Hamburger SV (HSV) vs. 1. FC Heidenheim live: Die 2. Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM sehen

In einer der Samstagspartien am 23. Spieltag in der 2. Bundesliga mit Anpfiff um 13.30 Uhr trifft der Hamburger SV zuhause auf den 1. FC Heidenheim. Damit treten der Vierte und der Sechste gegeneinander an, wobei sowohl der HSV als auch der FCH 37 Punkte holten. Im ersten Saisonduell gab es eine Nullnummer.

Der Hamburger SV gewann fünf seiner bislang letzten acht Meisterschaftspartien. Das Vorjahr endete für die Elf von Tim Walter mit zwei Heimspielen, in denen sie gegen Hansa Rostock gewann und gegen Schalke 04 remisierte. Es folgten zunächst eine Punktteilung in Dresden und ein 2:1-Heimsieg im Stadtderby gegen St. Pauli. Danach gelang am 6. Februar ein 5:0 in Darmstadt.

Der 1. FC Heidenheim feierte zwei Tage zuvor mit einem 3:1 zuhause gegen Hannover 96 seinen sechsten Dreier binnen acht Liga-Auftritten. Der zweite Punkteverlust geschah unmittelbar vor der Pause mit einer Nullnummer in Rostock. Damit riss eine Serie der Mannschaft von Frank Schmidt mit Erfolgen in Paderborn und daheim gegen Ingolstadt.

Heute um 13.30 Uhr steigt in der 2. Bundesliga die Partie Hamburger SV (HSV) – 1. FC Heidenheim. GOAL liefert Euch sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen und zum LIVE-TICKER.

Hamburger SV (HSV) vs. 1. FC Heidenheim: Die Eckdaten zur Partie in der 2. Bundesliga auf einem Blick

Spiel: Hamburger SV (HSV) vs. 1. FC Heidenheim Datum: Samstag, 12. Februar 2022 Uhrzeit: 13.30 Uhr Stadion: Volksparkstadion (Hamburg)

Hamburger SV (HSV) gegen 1. FC Heidenheim heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 2. Bundesliga bei Sky

Sky zeigt Euch alle Partien der 2. Bundesliga. Genau genommen hält der Bezahlsender mit Ausnahme des Matches um 20.30 Uhr, das Euch ebenso Sport1 ins Haus liefert, die Exklusivrechte an allen Begegnungen. Der Pay-TV-Anbieter nützt hierfür zahlreiche Kanäle, wobei Ihr die Übertragung von HSV vs. Heidenheim bei Sky Sport Bundesliga 4 und bei Sky Sport Bundesliga 8 findet. Zudem könnt Ihr Euch das Kräftemessen in HD ansehen. Außerdem beginnen um 13.00 Uhr und somit eine halbe Stunde vor dem Anstoß die Vorberichte. Doch schreibt Euch einmal die Eckdaten der Begegnung im Volksparkstadion auf:

Sender: Sky Sport Bundesliga 4 (HD), Sky Sport Bundesliga 8 (HD)

Vorberichte ab: 13.00 Uhr

Spielbeginn: 13.30 Uhr

Wenn Ihr die Übertragung im Fernsehen mitverfolgen möchtet, benötigt Ihr das Bundesliga-Paket. Dieses ist sowohl als Einzelabo für 27 Euro als auch in Kombination mit dem Sport-Paket um 32,50 Euro erhältlich. Sky versorgt Euch auf seiner Homepage mit sämtlichen Einzelheiten.

Die weiteren Spiele der 2. Bundesliga bei Sky in voller Länge und in der Konferenz anschauen

Samstags um 13.30 Uhr gehen immer drei Zweitliga-Partien über die Bühne. Heute steigen zusätzlich zum Kräftemessen Hamburger SV gegen 1. FC Heidenheim die Spiele Karlsruher SC – 1. FC Nürnberg und Paderborn – Dynamo Dresden. Daher könnt Ihr genauso gut auf eine Konferenz zurückgreifen. Hierfür könnt Ihr auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) und auf Sky Sport Bundesliga 7 (HD) schalten.

Hamburger SV (HSV) – 1. FC Heidenheim dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: Die Übertragung der 2. Bundesliga

Ihr könnt Euer Abo auch dann, wenn Ihr keinen Fernseher zur Hand habt, nutzen. Denn: Sky strahlt sein gesamtes Angebot ebenso mittels LIVE-STREAM aus. Daher könnt Ihr die Übertragung des Spiels HSV vs. Heidenheim mithilfe von Sky Go sowie des Sky Tickets mitverfolgen.

Hamburger SV (HSV) gegen 1. FC Heidenheim im LIVE-STREAM über Sky Go

Sky Go stellt das hauseigene Streaming-Portal dar. Dort müsst Ihr ausschließlich mit Euren Zugangsdaten anmelden. Jedoch erfolgt bei Neukunden die Aktivierung nicht gleich nach dem Vertragsabschluss. Ihr könnt Euch allerdings in den Folgetagen die Heimpartie des Hamburger SV gegen den 1. FC Heidenheim ansehen. Der Pay-TV-Sender veröffentlicht die dazugehörigen Sendetermine auf seiner Webseite.

Mit Sky Ticket die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM schauen: Hamburger SV (HSV) gegen 1. FC Heidenheim

Außerdem könnt Ihr auf das Sky Ticket zurückgreifen. Denn: Die Freischaltung findet sofort statt. Überdies ist keine Bindung erforderlich. Trotzdem könnt Ihr mit dem Paket Supersport Monat um 29,99 Euro auf das gesamte Sportprogramm zugreifen und dafür zwei Geräte auf einmal verwenden.

Der Bezahlsender zeigt Fußballfans zusätzlich die Bundesliga, den DFB-Pokal und die Premier League. Außerdem kommt Ihr unter anderem in den Genuss der NHL, der ATP World Tour, die Formel 1 sowie die PGA-Tour.

Zu Hamburger SV (HSV) vs. 1. FC Heidenheim via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Zudem informiert Euch GOAL in seinem LIVE-TICKER zum Spielverlauf in der Partie HSV gegen Heidenheim. Genauer gesagt erfährt Ihr alles zu den Treffern, sonstigen Torchancen, Tauschen und Karten. Das erfolgt auch mithilfe von Push-Nachrichten.

Hamburger SV (HSV) gegen 1. FC Heidenheim im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 2. Bundesliga übertragen

Im Pay-TV: In voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 4 (HD) und auf Sky Sport Bundesliga 8 (HD) In der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) und auf Sky Sport Bundesliga 7 (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Ticket / Sky Go Im LIVE-TICKER: GOAL

Hamburger SV (HSV) vs. 1. FC Heidenheim: Die Aufstellungen zur 2. Bundesliga

Hamburg: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert, Reis, Kittel - Jatta, Glatzel, Alidou

Heidenheim: Müller - Busch, Mainka, Hüsing, Föhrenbach - Theuerkauf, Burnic, Leipertz, Schöppner, Mohr - Kleindienst