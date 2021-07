Handball: Deutschland vs. Norwegen live im TV und LIVE-STREAM - die Übertragung der Olympischen Spiele

Bei den Olympischen Spielen trifft Deutschland in seinem vierten Gruppenspiel auf Norwegen. Goal zeigt, wo das Spiel live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Bei den Olympischen Spielen in Tokio biegt das Handball-Turnier der Männer in seine entscheidende Phase ein. Deutschland trifft in seinem vierten Gruppenspiel am Freitag, 30. Juli , auf Norwegen . Das Spiel findet im Kokuritsu Yoyogi Kyogijo statt. Spielbeginn ist 14.30 Uhr .

Niederlage, Sieg, Niederlage - das bisherige Abschneiden des DHB-Teams bei den Olympischen Spielen gleicht einer Achterbahnfahrt . Bei genauerer Betrachtung der Ergebnisse fällt aber sofort auf, dass die Niederlagen gegen Spanien (27:28) und Frankreich (29:30) beide sehr knapp waren und erst in der Schlussminute zu Stande kamen.

Dennoch steht Deutschland vor den beiden abschließenden Gruppenspielen gegen Norwegen und Brasilien (Sonntag, 12.30 Uhr) unter Zugzwang. Aus jeder der beiden Vorrundengruppen erreichen die jeweils vier besten Teams das Viertelfinale .

Der EM-Dritte Norwegen hat bisher zwei Siege und eine Niederlage auf seinem Konto. Die beiden Siege resultierten aber aus den Begegnungen gegen die beiden vermeintlich schwächsten Mannschaften der Gruppe, Brasilien und Argentinien.

Will Deutschland seinen Medaillentraum am Leben erhalten, sollte gegen Norwegen gepunktet werden. Leicht wird das allerdings nicht.

Will Deutschland seinen Medaillentraum am Leben erhalten, sollte gegen Norwegen gepunktet werden. Leicht wird das allerdings nicht.

Handball live: Deutschland vs. Norwegen - das Spiel im Überblick

Begegnung Deutschland - Norwegen Wettbewerb Olympische Spiele, 4. Spieltag Vorrunde Datum Freitag, 30. Juli 2021 Beginn 14.30 Uhr Ort Kokuritsu Yoyogi Kyogijo, Tokio

Handball live: Deutschland vs. Norwegen live im TV und LIVE-STREAM - die Übertragung der Olympischen Spiele

Livesport fast rund um die Uhr heißt es noch bis zum 8. August . Die Olympischen Spiele in Tokio werden in aller Ausführlichkeit live im TV und im LIVE-STREAM übertragen.

Verantwortlich dafür sind Eurosport und die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF . Das TV-Angebot von ARD und ZDF sowie das des Privatsenders Eurosport auf dem Sender Eurosport1 sind kostenlos . Eurosport2 dagegen ist nur mit einem Abo, also kostenpflichtig, zu empfangen.

Handball live: Deutschland vs. Norwegen live im TV und LIVE-STREAM

Das Vorrundenspiel der deutschen Handballer wird live im Free-TV und im LIVE-STREAM übertragen. Wegen der Vielfalt an parallel stattfinden Wettbewerben kann es aber passieren, dass einer der beiden Free-TV-Anbieter kurzfristig zu einem anderen Wettbewerb schaltet.

Handball live: Deutschland vs. Norwegen live im Free-TV

Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wechseln sich die ARD und das ZDF mit der Live-Berichterstattung von den Olympischen Spielen täglich ab. Am Freitag ist das ZDF an der Reihe. Dort seht Ihr das Spiel zwischen Deutschland und Norwegen im Free-TV.

Und nicht nur dort! Auch bei Eurosport haben die Olympia-Spiele der deutschen Handballer viel Bedeutung, was sich bei den bisherigen Gruppenspielen zeigte. Deshalb kommt das Spiel auch auf Eurosport1 - ob komplett oder in Einblendungen, wird sich zeigen.

Handball live: Deutschland vs. Norwegen im LIVE-STREAM

In voller Länge und ohne Unterbrechungen könnt Ihr Deutschland gegen Norwegen auf dem vom ZDF angebotenen kostenlosen LIVE-STREAM sehen. Hendrik Deichmann wird das Spiel dort kommentieren.

Auch Eurosport zeigt das Spiel im LIVE-STREAM . Auf dem Streamingdienst Joyn sind täglich viele LIVE-STREAMS von Eurosport zu finden. Dort müsst Ihr suchen, ob am Donnerstag ein kostenloser LIVE-STREAM zum Spiel Deutschland gegen Norwegen angeboten wird. Ist dies nicht der Fall, gibt es auf alle Fälle einen bei Joyn+ . Dort ist der erste Monat kostenlos , danach werden monatlich 6,99 Euro fällig. Bei rechtzeitiger Anmeldung ist es also möglich, auf diesem Weg den LIVE-STREAM zu Deutschland gegen Norwegen kostenlos zu sehen.

Live ist das Spiel auch bei DAZN zu sehen. Kunden des Streamingdienstes können die beiden Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 dank einer Kooperation rund um die Uhr abrufen. Ein DAZN-Abo kostet 14,99 Euro pro Monat (Monatsabo) oder einmalig 149,99 Euro (Jahresabo). Neukunden könne vor ihrer ersten Zahlung den ersten Monat kostenlos testen.

