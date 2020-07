Hallescher FC gegen 1. FC Kaiserslautern heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

Vorletzter Spieltag in der 3. Liga: Halle empfängt Kaiserslautern. Goal erklärt, wo das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Am 37. Spieltag empfängt der Hallescher FC den 1. FC Kaiserslautern . Die Partie wird um 19 Uhr im Erdgas-Sportpark angepfiffen.

Halle befindet sich noch im Abstiegskampf, könnte aber mit einem Sieg gegen Kaiserslautern, für die es in dieser Saison um nichts mehr geht, den Klassenerhalt klarmachen. Die roten Teufel sind seit drei Spielen ungeschlagen – auf Halle wartet also ein harter Brocken, wobei der Gastgeber auch gut in Form ist: Am vergangenen Spieltag spielte man gegen den 2:2.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Hallescher FC gegen live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht wurden.

Hallescher FC gegen 1. FC Kaiserslautern heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details der Partie

Wettbewerb :

: Datum : 01. Juli 2020

: 01. Juli 2020 Uhrzeit : 19 Uhr

: 19 Uhr Ort : Ergas-Stadion

Hallescher FC gegen 1. FC Kaiserslautern heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungsrechte

Es werden alle Spiele der 3. Liga live im TV übertragen, so auch das heutige zwischen Halle und Lautern. Zwei Sender teilen sich die Übertragungsrechte der 3. Liga: MagentaSport und die öffentlich-rechtlichen Sender der ARD. Wer überträgt also heute?

Ein hart erkämpfter Punkt steht nach 93 Minuten zu Buche. @MSVDuisburg 2, HFC 2. ☝️ pic.twitter.com/1yNKzwCKYw — Hallescher FC (@HallescherFC) June 27, 2020

Hallescher FC gegen 1. FC Kaiserslautern heute live im TV

Vorab die schlechte Nachricht: Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen, da keiner der öffentlich-rechtlichen Sender die Übertragungsrechte bekommen hat. Die Partie gibt es also exklusiv und über die vollen 90 Minuten live beim Pay-TV-Sender MagentaSport zu sehen. Magenta geht ab 18.30 Uhr auf Sendung, Lenny Leonhardt kommentiert für Euch. Alternativ könnt Ihr Euch auch die Drittligakonferenz gönnen, hier sitzen Alexander Klich und Martin Piller am Mikrophon.

Magenta ist für jeden Telekom-Kunden ein Jahr lang kostenlos nutzbar, danach kostet das Abonnemen t 4,95 Euro im Monat . Wer kein Telekom-Kunde ist, kann Magenta trotzdem abonnieren, muss dafür aber tiefer in die Tasche greifen: 16,95 Euro fallen hier monatlich an Kosten an. Durch ein Jahresabo reduziert sich der Betrag auf monatliche 9,95 Euro.

Für alles weitere haben wir hier einen Link zur Homepage von Magenta.

Hallescher FC gegen 1. FC Kaiserslautern heute live im LIVE-STREAM

Die heutige Partie wird auch im LIVE-STREAM übertragen, allerdings ist auch hier Magenta die einzig legale Möglichkeit. Über www.magentasport.de könnt Ihr Halle gegen Lautern in voller Länge sehen. Das Programm des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung. Ihr könnt den Stream auch über den Fernseher laufen lassen, indem Ihr den Laptop mit einem HDMI-Kabel an das TV-Gertät anschließt.

Hallescher FC gegen 1. FC Kaiserslautern heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER von Goal

Wer keine Lust hat, für die Übertragung Geld zu bezahlen, kann über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal das Spiel verfolgen. Hier erfahrt Ihr fast in Echtzeit, was in der 3. Liga passiert. Zudem gibt es interessante Statistiken – schaut mal rein!

Hallescher FC gegen 1. FC Kaiserslautern heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier posten wir kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen beider Teams!

Hallescher FC gegen 1. FC Kaiserslautern heute live im TV und LIVE-STREAM: Der Tabellenausschnitt

PLATZ MANNSCHAFT PUNKTE TORE 9 SV Meppen 52 62:54 10 1. FC Kaiserslautern 51 57:53 11 SpVgg Unterhaching 50 48:47 12 Viktoria Köln 47 59:69 13 KFC Uerdingen 47 39:52 14 Hallescher FC 44 61:63 15 1. FC Magdeburg 43 45:40

Hallescher FC gegen 1. FC Kaiserslautern heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen