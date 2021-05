Handball Champions League live: PSG vs. THW Kiel heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

THW Kiel spielt heute bei Paris Saint-Germain um den Einzug ins Final Four. Goal liefert alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

In der Handball Champions League tritt der THW Kiel am heutigen Mittwoch, 19. Mai, zum Viertelfinal-Rückspiel bei Paris Saint-Germain an. Der Anwurf erfolgt um 18.45 Uhr im Stade Pierre de Coubertin in Paris.

Für Titelverteidiger THW Kiel geht es heute in Paris um alles oder nichts - genauer um das Aus im Viertelfinale oder den Einzug in das Final Four. Der deutsche Rekordmeister reist mit einem 31:29-Vorsprung aus dem Hinspiel in die französische Hauptstadt.

In dieser darf das Pariser Starensemble um den norwegischen Superstar Mikkel Hansen von 800 Zuschauern in der heimischen Halle unterstützt werden.

Der THW muss neben dem Langzeitverletzten Nikola Bilyk auch auf Kreisläufer Patrick Wiencek verzichten, der sich im Hinspiel bei einem Zusammenprall mit Luc Steins das Wadenbein gebrochen hatte. Mit von der Partie wird aller Voraussicht dagegen der von einem fiebrigen Infekt genesene THW-Star Sander Sagosen sein.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo PSG gegen THW Kiel heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Begegnung Paris Saint-Germain - THW Kiel Wettbewerb Champins League, Viertelfinale, Rückspiel Datum Mittwoch, 19. Mai Uhrzeit 18.45 Uhr Ort Stade Pierre de Coubertin, Paris

Alle die heute auf eine Übertragung des Champions-League-Krachers im Free-TV warten, müssen wir leider enttäuschen.

Das Spiel PSG gegen den THW Kiel wird live und exklusiv von DAZN übertragen. Der Streamingdienst ist nämlich im Besitz der Übertragungsrechte an allen Spielen der Champions League in dieser Saison.

Handball Champions League: PSG gegen THW Kiel heute im LIVE-STREAM sehen - so geht's

DAZN zeigt PSG gegen Kiel heute live und exklusiv im LIVE-STREAM! Der Stream startet um 18.45 Uhr, für DAZN kommentieren Sascha Staat und der Experte Maik Thiele. Wer neu bei DAZN ist, der kann das Spiel sogar kostenlos schauen, indem er das Portal abonniert, die ersten 30 Tage sind gratis.

Danach kostet ein Abo entweder 11,99 Euro pro Monat (Monatsabo) oder 119,99 Euro (Jahresabo).

Handball Champions League: PSG vs. THW Kiel heute live im TV und LIVE-STREAM sehen - Das ist DAZN

Seit 2016 ist DAZN die Anlaufstelle Nummer eins für Sport-Fans. Pro Jahr überträgt der Streamingdienst über 8000 Events und Spiele aus verschiedensten Top-Wettbewerbe im Livestream.

DAZN ist kompatibel mit den gängigen Smart TVs, Smartphones, Tablets, Spielekonsolen und vielen anderen Geräten. Die DAZN-App gibt es als kostenlosen Download für diverse Endgeräte.

