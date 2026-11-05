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Bundesliga
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Hamburger SV vs. Gladbach heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Hamburger SV - Gladbach
Hamburger SV
Gladbach
Bundesliga

In der Bundesliga spielt Hamburger SV gegen Gladbach. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Hamburger SV vs. Gladbach: Anstoßzeit

crest
Bundesliga - Spielwoche 9
Volksparkstadion

Das Spiel zwischen Hamburger SV und Gladbach beginnt am 06.11.2026, 20:30.

Hamburger SV vs. Gladbach heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Bundesligaspiel zwischen dem Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach ist live bei WOW zu sehen. Als Freitagsspiel liegt die Übertragung exklusiv bei Sky beziehungsweise dem Streamingdienst WOW. Ein kostenpflichtiges Abonnement wird benötigt.

Themen der Woche: Was war bei Hamburger SV und Gladbach los?

Der HSV kommt mit zwei Siegen und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt unterlag er Eintracht Frankfurt in der Bundesliga mit 1:3, nachdem er zuvor bereits im DFB-Pokal gegen denselben Gegner mit 1:3 ausgeschieden war. Positiv zu vermerken: Siege gegen den VfB Stuttgart (1:0) und bei Hoffenheim (3:2). Insgesamt erzielte der HSV in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Gladbach weist ebenfalls zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Der jüngste Auftritt war ein 0:0 gegen Paderborn, davor gelang der 2:0-Pokalsieg gegen den Karlsruher SC sowie der 3:2-Auswärtserfolg in Stuttgart. Die Niederlagen gegen Hoffenheim (1:2) und Köln (1:2) trüben die Bilanz. Über fünf Spiele erzielte Gladbach sieben Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

HSV

HSV - Form

TSG
S2-3
VFB
S1-0
SCP
N1-0
SGE
N1-3
SGE
N3-1
Tor erzielt (kassiert)
6/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
BMG

BMG - Form

KÖL
N2-1
TSG
N1-2
VFB
S2-3
KSC
S2-0
SCP
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Hamburger SV vs. Gladbach: Aufstellungen

Hamburger SV vs Gladbach Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
Hamburger SV crest
Hamburger SV
HSV
Aufstellung
Gladbach crest
Gladbach
BMG
3-4-2-1
D. Heuer FernandesD. Heuer FernandesW. OmariW. OmariS. BornauwS. BornauwJ. TorunarighaJ. TorunarighaM. AdelineM. AdelineZ. El OuahdiZ. El OuahdiDavid Möller WolfeDavid Möller WolfeM. MuheimM. MuheimA. Sambi LokongaA. Sambi LokongaAlbert GrönbäkAlbert GrönbäkT. MoffiT. MoffiD. BatzD. BatzF. ChiarodiaF. ChiarodiaK. ItakuraK. ItakuraP. SanderP. SanderR. HackR. HackZ. UnoZ. UnoL. UllrichL. UllrichW. MohyaW. MohyaJ. ScallyJ. ScallyF. NeuhausF. NeuhausI. LidbergI. Lidberg
Gladbach crest
Gladbach
BMG
3-4-2-1
Hamburger SV

Startelf

Gladbach

Trainer

  • M. Polzin
  • A. Blessin

Hamburger SV vs. Gladbach: Form

HSV

HSV - Form

TSG
S2-3
VFB
S1-0
SCP
N1-0
SGE
N1-3
SGE
N3-1
Tor erzielt (kassiert)
6/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
BMG

BMG - Form

KÖL
N2-1
TSG
N1-2
VFB
S2-3
KSC
S2-0
SCP
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Hamburger SV vs. Gladbach: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Hamburger SVUnentschiedenGladbach
2
2
1
Bundesliga
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
0
Gladbach badge
Gladbach
BMG
0
END
Bundesliga
Gladbach badge
Gladbach
BMG
0
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
0
END
Bundesliga
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
2
Gladbach badge
Gladbach
BMG
1
END
Bundesliga
Gladbach badge
Gladbach
BMG
3
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
1
END
Bundesliga
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
2
Gladbach badge
Gladbach
BMG
1
END
5Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Hamburger SV vs. Gladbach: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
8530278+1918
U
S
S
U
S
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
8530146+818
U
S
U
U
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
85121810+816
S
N
N
S
U
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
85032211+1115
S
S
N
S
N
5
Werder BremenWerder BremenSVW
84311714+315
S
S
U
U
S
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
N
N
S
S
S
7
ElversbergElversbergELV
84131616013
S
N
S
N
U
8
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
83231318-511
S
N
S
N
U
9
Mainz 05Mainz 05M05
83141717010
N
N
S
N
S
10
AugsburgAugsburgFCA
82331815+39
N
U
N
U
N
11
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
83051415-19
S
N
N
S
N
12
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
N
S
S
N
N
13
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
8233912-39
U
U
N
S
N
14
PaderbornPaderbornSCP
823369-39
U
S
U
N
S
15
Hamburger SVHamburger SVHSV
8305719-129
N
N
S
S
S
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
8143719-127
U
U
U
S
N
17
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
N
U
N
N
U
18
GladbachGladbachBMG
81161122-114
U
S
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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