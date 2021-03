Handball Champions League live: THW Kiel vs. HC PPD Zagreb heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Gruppenphase in der Champions League: THW Kiel empfängt Zagreb. Goal zeigt, wo das Spiel heute live im TV und im LIVE-STREAM zu sehen ist.

Am letzten Spieltag der Gruppenphase in der Champions League empfängt der THW Kiel das kroatische Team HC PPD Zagreb. Das Spiel beginnt um 17 Uhr in der Wunderino Arena in Kiel.

Titelverteidiger THW Kiel schließt heute die Gruppenphase der Champions League. Für die Deutschen geht es darum, den dritten Tabellenplatz in der Gruppe zu sichern. Vor dem letzten Spieltag hat Kiel diesen vor dem punktgleichen Team aus Aalborg inne. Je besser die Kieler die Gruppenphase beenden, desto besser ist ihre Ausgangslage für das Achtelfinale.

Gegen Zagreb sollte heute ein Sieg drin sein. Die Gäste sind ohne gewonnenen Punkt abgeschlagen Tabellenletzter.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo THW Kiel gegen HC Motor heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Handball Champions League: THW Kiel gegen HC PPD Zagreb heute live im TV und LIVE-STREAM sehen - die Details

Spiel THW Kiel - HC PPD Zagreb Wettbewerb EHC Champions League Datum Donnerstag, 4. März 2021 Uhrzeit 17 Uhr Ort Wunderino Arena, Kiel

Handball Champions League: THW Kiel gegen HC PPD Zagreb heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Spiele der Handball-Champions-League gibt es in dieser Saison nicht im Free-TV zu sehen. Ganz verzichten müssen Handball-Fans auf Livebilder dennoch nicht. Die Spiele sind live im TV und im LIVE-STREAM zu sehen - und zwar auf Sky und DAZN. Der Pay-TV-Sender und der Streamingdienst haben sich dafür die Übertragungsrechte gesichert.

Und wer überträgt das Spiel zwischen Kiel und Zagreb heute? Das erfahrt Ihr im nächsten Absatz.

Handball Champions League: THW Kiel gegen HC PPD Zagreb heute live im LIVE-STREAM sehen

Sky überträgt in der Handball-Champions-League nur alle Spiele mit nichtdeutscher Beteiligung. Deshalb ist das heutige Spiel zwischen Kiel und Zagreb heute live und exklusiv bei DAZN im LIVE-STREAM zu sehen. Der Stream startet um 17 Uhr. Kommentieren wird das Spiel Uwe Semrau, Experte ist Piet Krebs.

Das Spiel kann sogar kostenlos angesehen werden. Für kurzentschlossene DAZN-Neukunden sind die ersten 30 Tage kostenlos, die Folgemonate kosten mittlerweile jeweils 11,99 Euro. Eine Kündigung ist monatlich möglich.

Handball Champions League: THW Kiel gegen HC Motor heute live im TV und LIVE-STREAM sehen - DAZN

Am besten schaut Ihr Kiel gegen Zagreb über die kostenlose DAZN-App. Die App gibt es überall als Download und sie ist für diverse Geräte kompatibel, wie zum Beispiel für den Laptop, das Smartphone, das Tablet, die PS4/5 oder für den Amazon Fire-TV-Stick.

Hier die wichtigsten Links zum Download der App:

Bild: getty images

Handball Champions League: THW Kiel gegen HC PPD Zagreb heute live im TV und LIVE-STREAM sehen - die Tabelle