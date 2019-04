Hamburger SV vor Pokal-Halbfinale gegen RB Leipzig: Mangala, Papadopoulos und Santos fraglich

Gleich drei Spieler des Hamburger SV sind für das Pokal-Halbfinale gegen RB Leipzig am Dienstag fraglich. Eine Entscheidung fällt erst am Spieltag.

Zweitligist bangt vor dem Halbfinale im am Dienstag (20.45 Uhr im LIVE-TICKER) gegen um den Einsatz von Mittelfeldspieler Orel Mangala (Fußprellung). Die Entscheidung über einen Einsatz falle erst am Spieltag, sagte HSV-Trainer Hannes Wolf auf der Pressekonferenz am Montag. Zudem konnten Kyriakos Papadopoulos und Douglas Santos am Montag nicht trainieren.

"Wir wollen alles, was in unserer Macht steht, auf den Platz bringen", sagte HSV-Coach Wolf und bezeichnete Leipzig als "Supermannschaft".

Der 38-Jährige sieht sein Team, momentan Tabellenzweiter in der 2. Liga, zwar als Außenseiter gegen den -Dritten, doch er verwies auf ein "paar Fußballspiele in der Geschichte, in denen nicht der Favorit gewonnen hat". Man habe "immer eine Chance. Wir spielen, um zu gewinnen!", sagte Wolf.