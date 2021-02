Handball Champions League live: THW Kiel vs. HC Motor heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Gruppenphase in der Champions League: THW Kiel empfängt HC Motor. Goal erklärt, wo Handball heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

In der Gruppenphase der Champions League trifft THW Kiel auf HC Motor. Die Partie wird um 20.45 Uhr in Kiel angepfiffen.

Für die Kieler wird es so langsam ernst in der Gruppe B. Die Deutschen sind aktuell auf dem fünften Platz. Der heutige Gegner HC Motor belegt Tabellenplatz drei, hat allerdings auch schon ein Spiel mehr absolviert als der THW. Vor zwei Jahren trafen die beiden Klubs schon einmal aufeinander, damals behielten die Kieler mit einem Sieg und einem Unentschieden die Oberhand. Wer macht heute einen wichtigen Schritt in Richtung Achtelfinale?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo THW Kiel gegen HC Motor heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Spiel THW Kiel - HC Motor Wettbewerb EHC Champions League Datum Donnerstag, 04. Februar 2021 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Kiel

Die Handball-Champions-League bekommt Ihr in diesem Jahr im TV und LIVE-STREAM zu sehen! Der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN haben die Übertragungsrechte des prestigeträchtigen Wettbewerbs inne. Welcher Sender das Topspiel zwischen THW Kiel und HC Motor überträgt, erfahrt Ihr im nächsten Absatz.

Handball Champions League: THW Kiel gegen HC Motor heute live im LIVE-STREAM sehen - so geht's

Der Streamingdienst DAZN zeigt Kiel gegen HC Motor heute live und exklusiv im LIVE-STREAM! Ab 20.45 Uhr könnt Ihr den Stream starten, für DAZN kommentieren Sascha Staat und der Experte Maik Thiele. Wer neu bei DAZN ist, der kann das Spiel sogar kostenlos schauen, indem er das Portal abonniert, die ersten 30 Tage sind gratis.

Die DAZN-App gibt es als kostenlosen Download für diverse Endgeräte. Die App ist unter anderem für den Laptop, das Smartphone, das Tablet, die PS4, X-Box, den Smart-TV oder Amazon Fire-TV-Stick kompatibel. DAZN ist auf Eurem Smart-TV meistens schon vorinstalliert. Wer einen herkömmlichen Fernseher besitzt, der kann seinen Laptop mit einem HDMI-Kabel an das TV-Gerät anschließen und Handball so über den großen Bildschirm verfolgen.

Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der App:

