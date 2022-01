Handball-EM: Das Finale heute live im TV und LIVE-STREAM - so wird Spanien vs. Schweden übertragen

Im Finale der Handball-EM stehen sich heute Spanien und Schweden gegenüber. Die Begegnung startet heute um 18 Uhr in der MVM Dome-Handballarena in Budapest.

Beide Teams konnten sich im Halbfinale überraschend gegen favorisierte Gegner durchsetzen: Spanien bezwang Dänemark mit 29:25, Schweden Frankreich mit 34:33. Ein Highlight des Sieges der Schweden waren definitiv die drei Torwart-Tore von Andreas Palicka, die am Ende wohl den entscheidenden Unterschied machten.

Wir dürfen uns heute auf ein hochklassiges Finale der Handball-EM freuen. GOAL liefert die Infos zur Übertragung live im TV und STREAM.

Handball-EM: Das Finale heute live - die Fakten zu Spanien vs. Schweden

Wettbewerb: Handball-EM 2022 | Finale

Handball-EM 2022 | Finale Match: Spanien vs. Schweden

Spanien vs. Schweden Datum: Sonntag, 30. Januar 2022

Sonntag, 30. Januar 2022 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: MVM Dome-Handballarena | Budapest

Handball-EM: Das Finale heute live im Free-TV und kostenlosen LIVE-STREAM - ZDF überträgt Spanien vs. Schweden

Das Match zwischen dem Rekordsieger der Handball-EM Schweden und dem Titelverteidiger Spanien wird heute live im Free-TV übertragen! Der übertragende Sender ist hierbei das ZDF. Ab 17.50 Uhr beginnt im ZDF heute die Übertragung. Kommentiert wird das Match von Christoph Hamm.

Neben der LIVE-Übertragung im Fernsehen bietet Euch ZDF auch einen kostenlosen STREAM zur Begegnung. Hier geht's direkt zum LIVE-STREAM

Kommen wir nun zum zweiten Sender, der die Partie heute kostenlos im Free-TV zeigt.

Handball-EM: Das Finale heute live im Free-TV - Eurosport überträgt Spanien vs. Schweden

Eurosport überträgt ebenfalls das Match heute live und in voller Länge! Auch hier müsst Ihr einfach nur ab 17.50 Uhr einschalten und könnt die spannende Partie anschließend live verfolgen.

Der Unterschied zum ZDF zeigt sich allerdings in der LIVE-STREAM-Übertragung: Im Gegensatz zum kostenlosen STREAM des ZDF, ist jener von Eurosport nicht kostenlos! Um das Spiel live im Eurosport Player verfolgen zu können, benötigt Ihr das Monatsabo für monatlich 6,99€.

DAZN, Sportdeutschland oder Eurosport? Wie ist heute das Finale der Handball-EM zwischen Spanien und Schweden im LIVE-STREAM zu sehen?

Wir haben Euch ja bereits über die kostenlose Möglichkeit des ZDF-LIVE-STREAMs und den kostenpflichtigen Eurosport Player aufgeklärt. Doch welche weiteren Möglichkeiten bieten sich Handball-Fans in Deutschland, um das Spiel live im Internet zu verfolgen?

Da wäre zum einen der Sender Sportdeutschland. Dieser überträgt alle Spiele der Handball-EM live und in voller Länge! Es gibt sogar einen eigenen Turnierpass, der Euch für 12€ alle Spiele live sehen lässt. Da heute jedoch bereits das letzte Spiel auf der Agenda steht, stellt sich die Frage, ob sich das noch lohnt.

Eine weitere Möglichkeit, über die wir heute ausführlicher berichten wollen, ist DAZN: Der Sportsender aus Ismaning ist bekannt für hochwertige Sportübertragungen und zeigt so ziemlich alles an LIVE-Sport, was das Herz begehrt. Angefangen bei der Bundesliga, über die Champions League, Serie A, LaLiga, Ligue 1 bis hin zu Sportarten wie Kampfsport, Basketball oder eben Handball - hier gibt es fast alles zu sehen!

Durch eine Kooperation mit Eurosport seht Ihr auch die beiden Kanäle von Eurosport und somit auch das Finale der Handball-EM ab 17.50 Uhr live im STREAM auf DAZN!

Welche Kosten Euch bei der Mitgliedschaft erwarten, verraten wir Euch im nächsten Abschnitt.

Handball-EM, Finale heute live auf DAZN: Das kostet die Mitgliedschaft

Für Sportfans ist DAZN fast Pflicht! Das riesige Angebot haben wir Euch ja bereits in Ansätzen angedeutet. Ein weiterer Pluspunkt: Die Inhalte könnt Ihr auf so ziemlich jedem internetfähigen Gerät abrufen!

Das muss wohl ein Vermögen kosten, könnte nun der ein oder andere denken. Dem ist nicht so! Bis zum 31. Januar könnt Ihr sogar noch von den günstigen Preisen auf DAZN profitieren! Diese Möglichkeiten der Bezahlung gibt es aktuell:

Monatsabo: 14,99€ pro Monat + monatlich kündbar

Jahresabo: einmalig 149,99€

Handball-EM: Das Finale heute live im TV und STREAM - Die Übertragung von Spanien vs. Schweden im Überblick