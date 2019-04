HSV-Trainer Hannes Wolf erklärt die Ersatzrolle von Jann-Fiete Arp

Beim Hamburger SV stehen alle Zeichen auf Wiederaufstieg. Nur bei Jungstar Jann-Fiete Arp läuft es gerade nicht. Trainer Hannes Wolf erklärt, wieso.

HSV-Trainer Hannes Wolf hat erklärt, wieso Eigengewächs Jann-Fiete Arp derzeit nicht zum Zug kommt. Außerdem schwärmt der 37-Jährige vom als "Einheit auf allen Ebenen".

"Wir sollten bei Fiete eines nicht vergessen: Er ist noch A-Jugendspieler. Für Fiete kam in Hamburg alles sehr früh", schob Wolf im Gespräch mit dem kicker vor, ehe er erklärte, wieso das Hamburger Sturmjuwel in dieser Saison nur sporadisch zu Kurzeinsätzen kommt. "Es geht darum, sich im internen Wettkampf durchzusetzen, und das ist ihm in einigen Phasen nicht gelungen", sagte Wolf. Er hatte Arp bereits öffentlich angestachelt, besser trainieren zu müssen.

"Ich bin auch nicht sauer auf ihn. Aber es geht im Profifußball darum, jeden Tag Schritte zu machen, sich auf die tägliche Arbeit fokussieren, auf das, was du beeinflussen kannst, und nicht auf das Drumherum", meint Wolf. Bei Arp gehe es in der Öffentlichkeit "um so viele andere Dinge, er kann da gar nichts dafür".

Hannes Wolf: "ein neuer HSV"

Auch ohne das Zutun des künftigen Bayern-Angreifers marschiert der HSV in Richtung Wiederaufstieg. Die Hamburger haben drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und spielen am Montag zum Abschluss des 28. Spieltags noch gegen den Tabellen-16. aus Magdeburg.

Dennoch fällt dem HSV die Saison nicht leicht, wie Wolf erklärte: "Sie verläuft in Wellen." Das sei jedoch normal für die 2. Liga. Wichtig sei, dass es im Verein stimmt: "Ich fühle mich super beim HSV, weil ich eine Einheit auf allen Ebenen spüre. (…) Das Vertrauen, was ich hier bekomme, fühlt sich gut an, der ganze HSV fühlt sich für mich gut an."

Der Klub sei in dieser Phase gerade ein neuer HSV. "Wir können als Zweitligist dem großen HSV der Vergangenheit nicht das Wasser reichen, das wissen wir. (…) Aber wir können etwas Neues aufbauen, und ich habe das Gefühl, dass die Leute im Umfeld und im Klub sich damit identifizieren können", proklamierte Wolf.