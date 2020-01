Handball-EM: Deutschland vs. Niederlande live im TV und LIVE-STREAM - alle Infos zur Übertragung

Die deutsche Nationalmannschaft startet gegen die Niederlande in die Handball-EM. Hier erfahrt Ihr, wie das Spiel live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Bühne frei für die Handball-EM 2020. Natürlich ist auch die deutsche Nationalmannschaft mit von der Partie. Das DHB-Team von Bundestrainer Christian Prokop muss im ersten Gruppenspiel gegen die ran. Anwurf der Partie ist am 9. Januar um 20.30 Uhr.

Durch die Verletzungen etlicher Stammkräfte im Rückraum geht das Team von Bundestrainer Christian Prokop mit Handicap an den Start. Als großer Vorteil könnte sich allerdings der Spielplan erweisen. Die vergleichsweise leichte Vorrundengruppe sollte kein Problem darstellen, dadurch könnten sogar wichtige Körner gespart werden. In der Hauptrunde gilt es dann, und/oder hinter sich zu lassen, um das Halbfinale zu erreichen. Dann ist alles möglich. Rückblick: Auch vor der EM 2016 hatte es zahlreiche verletzungsbedingte Absagen gegeben, das Ende ist bekannt.

Größte bisherige Erfolge der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) sind die EM-Titel 2004 und 2016, zudem gab es eine Silbermedaille 2002 und Bronze 1998. Titelverteidiger ist Spanien, Rekord-Europameister ist mit vier Titeln.

In diesem Artikel erfahrt Ihr alles, das Ihr wissen müsst, wenn Ihr Euch heute gegen Niederlande bei der Handball- live im TV oder im LIVE-STREAM anschauen möchtet.

Deutschland vs. Niederlande: Das Duell bei der Handball-EM 2020 im Überblick

Duell Deutschland - Niederlande Datum 9. Januar 2020 | 18.15 Uhr Ort Trondheim Spektrum, Trondheim Kapazität 8.000 Plätze

Deutschland vs. Niederlande live im TV sehen: So geht's

In den letzten Jahren war es oft eine Hängepartie, erst sehr kurzfristig wurde immer entschieden, ob die Handball-EM auch live im TV zu sehen ist. 2020 ist es bereits klar: Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei der Handball-EM 2020 werden im Fernsehen übertragen - also auch Deutschlands erster Auftritt bei der Endrunde gegen die Niederlande. In diesem Abschnitt erfahrt Ihr, wie es geht.

Handball-EM 2020: Deutschland vs. Niederlande live im TV beim ZDF

Wie bereits erwähnt, werden alle Spiele des DHB-Teams in Deutschland im Free-TV gezeigt. Wer am Donnerstag das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft live im TV sehen will, muss das ZDF einschalten.

Das Zweite startet mit der Übertragung des Duells am Donnerstag um 17.45 Uhr im Hauptprogramm. In den 30 Minuten vor Anpfiff der Partie werden die Zuschauer auf die Handball-EM 2020 eingestimmt und die genaue Situation des deutschen Teams wird beleuchtet. Sobald um 18.15 Uhr der Anpfiff der Partie erfolgt, übernimmt Christoph Hamm als Kommentator. Begleitet wird er während der 60 Minuten von Markus Baur als Experte. Die komplette Übertragung ist natürlich kostenlos verfügbar.

In der Halbzeitpause des ersten Spiels der DHB-Truppe zeigt das ZDF die Nachrichtensendung "heute".

Doch die Übertragung live im TV zu Deutschland gegen die Niederlande ist nicht die einzige Option, die Partie von der Handball-Europameisterschaft zu sehen. Es wird auch die Möglichkeit geben, das Spiel im LIVE-STREAM anzuschauen. Wie genau das funktioniert, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt dieses Artikels.

Deutschland vs. Niederlande im LIVE-STREAM sehen

Auch in Sachen LIVE-STREAM gibt es natürlich eine Möglichkeit, die Handball-EM 2020 zu verfolgen. Auch hier haben sich die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten die Übertragungsrechte gesichert. Hier könnt Ihr also jedes Spiel der Europameisterschaft kostenlos im LIVE-STREAM schauen.

Deutschland vs. Niederlande im LIVE-STREAM sehen - so wird die Handball-EM übertragen

Wie auch im TV zeichnet das ZDF auch für die Übertragung von Deutschland gegen Niederlande im LIVE-STREAM verantwortlich. Um diesen sehen zu können, muss man nichts weiter tun, als auf die Homepage des ZDF zu gehen.

In der Mediathek wird der LIVE-STREAM am Donnerstag ab 17.44 Uhr laufen. Dieser ist natürlich für alle Interessenten kostenlos verfügbar und ist inhaltlich deckungsgleich mit der Übertragung aus dem TV. Also Moderator, Kommentator und Experte sind die gleichen wie im linearen Fernsehen.

Der LIVE-STREAM des ZDF zur Handball-EM 2020 ist natürlich nicht nur über den PC, Laptop oder das MacBook abrufbar. Die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt bietet allen Zuschauern kostenlose Apps für mobile Geräte wie Smartphones oder Tablets an - dabei ist es egal, ob es sich um Android- oder Apple-Geräte handelt.

In den jeweiligen App-Stores könnt Ihr die Anwendungen kostenlos herunterladen, um anschließend den LIVE-STREAM zu Deutschland vs. Niederlande zu genießen.

Hier geht's direkt zur ZDF-App im Google-Play-Store und zur ZDF-App im App-Store von Apple.

Europameister, Modus und Co.: Informationen zur Handball-EM 2020

Mehr Ausrichter, mehr Teams, mehr Spiele: Die erste paneuropäische EM ist in vielerlei Hinsicht ein absolutes Novum. Erstmals richten mit , Österreich und Schweden drei Verbände das Turnier aus. Zudem wurde das Teilnehmerfeld von 16 auf 24 Mannschaften aufgestockt, was zur Folge hat, dass in den zweieinhalb Turnierwochen insgesamt 65 statt bisher 47 Spiele ausgetragen werden. Wenn es am Schlusstag um die Medaillen geht, haben die Teams bereits acht (!) Spiele in den Knochen.

Handball-EM 2020: Der Modus

Die Vorrunde wird in sechs statt bisher in vier Vierergruppen ausgetragen. Die ersten beiden Mannschaften jeder Gruppe ziehen in die Hauptrunde ein, in der es dann zwei Sechsergruppen gibt. Die beiden bestplatzierten Teams der beiden Hauptrundengruppen erreichen das Halbfinale, die Drittplatzierten spielen den fünften Platz aus. Alle Finalspiele werden in Stockholm ausgetragen.

Handball-EM 2020: Der Weg der deutschen Nationalmannschaft

Deutschland trifft in der Vorrundengruppe C in Trondheim auf die Niederlande, Titelverteidiger Spanien (11. Januar) und Lettland (13. Januar). In der zweiten Turnierphase ab dem 16. Januar in Wien kommen Gegner wie Kroatien und Co-Gastgeber Österreich infrage. Die andere Hälfte des Tableaus ist mit Mannschaften wie Weltmeister , Vize-Weltmeister Norwegen, dem WM-Dritten und Vize-Europameister Schweden deutlich stärker einzuschätzen.

Handball-EM 2020: Das sind die Favoriten

An Dänemark, gespickt mit etlichen -Legionären, führt als amtierendem Olympiasieger und Weltmeister kaum ein Weg vorbei. Auch Norwegen mit Weltklasse-Spielmacher Sander Sagosen, der im Sommer nach Kiel wechselt, zählt nach WM-Platz zwei vor einem Jahr zu den ganz heißen Anwärtern auf den Titel. Im Verfolgerfeld tummeln sich die üblichen Verdächtigen: Frankreich gehört mit dem unverwüstlichen Nikola Karabatic (3 EM-Titel, 4 Mal Weltmeister, 2 Olympiasiege) natürlich ebenso dazu wie Spanien, Schweden, Kroatien und Deutschland. Aufgrund der immensen Leistungsdichte in der Weltspitze dürfte am Ende die Tagesform entscheidend sein. Auch die Kraftreserven spielen eine große Rolle.

Die Handball-Europameister von 1994 bis 2018 in der Übersicht

1994 in : Schweden

1996 in Spanien:

1998 in : Schweden

2000 in Kroatien: Schweden

2002 in Schweden: Schweden

2004 in Slowenien: Deutschland

2006 in der : Frankreich

2008 in Norwegen: Dänemark

2010 in Österreich: Frankreich

2012 in : Dänemark

2014 in Dänemark: Frankreich

2016 in : Deutschland

2018 in Kroatien: Spanien

Deutschland vs. Niederlande: Die Bilanz vor dem Duell