Handball Champions League: SG Flensburg-Handewitt vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

In der Handball Champions League kommt es zum Spitzenspiel zwischen Flensburg und PSG. Alle Infos zur Übertragung der Begegnung heute live gibts hier.

Die SG Flensburg-Handewitt trifft in der Handball Champions League auf PSG (Paris Saint-Germain). Das Topduell in der europäischen Königsklasse steigt heute ab 20.45 Uhr.

In der Bundesliga Tabellenführer, in der Champions League klar auf Kurs K.o.-Runde: Für Flensburg läuft die aktuelle Saison bislang voll nach Plan. Mit einem Sieg heute Abend gegen das Starensemble aus Frankreich wäre der direkte Einzug ins Viertelfinale ganz nah. Zuletzt gab es am Wochenende aber einen kleinen Rückschlag in der Bundesliga: Gegen den TBV Lemgo Lippe kam das Team von Trainer Maik Machulla nicht über ein Unentschieden hinaus.

Die Pariser, die im Dezember wieder einmal im Final-Four-Turnier der Champions League standen, tun sich auf der europäischen Bühne in dieser Saison noch etwas schwer. In neun Spielen gab es bereits drei Niederlagen, darunter das Hinspiel im September gegen die Norddeutschen. Bei einer erneuten Pleite in Flensburg droht der Umweg über die Playoff-Runde, um doch noch das Viertelfinale zu erreichen.

Flensburg empfängt PSG zum großen Handball-Showdown in der Champions League: Hier erfahrt Ihr alle Infos, wo Ihr das Spiel sehen könnt.

SG Flensburg-Handewitt vs. PSG: Das Duell in der Übersicht

BEGEGNUNG SG Flensburg-Handewitt vs. PSG (Paris Saint-Germain) WETTBEWERB Handball Champions League, Gruppenphase AUSTRAGUNGSORT FLENS-Arena, Flensburg ANWURFZEIT 20.45 Uhr HINSPIEL 23. September 2020, Paris Saint-Germain vs. SG Flensburg-Handewitt: 28:29

SG Flensburg-Handewitt vs. PSG live: Die Übertragung der Handball Champions League heute im TV und LIVE-STREAM

Ihr wollt Euch das Spiel nicht entgehen lassen? Dann seid Ihr hier genau richtig. Goal sagt Euch, wo Ihr das Spiel heute verfolgen könnt und verrät auch, wie Ihr die Übertragung der Handball Champions League heute live empfangen könnt.

SG Flensburg-Handewitt vs. PSG heute live: Die Handball Champions League im LIVE-STREAM auf DAZN sehen

Seit dieser Saison liegen die exklusiven Übertragungsrechte für die Vereinswettbewerbe EHF Champions League, die EHF European League und den EHF European Cup in Deutschland beim Streamingdienst DAZN. Auch die heutige Begegnung ist ausschließlich dort im LIVE-STREAM zu sehen.

Kommentator der Partie ist Uwe Semrau, als Experte ist der langjährige Nationaltorhüter Johannes "Jogi" Bitter mit dabei. Ihr könnt das Spiel der Handball Champions League heute sogar kostenlos anschauen, wenn Ihr Euch bei DAZN neu anmeldet.

Bild: Getty Images

SG Flensburg-Handewitt vs. PSG heute im LIVE-STREAM: Das kostet DAZN

Wenn Ihr noch kein DAZN-Kunde seid, habt Ihr die Möglichkeit, das Spiel vollkommen ohne Kosten zu verfolgen! Dafür müsst Ihr Euch einfach registrieren und schon kommt Ihr in den Genuss des kostenfreien Probemonats. Dabei zeigt DAZN noch viel mehr Live-Sport: NHL, NBA, Darts, Tennis und so weiter.

Wenn Euch das Angebot überzeugt hat, kostet euch das Abo anschließend entweder 11,99 Euro im Monat oder aber 119,99 Euro im Jahresabo. Ihr könnt dann sogar noch mehr Spiele der Handball Champions League im LIVE-STREAM sehen.

Handball Champions League mit SG Flensburg-Handewitt vs. PSG heute live: So empfange ich DAZN

DAZN ist auf fast allen vorstellbaren Geräten nutzbar. Die App gibt es für Smart-TVs, für PlayStation und Xbox, TV-Sticks und verschiedene Boxen. Natürlich kann DAZN auch einfach über Smartphone, Tablet oder PC genutzt werden.

Eine vollständige Übersicht über alle verfügbaren Geräte findet Ihr hier.

Handball Champions League mit SG Flensburg-Handewitt vs. PSG: Darum kommt das Spiel nicht im Free-TV

Das Final Four der vergangenen Saison in der LANXESS-Arena in Köln war im Dezember auch im Free-TV auf Eurosport zu sehen. Da es sich dabei aber um das Abschlussturnier der Saison 2019/20 handelte, war die Rechtelage eine andere als heute. Denn mit der neuen Saison 2020/21 sind die Spiele ausschließlich nur noch bei DAZN und damit nicht mehr im Free-TV zu sehen.

Handball Champions League mit SG Flensburg-Handewitt vs. PSG: Die Teams im Vergleich