Mittwoch (14.30 Uhr MESZ/ZDF und Eurosport).

In der Neuauflage des olympischen Halbfinales von Rio 2016 (28:29) peilt die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason ihren zweiten Sieg im dritten Turnierspiel an. Zusätzliche Brisanz erhält das "absolute Spitzenspiel zweier Weltklasse-Handballnationen" (DHB-Sportvorstand Axel Kromer) durch das Aufeinandertreffen der beiden Stars.

Hier Gensheimer, der mit der DHB-Auswahl in Tokio so gerne erstmals den ganz großen Wurf landen möchte. Dort Karabatic, der bei seiner fünften (!) und womöglich letzten Olympia-Teilnahme die vierte Medaille abräumen will. Im deutschen Lager ist der Respekt vor Rekordweltmeister Frankreich und dem ewigen Karabatic riesig. Als "unmenschlich" bezeichnete etwa Torhüter Johannes Bitter die Leistungen des französischen Rückraumspielers, Kromer würdigte dessen seit 20 Jahren andauernde Profikarriere als "beispiellos".

Karabatic hört solche Schmeicheleien gern, lässt sich davon aber nicht beeindrucken. Das Spiel gegen Deutschland sei "besonders", sagte er der Handballwoche. Doch sein voller Fokus gelte "dem Erfolg der Mannschaft". Seit dem WM-Gewinn 2017 lechzt die erfolgsverwöhnte Handball-Nation inzwischen nach einem Titel.

Und auch Karabatic vermisst "natürlich" langsam das Gefühl des ganz großen Triumphes. Kein Wunder also, dass es nach den Olympiasiegen 2008 und 2012 sowie Silber in Rio nun wieder nach ganz oben aufs Treppchen gehen soll.

Einer, der Karabatic besser als alle anderen im deutschen Team kennt, ist Gensheimer. Drei Jahre lang (2016 bis 2019) spielte der Linksaußen zusammen mit Karabatic bei Paris St. Germain - und schwärmt nicht bloß aufgrund der mit zig Titeln (u.a. viermal Weltmeister, dreimal Europameister, zweimal Olympiasieger) gepflasterten Vita vom erfolgreichsten Sportler, den der Handball je hervor gebracht hat.

"Er ist ein toller Teamkollege, der auch immer ein offenes Ohr hat und für alle da ist", sagte Gensheimer am Dienstag. Selbst ein im Oktober erlittener Kreuzbandriss konnte Karabatic und seinem Traum vom vierten olympischen Edelmetall nichts anhaben. Kurz vor Tokio meldete sich der 37-Jährige zurück und übernahm in den ersten beiden Turnierspielen als Dreh- und Angelpunkt des französischen Spiels gleich wieder die Chefrolle.

Vorne stürzte sich Karabatic mit weit aufgerissenem Mund in jede Lücke und erzielte dabei mehr Treffer (11) als jeder deutsche Feldspieler bislang, hinten führte er jeden Zweikampf, als sei es sein letzter. "Sein unbändiger Wille und seine Professionalität zeichnen ihn aus", sagte Gensheimer.

Er und Karabatic verstünden sich "nach wie vor gut", erzählte der DHB-Kapitän - doch am Mittwoch muss diese Freundschaft für 60 Minuten ruhen. "Wir sind selbstbewusst genug", sagte Gensheimer, "dass wir auch gegen Frankreich mit einer entsprechenden Leistung gute Chancen haben, zwei Punkte zu holen". Freundschaft hin oder her.