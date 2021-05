2. Bundesliga: HSV schießt Braunschweig ab, BTSV steigt in die 3. Liga ab - der TICKER zum Nachlesen

In der 2. Bundesliga trafen am letzten Spieltag der HSV (Hamburger SV) und Eintracht Braunschweig aufeinander. Goal begleitete die Partie im TICKER.

Letzter Spieltag der 2. Bundesliga und der HSV (Hamburger SV) spielten heute gegen den noch abstiegsbedrohten Klub Eintracht Braunschweig. Goal war live dabei.

Für den HSV, der den Aufstieg erneut verpasst hat, ging es heute um nichts mehr. Braunschweig dagegen stand auf Platz 17 und MUSSTE gewinnen , um noch eine Chance auf die Relegation zu haben.

HSV (Hamburger SV) vs. Eintracht Braunschweig heute live im TV und LIVE-STREAM sehen oder aber das ganze Spiel im LIVE-TICKER mitlesen. Goal begleitet Euch durch das letzte Spiel der Saison.

HSV (Hamburger SV) vs. Eintracht Braunschweig ENDE - 4:0 (3:0) Tore 1:0 Kittel (7.), 2:0 Kittel (21.), 3:0 Meißner (45.+2), 4:0 Terodde (76.) Aufstellung HSV Ulreich - Gyamerah (46. Narey), David (ab 79. Leistner), van Drongelen, Leibold - Kinsombi (ab 74. Kwarteng), Onana - Jatta, Kittel (ab 64. Heil) - Meißner, Wintzheimer (46. Terodde) Aufstellung Braunschweig Fejzic - Wiebe (ab 87. Kleeberg), Behrendt, Diakhite, May (ab 65. Ziegele) - Nikolaou, Ben Balla - Kaufmann (ab 65. Kupusovic), Kroos (ab 77. Kammerbauer), Bär - Otto Gelbe Karten -

Das war der 34. Spieltag im Unterhaus - bleiben noch die Relegationsspiele! Auch diese Partien begleiten wir natürlich mit einem Liveticker für Sie. Bis dann!

Der HSV beendet die Saison durch die Niederlage von Düsseldorf in Fürth - fast schon traditionell - auf dem vierten Platz und nimmt kommendes Jahr den nächsten Anlauf zum Aufstieg.

Die Ligazugehörigkeit im kommenden Jahr ist klar, ansonsten ist in Braunschweig aber vieles ungewiss. Trainer Meyer steht wohl vor dem Aus - wer übernimmt? Und was ist mit den vielen auslaufenden Verträgen respektive den Arbeitspapiern, die nur für die 2. Liga gelten?

Leere Gesichter, Tränen, Niedergeschlagenheit. Eintracht Braunschweig ist abgestiegen. Ohne vier etatmäßige Spieler konnten die "Löwen" nicht annähernd mit dem HSV mithalten, der seine spielerische Überlegenheit auf den Rasen brachte und die Partie bereits im ersten Durchgang durch einen Doppelpack von Kittel und einen Treffer von Meißner für sich entschied. Der zweite Spielabschnitt war ein lockeres Auslaufen, Terodde gelang noch sein 24. Saisontor.

90‘|4:0



Abpfiff in Hamburg. Die #Löwen steigen aus der 2. Bundesliga ab. Das tut gerade extrem weh. #HSVEBS pic.twitter.com/2YV5N4QbKv — Eintracht BS (@EintrachtBSNews) May 23, 2021

HSV (Hamburger SV) vs. Eintracht Braunschweig im LIVE-TICKER: ABPFIFF

90. | Dann ist Schluss! Hamburg schlägt Braunschweig 4:0 und schickt die "Löwen" in die 3. Liga!

90. | Terodde will sein 25. Saisontor nicht gelingen. Der künftige Schalker zieht halbrechts in die Box, lässt Kleeberg aussteigen, scheitert dann aber an Fejzic, der den Flachschuss aufs kurze mit dem linken Fuß pariert.

HSV (Hamburger SV) vs. Eintracht Braunschweig im LIVE-TICKER: Wechsel

87. | Wiebe hat Feierabend, Kleeberg ist für die letzten Zuckungen der Partie mit dabei.

85. | Terodde erzielt beinahe sein 25. Saisontor! Nach einem Steckpass von Kwarteng in die linke Strafraumhälfte visiert der Hamburger Top-Torjäger das lange Eck an, trifft aber nur den Pfosten.

82. | Betreiben die Hanseaten nochmal ein bisschen Ergebniskosmetik? Von der Strafraumkante zieht Meißner wuchtig ab, setzt den Ball aber gut zwei Meter drüber.

HSV (Hamburger SV) vs. Eintracht Braunschweig im LIVE-TICKER: Wechsel

79. | Davids dritter Saisoneinsatz ist beendet, Leistner ist neu dabei.

77. | Kroos geht raus, Kammerbauer bekommt nochmal ein paar Minuten.

Toooooor! HSV (Hamburger SV) vs. Eintracht Braunschweig 4:0 - Torschütze: Terodde

76. | Tooor! HAMBURGER SV - Eintracht Braunschweig 4:0. Aus dem Zentrum schickt der eingewechselte Kwarteng Terodde in die Spitze, der in den Strafraum eindringt und den herauseilenden Fejzic locker überlupft. Saisontor 24 dürfte zu spät kommen für Terodde, Dursun steht parallel bei 27 Treffern.

HSV (Hamburger SV) vs. Eintracht Braunschweig im LIVE-TICKER: Wechsel

74. | Der fleißige Kinsombi geht runter, Kwarteng übernimmt den Part im zentralen Mittelfeld.

72. | Ausgleich bei Fürth gegen Düsseldorf (2:2). Der HSV hat "seinen" vierten Platz wieder.

70. | Immerhin mal wieder ein offensives Lebenszeichen, auch wenn der Gegner da mithilft. Ottos eigentlich harmlosen Schuss von der Strafraumkante kann Ulreich nicht festhalten, Kupusovic stochert nach und kommt beinahe ran, doch Ulreich ist einen Tick schneller und begräbt den Ball unter sich.

67. | Osnabrück musste in Aue den Ausgleich hinnehmen (1:1). Hilft der Eintracht aber auch nichts. Es sei denn, sie gewinnt das Spiel hier noch mit 7:3.

HSV (Hamburger SV) vs. Eintracht Braunschweig im LIVE-TICKER: Wechsel

66. | Und Ziegele rückt für May in die Verteidigung.

65. | Zwei positionsgetreue Wechsel bei der Eintracht: Kaufmann weicht für Kupusovic.

64. | Doppelpacker Kittel hat Feierabend, Heil ist neu dabei.

63. | Der BTSV übersteht zwei Hamburger Ecken unbeschadet.

62. | Die Partie im Volksparkstadion hat die Ein-Stunden-Marke überschritten. Der HSV kontrolliert das Geschehen ohne großen Aufwand, von Braunschweig kommt nicht mehr allzu viel.

59. | Und Dursun hat einen Doppelpack erzielt (2:1 in Kiel). Gibt wohl keine Kanone für Terodde.

58. | Und schon steht der HSV wieder auf Platz 5. Düsseldorf ist in Fürth wieder in Führung gegangen.

57. | Gute Chance für die Rothosen. Heyer schickt Leibold halblinks in den Strafraum, der Kapitän flankt an den Elfmeterpunkt, wo Meißner per Direktabnahme knapp über die Latte schießt.

56. | Parallel hat Führt gegen Düsseldorf ausgeglichen (1:1). Heißt: Der HSV würde die Saison als Vierter abschließen. Kennt man.

53. | Jetzt ist Terodde an der Reihe. Kinsombi schickt Jatta rechtsaußen an die Grundlinie, der Mann aus Gambia spielt scharf ans erste Fünfereck, wo Terodde aus kurzer Distanz an Fejzic scheitert.

51. | Erstmal schießen aber die Braunschweiger in Person von Kaufmann aufs Tor. Der Abschluss des 28-Jährigen halbrechts im Strafraum ist noch leicht abgefälscht, dennoch kann Ulreich parieren.

51. | Nun ja, dieser Eintrag ist schnell gealtert. Soeben hat Dursun in Kiel zum 1:1-Ausgleich getroffen. Jetzt muss sich Terodde ranhalten.

48. | Nun darf Terodde also ins Rennen um die Torjägerkanone eingreifen. Aktuell liegt er zwei Treffer hinter Serdar Dursun, der mit Darmstadt 0:1 gegen Kiel hinten liegt.

HSV (Hamburger SV) vs. Eintracht Braunschweig im LIVE-TICKER: Wechsel beim HSV

46. | Und Wintzheimer weicht für Terodde.

46. | Positionsgetreuer Wechsel: Gyamerah bleibt in der Kabine, Narey kommt.

46. | Braunschweig kommt unverändert aus der Kabine. Weiter gehts.

HSV (Hamburger SV) vs. Eintracht Braunschweig im LIVE-TICKER: 2. Halbzeit

Halbzeit | Damit sind die "Löwen" so gut wie abgestiegen. Dass der BTSV das Spiel im Volksparkstadion noch dreht, ist höchst unwahrscheinlich. Zudem führt Osnabrück in Aue (1:0).

Halbzeit | Braunschweig steht unmittelbar vor dem direkten Abstieg. Die "Löwen" sind bemüht, ihnen fehlen gegen abgeklärte Hamburger aber schlichtweg die Mittel. Über Ansätze und Distanzschüsse kam die Meyer-Elf nicht hinaus. Der HSV liefert eine solide Leistung und führt dank Doppelpacker Kittel und Meißners Treffer kurz vor der Pause verdient mit 3:0.

HSV (Hamburger SV) vs. Eintracht Braunschweig im LIVE-TICKER: Halbzeit

45.+2. | Danach ist Pause.

Toooooor! HSV (Hamburger SV) vs. Eintracht Braunschweig 3:0 - Torschütze: Meißner

45.+1. | Tooor! HAMBURGER SV - Eintracht Braunschweig 3:0. Das dürfte die Entscheidung sein! Eine Ecke von rechts bringt Kittel an den Elfmeterpunkt, van Drongelen legt an den Fünfmeterraum, Meißner zimmert die Kugel unter die Latte.

45. | Eine Minute wird nachgespielt.

44. | Aus dem linken Halbraum hebt Nikolaou den Ball an den zentralen Strafraumeingang, Otto scheitert mit seinem Rechtsschuss am Block von van Drongelen. Aber schnell ertönt ein Pfiff: Otto stand im Abseits.

42. | Freistoß für den BTSV. Von rechtsaußen bringt Kroos die Kugel in die hintere Strafraumhälfte, Behrendt verliert das Kopfballduell gegen David.

40. | Gegenseite, eine Sequenz, die sinnbildlich für die Braunschweiger Offensivbemühungen steht: Drei Halbfeldflanken in kurzer Folge, einmal von Kroos, dann doppelt von May - und bei allen hat der HSV wenig Mühe, die ungenauen Bälle aus dem Strafraum zu befördern.

39. | Der HSV kommt mal wieder. Nach einem Angriff über halblinks zieht Meißner in die Strafraummitte und visiert per Rechtsschuss die linke Ecke an, setzt den Ball aber einen knappen Meter am Tor vorbei.

37. | Da verwundert es auch nicht, dass von bislang sechs Abschlüssen nur einer aufs Tor kam.

35. | So bleibt es bei Ansätzen des BTSV, der zwar bemüht ist, aber nicht hinter die letzte Kette kommt.

32. | Der nächste Versuch, wieder aus der Distanz, es ist bereits der sechste Abschluss. Aber erneut fehlt die Präzision, Otto zielt aus 25 Metern weit drüber.

30. | Aufgeben will sich die Meyer-Elf aber nicht. Nach einem Angriff durchs Zentrum legt Otto an der Strafraumkante für Bär ab, der anschließend deutlich verzieht.

28. | Der Relegationsplatz ist für Braunschweig in weite Ferne gerückt. Erstens benötigt der BTSV hier mindestens drei Tore. Zweitens hat Osnabrück gerade die Führung in Aue erzielt!

26. | Aber der BTSV wehrt sich. Kaufmann setzt sich halbrechts gegen Gyamerah durch und hält von der Strafraumkante drauf - zwei Meter drüber.

23. | Im Hinspiel stand es zwischenzeitlich auch 2:0 - allerdings für die Eintracht. Der HSV das Spiel noch drehen und gewann am Ende mit 4:2. Ob es diesmal umgekehrt läuft? Unwahrscheinlich, die "Löwen" konnten in dieser Saison noch kein Spiel nach Rückstand noch gewinnen.

Toooooor! HSV (Hamburger SV) vs. Eintracht Braunschweig 2:0 - Torschütze: Kittel

21. | Tooor! HAMBURGER SV - Eintracht Braunschweig 2:0. Es sieht düster aus für die Eintracht. Van Drongelen verlagert das Spiel auf rechtsaußen, Jatta legt per Kopf ab für Wintzheimer, der sich Diakhite vom Leib hält und im Zentrum Meißner bedient. Der leitet halblinks in den Strafraum auf Kittel weiter, der May aussteigen lässt und aus zehn Metern durch die Beine von Fejzic zum 2:0 trifft. Doppelpack für den 28-Jährigen.

19. | Die bringt Kroos an den Elfmeterpunkt, Diakhite stolpert den Ball mit dem rechten Oberschenkel knapp zwei Meter rechts vorbei. Die bis dato gefährlichste Offensivaktion des BTSV.

17. | Nach einem Angriff durchs Zentrum zieht Otto aus 25 Metern ab - van Drongelen hält den Kopf rein und fälscht den Ball ins Toraus ab. Ecke.

16. | So richtet man sich an den kleinen Dingen auf. Behrendt findet mit einem Diagonalball linksaußen Bär, der das zu lange Zuspiel noch ins Seitenaus spitzeln kann. Anfeuerungen von Daniel Meyer, seine Truppe stellt den HSV daraufhin zu, Balleroberungen im letzten Drittel könnten noch wichtig werden.

14. | Braunschweig tut sich noch schwer. Körpersprache und Einsatz sind da, aber in der Offensive läuft noch wenig zusammen, eine gewisse Verunsicherung ist zu spüren. May hat rechtsaußen Platz und könnte flanken, stolpert den Ball aber ins Toraus.

11. | Fast das 2:0! Auf Linksaußen will Wiebe zurück zu Diakhite spielen, der Pass gerät aber zu ungenau, Meißner spritzt dazwischen und setzt den Ball halbrechts im Strafraum nur knapp am langen Pfosten vorbei!

10. | Für Braunschweig ist es der 17. Gegentreffer in den ersten 15 Minuten.

Toooooor! HSV (Hamburger SV) vs. Eintracht Braunschweig 1:0 - Torschütze: Kittel

7. | Tooor! HAMBURGER SV - Eintracht Braunschweig 1:0. Denkbar schlechter Start für die Eintracht! Kittel hebt einen Freistoß aus 20 Metern halbrechter Position gefühlvoll über die Mauer und netzt unhaltbar für Fejzic in die rechte obere Ecke ein. Für Kittel ist es das achte Saisontor.

6. | Van Drongelen! Der Innenverteidiger spielt den Ball im Aufbau in die Füße von Kroos, der auf Höhe der Mittellinie sieht, dass Ulreich weit vorm Kasten steht und es per Direktversuch probiert - zu kurz, Ulreich läuft zurück und hat den Ball.

4. | Erster Vorstoß des HSV. Kittel lässt linksaußen May aussteigen, flankt dann aber zu ungenau, der Ball fliegt über Freund und Feind hinweg.

3. | Kämpferischer Beginn bei der Teams, die sich im Mittelfeld mit ruppigen Zweikämpfen begrüßen.

1. | Der Ball rollt!

HSV (Hamburger SV) vs. Eintracht Braunschweig im LIVE-TICKER: Anpfiff

vor Beginn | Schiedsrichter der Partie ist Patrick Alt. Der 36-Jährige bringt es damit auf zehn Einsätze in dieser Zweitligasaison. Als VAR fungiert Daniel Schlager.

vor Beginn | Für den abermals frühjahrsmüden HSV geht es derweil nur noch darum, sich anständig aus der Spielzeit zu verabschieden - und sich keinen Ärger aus Osnabrück einzuholen, Stichwort Wettbewerbsverzerrung. "Für Braunschweig geht es noch um vieles. Andersherum haben wir eine Verpflichtung gegenüber Osnabrück, dass wir 100 Prozent geben und dieses Spiel für uns entscheiden", gab Hrubesch die Richtung vor.

vor Beginn | Egal, was Aue macht: Die "Löwen" müssen im Volksparkstadion Großes leisten - und gegen die Vergangenheit ankämpfen: Die letzten acht Gastspiele beim HSV gingen alle verloren, die jüngsten vier mit 0:16 Toren. Und der letzte Auswärtssieg an der Elbe liegt gar 45 Jahre zurück! Am 24. September durften die "Löwen" letztmals im Volksparkstadion jubeln, Reiner Hollmann und Wolfgang Frank schossen damals die Tore.

vor Beginn | So klammert man sich im BTSV-Lager eben an den letzten Strohhalm, allen voran Trainer Daniel Meyer: "Ich erwarte, dass jeder, der hier ist, solange wir uns noch retten können, mit allen Gedanken bei der Eintracht ist. Sollte das nicht der Fall sein, dann steht er nicht auf dem Platz."

vor Beginn | Vom direkten Klassenerhalt haben sich die "Löwen" ohnehin schon verabschiedet. Der Tabellenfünfzehnte Sandhausen ist mit drei Punkten Vorsprung und dem deutlich besseren Torverhältnis nicht mehr einzuholen.

vor Beginn | Eintracht Braunschweig braucht ein kleines Fußball-Wunder, um den direkten Abstieg zu verhindern. Die auf Platz 17 liegenden "Löwen" müssen beim HSV gewinnen und auf Schützenhilfe von Erzgebirge Aue hoffen: Nur wenn die Sachsen den VfL Osnabrück besiegen, könnte der BTSV mit einem Dreier in Hamburg noch auf den Relegationsplatz springen. Auch ein Remis der "Veilchen" könnte womöglich reichen, dann müsste die Eintracht den HSV mit vier Toren Unterschied vom Platz schießen - das wäre dann ein großes Fußball-Wunder.

vor Beginn | Daniel Meyer tauscht nach dem 1:2 gegen Würzburg viermal: Behrendt kehrt ins Abwehrzentrum zurück, außerdem beginnen May, Bär und Otto. Kessel, Schlüter, Kobylanski und Proschwitz wurden aus dem Kader gestrichen. Grund könnte ein angebliches Saufgelage sein, von dem der Braunschweiger Sportsender "abseitsTV" berichtet hatte. Der Verein dementierte die Gerüchte umgehend. Felix Kroos, der laut dem TV-Sender ebenfalls involviert gewesen sei, steht in der Startelf.

vor Beginn | So beginnt Eintracht Braunschweig (4-2-3-1): Fejzic - Wiebe, Behrendt, Diakhite, May - Nikolaou, Ben Balla - Kaufmann, Kroos, Bär - Otto.

vor Beginn | Horst Hrubesch nimmt nach dem 2:3 gegen Osnabrück drei Wechsel vor: David, van Drongelen und Wintzheimer spielen anstelle von Gyamerah, Leistner und Terodde (alle Bank). Der Top-Torjäger der Rothosen, der kommende Saison für Schalke spielen wird, kann damit vorerst nicht ins Rennen um die Torjägerkanone eingreifen. Zuletzt musste Terodde (23 Tore) Serdar Dursun (25) vorbeiziehen lassen. Der Darmstädter darf im Parallelspiel in Kiel von Beginn an ran.

vor Beginn | Die Startformation des Hamburger SV (4-2-2-2): Ulreich - David, van Drongelen, Heyer, Leibold - Kinsombi, Onana - Jatta, Kittel - Meißner, Wintzheimer.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der 2. Bundesliga zur Begegnung des 34. Spieltages zwischen dem HSV und Eintracht Braunschweig.

HSV (Hamburger SV) vs. Eintracht Braunschweig im LIVE-TICKER: Die Aufstellungen

Aufstellung HSV:

Ulreich - David, van Drongelen, Heyer, Leibold - Kinsombi, Onana - Jatta, Kittel - Meißner, Wintzheimer

Mit dieser Startelf gehen wir in die letzte Partie der Saison: Ulreich, Heyer, van Drongelen, Kinsombi, Kittel, Jatta, Wintzheimer, Leibold, Onana, David, Meißner 🔷 #nurderHSV #HSVEBS pic.twitter.com/7nZ9fEYFPZ — Hamburger SV (@HSV) May 23, 2021

Aufstellung Braunschweig:

Fejzic - Wiebe, Behrendt, Diakhite, May - Nikolaou, Ben Balla - Kaufmann, Kroos, Bär - Otto

HSV (Hamburger SV) vs. Eintracht Braunschweig im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Unter den aktuellen Zweitligisten traf Braunschweig auf kein Team so häufig im deutschen Profifußball wie auf den Hamburger SV (46-mal). 22 dieser Duelle gingen an den HSV (48%), anteilig verlor der BTSV unter den aktuellen Zweitligateams nur gegen St. Pauli öfter (50%, 12 von 24).

Der HSV gewann seine letzten 8 Pflichtspiele zu Hause gegen Braunschweig allesamt – nur gegen Köln

(10 Siege von 1973 bis 1983) und Schalke (10 von 1978 bis 1991) gelangen den Hanseaten im Profifußball längere Siegesserien zu Hause. Bei 4 dieser 8 Siege stand der heutige HSV-Trainer Horst Hrubesch als Spieler auf dem Platz.

Der HSV gewann 16 seiner 22 Heimspiele im Profifußball gegen Braunschweig (4 Remis, 2 Niederlagen) – unter allen Teams, gegen welche die Hanseaten mindestens 20-mal zu Hause antraten, ist die Siegquote nur gegen Düsseldorf höher (75%) als gegen die Niedersachsen (73%).

Debakel: Am letzten Spieltag der Vorsaison kassierte der HSV beim 1-5 zu Hause gegen Sandhausen seine zweithöchste Zweitliganiederlage nach einem 0-5 gegen den Jahn im September 2018 und verpasste dadurch den Relegationsplatz. In den vorherigen 5 Ligasaisons hatten die Hamburger aber am letzten Spieltag zuvor stets gewonnen.

Der Hamburger SV verlor zuletzt zum 3. Mal in Folge gegen ein Team auf einem der beiden direkten Abstiegsplätze – von den 9 Duellen zuvor gegen Teams auf einem der letzten beiden Plätze verlor der HSV nur eines und gewann 7 davon (1 Remis).

Der HSV gewann nur eines seiner letzten 7 Zweitligaspiele und sammelte dabei insgesamt nur 6 Punkte

(3 Remis, 3 Niederlagen), nur 3 Teams holten in diesem Zeitraum weniger Punkte. Damit ist das Projekt Wiederaufstieg abermals gescheitert – auch im 3. Jahr in der 2. Liga kommt der HSV nicht unter die Top-3.

Braunschweig ist seit 5 Zweitligaspielen sieglos (2 Remis, 3 Niederlagen), zuletzt wartete der BTSV zum Jahreswechsel so lange auf einen Sieg (7). Gegen den HSV muss nun unbedingt ein Sieg her, um doch noch auf den Relegationsplatz zu kommen – zusätzlich benötigt es Schützenhilfe von Aue gegen Osnabrück

(2 Punkte vor Braunschweig und um 3 Tore besser Torbilanz). Rein theoretisch könnte Braunschweig auch noch Sandhausen einholen, die 3 Punkte mehr und eine um 8 Tore bessere Torbilanz haben.

Braunschweig sammelte aus den bisherigen 33 Saisonspielen nur 31 Punkte, so wenige wie zum Vergleichszeitpunkt zuvor nur 2006/07 (22). Hatten die Braunschweiger nach 33 Spieltagen im Unterhaus nicht mindestens 42 Punkte auf dem Konto, folgte stets der Abstieg in die 3. Liga.

Braunschweig kassierte gegen Würzburg bereits die 7. Rote Karte in der laufenden Saison, das ist Ligahöchstwert. Nur 1992/93 kassierte der BTSV ebenso viele Platzverweise in einer Zweitliga-Saison, noch nie mehr.

Als Trainer in der 2. Liga gewann Horst Hrubesch mit Essen und Rostock keines seiner 3 Duelle mit Eintracht Braunschweig (2 Remis, 1 Niederlage) – gegen kein Team trat er im Unterhaus öfter an, ohne mindestens einmal zu gewinnen.

HSV (Hamburger SV) vs. Eintracht Braunschweig heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

HSV (Hamburger SV) vs. Eintracht Braunschweig heute ... im TV Sky im LIVE-STREAM Sky LIVE-TICKER Goal

In der 2. Liga wird heute der 34. Spieltag gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Hamburg und Braunschweig heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

HSV (Hamburger SV) vs. Eintracht Braunschweig im LIVE-TICKER: Das Duell im Überblick