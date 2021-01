Handball WM 2021 live: Deutschland vs. Spanien heute im TV und LIVE-STREAM sehen - die Übertragung der Hauptrunde

Nach der Niederlage gegen Ungarn spielt die Handball-Nationalmannschaft in der Hauptrunde gegen Spanien. Die Übertragung live im TV und LIVE-STREAM!

Das Zwischenziel ist erreicht - und dennoch ist die Stimmung bei der deutschen Handball-Nationalmannschaft etwas getrübt. Am Donnerstag um 20.30 Uhr startet das Team von Trainer Alfred Gislason gegen in die WM-Hauptrunde.

Im letzten Vorrundenspiel gegen Ungarn lagen Kühn, Gensheimer und Co. lange Zeit zurück, ehe man das Spiel drehte. In der Schlussphase ging der DHB-Auswahl allerdings dann die Puste aus, sodass man kurz vor Schluss den Treffer zum 28:29 kassierte.

Nun nimmt die zwei Punkte, die man gegen holte, mit in die Hauptrunde. Das bedeutet allerdings auch, dass das erste Spiel gegen Spanien schon richtungsweisend ist. In Gruppe 1 spielen neben den beiden Finalisten der EM 2016 auch noch , , Uruguay und Ungarn.

Mehr Teams

Handball WM heute live im TV und LIVE-STREAM sehen? Das funktioniert in jedem Fall - Deutschland vs. Spanien beginnt heute um 20.30 Uhr - in diesem Artikel erfahrt Ihr alles rund um die Übertragung.

Handball WM heute live: Das Spiel Deutschland vs. Spanien auf einen Blick

Begegnung Deutschland - Spanien Wettbewerb Handball WM - Hauptrunde, Gruppe 1 Datum Donnerstag, 21. Januar 2021 | 20.30 Uhr Ort Cairo Stadium Indoor Halls Complex, Kairo (Ägypten)

Handball WM heute live im TV sehen: So wird Deutschland vs. Spanien übertragen

Die deutsche Nationalmannschaft der Handballer muss heute Abend gegen Spanien ran und hofft dabei auf einen Sieg, um in der Hauptrunde einen Schritt in Richtung Viertelfinale zu machen. Das wird jedoch kein einfacher Gang, schließlich geht es gegen eine der erfolgreichsten Handball-Nationen der Welt.

Wo könnt Ihr die Handball WM aber heute live verfolgen? Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der Partie Deutschland vs. Spanien live im TV.

Handball WM heute live im TV beim ZDF sehen: Alle Infos zur Übertragung von Deutschland vs. Spanien

Das ZDF hält die Übertragungsrechte an der Handball WM 2021 in Ägypten. Der öffentlich-rechtliche Sender ZDF überträgt die Begegnung heute Abend live und in voller Länge. Das ZDF ist der exklusive Anbieter im Fernsehen und überträgt Deutschland gegen Ungarn live.

Sender: ZDF

ZDF Anpfiff: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Beginn der Übertragung: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Kommentator: Christoph Hamm

Christoph Hamm Moderator: Yorck Polus

Yorck Polus Experten: Sören Christophersen und Markus Baur

Sören Christophersen und Markus Baur Informationsseite: Hier entlang

In der Halbzeitpause des Spiels wird das Heute Journal ausgestrahlt.

Handball WM heute im LIVE-STREAM anschauen: Die Übertragung von Deutschland vs. Spanien

Wenn Ihr die Handball WM heute nicht live im TV sehen könnt, dann gibt es natürlich Alternativen - und sogar gleich mehrere. Deutschland vs. Spanien wird heute im LIVE-STREAM von gleich mehreren Kanälen gezeigt / übertragen. Wir geben Euch einen Überblick über die Übertragung im Netz.

Handball WM heute im LIVE-STREAM des ZDF: Deutschland vs. Spanien

Deutschland spielt gegen Spanien bei der Handball WM und Ihr könnt beim ZDF kostenlos im LIVE-STREAM verfolgen. Das geht mit dem Gratis-Stream des öffentlich-rechtlichen Senders ganz leicht und unkompliziert.

Ihr könnt das TV-Bild ganz einfach und simpel auf Euer mobiles Endgerät ziehen und mit dem LIVE-STREAM dabei sein, wenn Deutschland vs. Spanien bei der Handball WM anläuft. Um 20.15 Uhr beginnt die Vorberichterstattung, um 20.30 Uhr ist Anwurf.

Bild: Getty Images

Handball WM heute im LIVE-STREAM bei Sportdeutschland TV: Deutschland vs. Spanien

Beim Internetanbieter Sportdeutschland TV könnt Ihr alle Spiele der Handball WM 2021 im LIVE-STREAM anschauen. Alle 108 Spiele seht Ihr dort für nur einmalig 10 Euro!

Hier könnt Ihr direkt zur Seite gelangen und Euch anmelden. Die gute Nachricht: Auch Deutschland vs. Spanien läuft dort im LIVE-STREAM.

Handball WM heute im LIVE-STREAM auf DAZN? Spiele ohne deutscher Beteiligung live sehen

Ihr wollt nicht nur die Spiele der deutschen Mannschaft live anschauen, sondern interessiert Euch auch für alle anderen Duelle aus der Hauptrunde? Dann seid Ihr bei DAZN im LIVE-STREAM richtig.

Dank einer Kooperation mit Eurosport zeigt der Streamingdienst mehrere Spiele ohne deutsche Beteiligung, auch heute! Das bedeutet auch, dass Ihr diese Duelle im LIVE-STREAM bei DAZN seht oder aber auch live im Free-TV bei Eurosport.

Zusätzlich zur Handball WM 2021 bietet DAZN jede Menge weiteren Live-Sport an. Im LIVE-STREAM zu sehen sind dort beispielsweise Fußball, Basketball, American Football, Darts, Tennis, Eishockey, Snooker und viele weitere Sportarten.

Handball WM heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung von Deutschland vs. Spanien

Deutschland vs. Spanien heute live ... ... im TV im ZDF ... im LIVE-STREAM ZDF-Mediathek, Sportdeutschland TV

Handball WM heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Deutschland vs. Spanien und die Ausgangssituation

Nach der Gruppenphase geht es bei der Handball WM mit der Hauptrunde weiter. Nachdem man zunächst mit 32 Teams in acht Gruppen gestartet ist, gehen nun nur noch 24 Teams im Kampf um die Handball-Krone in der Hauptrunde an den Start.

Deutschland befindet sich in Gruppe 1 und trifft dort auf Uruguay, Brasilien, Polen, Spanien und Ungarn. Nur die ersten beiden Mannschaften kommen eine Runde weiter und stehen dann im Viertelfinale. Das Erreichen der Runde der letzten acht ist das erklärte Ziel des DHB.

Handball WM heute live: Die Tabelle von Gruppe 1 vor dem ersten Spiel der Hauptrunde

Platz Nation Spiele Tore Punkte 1 Ungarn 2 73:46 4 2 Spanien 2 56:55 3 3 Deutschland 2 71:43 2 4 Polen 2 59:50 2 5 Brasilien 2 52:62 1 6 Uruguay 2 32:87 0

Handball WM heute live: Die besten deutschen Torschützen vor Deutschland vs. Spanien

Platz Spieler Trefferanzahl 1. Marcel Schiller 12 2. Timo Kastening 11 3. Julius Kühn 7 4. Philipp Weber 6 5. David Schmidt 5

Handball WM live: Der Vorbericht zu Deutschland vs. Spanien DHB-Team vor Alles-Oder-Nichts-Spiel

Alfred Gislason schlug sich die Nacht um die Ohren. Nach der unglücklichen 28:29-Niederlage seiner Handballer gegen Ungarn sichtete der Bundestrainer Videomaterial des kommenden Gegners. Im ersten WM-Hauptrundenspiel gegen Europameister Spanien geht es für das DHB-Team am Donnerstag (20.30 Uhr) schon beinahe um Alles oder Nichts.

"Wenn wir die Tabelle hochklettern wollen, dann bleibt uns nichts anderes übrig, dann müssen wir gegen Spanien Punkte holen", sagte Gislason. Sein Team müsse auf der zweiten Halbzeit des Ungarn-Spiels aufbauen. "Die Mannschaft hat Charakter gezeigt und mit diesem Charakter haben wir auch eine Chance gegen Spanien", so der Isländer.

Die deutsche Mannschaft startet mit 2:2-Punkten in die Hauptrunde, auf dem Weg ins angestrebte WM-Viertelfinale steht sie am Donnerstag bereits unter Druck. "Das wird jetzt unfassbar schwer", sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning, lobte aber ausdrücklich die Moral des DHB-Teams, das gegen Ungarn zwischenzeitlich mit fünf Toren zurückgelegen hatte, und bezeichnete die Partie gegen Spanien als "Alles-Oder-Nichts-Spiel: Wir müssen das Spiel gewinnen, um es selbst noch in der Hand zu haben."

Gislason zollte seinem Team für die Leistung gegen Ungarn, der ersten Niederlage unter ihm als Coach, "sehr viel Respekt". Gegen Spanien müsse man allerdings "weniger Fehler machen und von Anfang an in der Abwehr stehen, sonst werden wir es extrem schwer haben". Die Iberer, so Gislason, hätten "ein Durchschnittsalter zehn Jahre älter als wir. Sie sind extrem routiniert und haben alle Titel geholt. Sie machen wenig Fehler, da muss so gut wie alles passen. Wir müssen einen sehr guten Tag haben."

Weitere deutsche Hauptrundengegner sind Brasilien (Samstag) und Polen (Montag). Die beiden Erstplatzierten der Hauptrundengruppe I qualifizieren sich für das Viertelfinale - zugleich das erklärte Ziel der deutschen Mannschaft. (Quelle: SID)