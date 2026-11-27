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Wann und wo spielt der HSV gegen den FC Bayern?

Bundesliga - Spielwoche 11 28. Nov. 2026 - 09:30 Volksparkstadion

Der Hamburger SV empfängt am Samstag den FC Bayern. Gespielt wird im Volksparkstadion in Hamburg, es ist ein Spiel der Bundesliga.

Der HSV steht als Zwölfter im Mittelfeld und kommt mit schwachen Ergebnissen. Zuletzt setzte es in Bremen eine 0:4-Niederlage, davor verlor die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin gegen Eintracht Frankfurt sowohl in der Liga als auch im DFB-Pokal.

Bayern reist als Tabellenzweiter an, aber nicht in bester Verfassung. Unter der Woche verlor die Mannschaft von Vincent Kompany in der Champions League bei Lille mit 1:2, es war die erste Saisonniederlage.

Personell ist die Lage angespannt. Harry Kane fällt nach einem Syndesmoseriss mehrere Monate aus, dazu fehlen unter anderem Serge Gnabry und Manuel Neuer.

In Hamburg dürfte Lennart Karl erneut eine wichtige Rolle im Angriff spielen. Der 18-Jährige erwischte gegen Lille einen schwachen Abend und sucht nach Form.

Um den Klub herum bleibt es unruhig, denn die Debatte um Jamal Musiala beschäftigt die Münchner weiter. Sportlich muss Bayern in Hamburg Stabilität zeigen.

Wo du die Partie live im TV und im Livestream siehst, erfährst du hier.

Was war beim HSV und beim FC Bayern zuletzt los?

Der Hamburger SV holte aus den letzten fünf Pflichtspielen und Testspielen einen Sieg, ein Remis und drei Niederlagen. Zuletzt verlor die Mannschaft bei Werder Bremen mit 0:4. Davor gab es ein 1:1 im Test gegen Hajduk Split und ein 3:1 gegen Gladbach. Gegen Eintracht Frankfurt setzte es zwei Niederlagen, 1:3 im DFB-Pokal und 1:3 in der Liga. Insgesamt erzielte der HSV sechs Tore und kassierte zwölf.

Bayern gewann zwei seiner letzten fünf Spiele, spielte zweimal Unentschieden und verlor einmal. Zuletzt unterlag die Mannschaft in der Champions League bei Lille mit 1:2. Davor gab es ein 1:1 gegen den 1. FC Köln und ein 2:1 bei Mainz 05. Bei Atletico Madrid siegte Bayern in der Königsklasse mit 2:0, gegen Borussia Dortmund endete es 2:2. Die Münchner erzielten acht Tore und kassierten sechs.

Mit welchen Aufstellungen treten HSV und Bayern an?

In welcher Form sind die beiden Teams?

Wie fällt die Bilanz der direkten Duelle aus?

Wo stehen HSV und Bayern in der Tabelle?