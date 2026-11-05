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Hamburger SV vs. Gladbach: Anstoßzeit

Bundesliga - Spielwoche 9 6. Nov. 2026 - 14:30 Volksparkstadion

Das Spiel zwischen Hamburger SV und Gladbach beginnt am 06.11.2026, 20:30.

Hamburger SV vs. Gladbach heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Bundesligaspiel zwischen dem Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach ist live bei WOW zu sehen. Als Freitagsspiel liegt die Übertragung exklusiv bei Sky beziehungsweise dem Streamingdienst WOW. Ein kostenpflichtiges Abonnement wird benötigt.

Themen der Woche: Was war bei Hamburger SV und Gladbach los?

Der HSV kommt mit zwei Siegen und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt unterlag er Eintracht Frankfurt in der Bundesliga mit 1:3, nachdem er zuvor bereits im DFB-Pokal gegen denselben Gegner mit 1:3 ausgeschieden war. Positiv zu vermerken: Siege gegen den VfB Stuttgart (1:0) und bei Hoffenheim (3:2). Insgesamt erzielte der HSV in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Gladbach weist ebenfalls zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Der jüngste Auftritt war ein 0:0 gegen Paderborn, davor gelang der 2:0-Pokalsieg gegen den Karlsruher SC sowie der 3:2-Auswärtserfolg in Stuttgart. Die Niederlagen gegen Hoffenheim (1:2) und Köln (1:2) trüben die Bilanz. Über fünf Spiele erzielte Gladbach sieben Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Hamburger SV vs. Gladbach: Aufstellungen

Hamburger SV vs. Gladbach: Form

Hamburger SV vs. Gladbach: Bilanz direkte Duelle

Hamburger SV vs. Gladbach: Die Tabellen