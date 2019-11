Hallescher FC vs. 1860 München: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, TICKER - Alles zur Übertragung der 3. Liga

Der Hallesche FC empfängt 1860 München. Wir verraten Euch, wie Ihr das Duell der 3. Liga heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

15. Spieltag in der 3. Liga: Der Hallesche FC trifft auf den TSV 1860 München. Das Duell findet am Samstagnachmittag um 14 Uhr in Halle an der Saale statt.

Die Vorzeichen könnten vor dem Duell kaum unterschiedlicher sein - zumindest tabellarisch. Während Halle auf dem dritten Rang der Drittliga-Tabelle steht, ist 1860 nur wenige Zähler von einem Abstiegsplatz entfernt.

Doch am vergangenen Wochenende konnte einen wichtigen 4:2-Heimsieg gegen Viktoria Köln einfahren. Der HFC verlor dagegen mit 0:1 beim 1. FC Magdeburg.

Hallescher FC vs. 1860 München: Wir verraten Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Duell in der heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem informieren wir Euch über unseren LIVE-TICKER und die Aufstellungen beider Mannschaften.

Hallescher FC vs. 1860 München: Das Duell in der 3. Liga auf einen Blick

Hallescher FC vs. 1860 München heute live im TV verfolgen

Gleich einmal die gute Nachricht für alle Fans der 3. Liga: Die Partie zwischen dem Halleschen FC und 1860 München wird heute live im Free-TV übertragen - gleich zwei Sender übernehmen die Übertragung. Auch im Pay-TV wird das Duell beider Teams live zu sehen sein. Alle drei Optionen stellen wir Euch in diesem Abschnitt vor.

BR und MDR zeigen / übertragen Hallescher FC vs. 1860 München heute live im Free-TV

Die ARD überträgt in ihren dritten Programmen regelmäßig ausgewählte Spiele der 3. Liga live im frei empfangbaren Fernsehen - so auch an diesem Samstag. Gleich zwei Sender übertragen live aus Halle an der Saale.

Sowohl im BR als auch im MDR seht Ihr Hallescher FC vs. 1860 München live und in voller Länge im Free-TV.

In beiden Sendern verpasst Ihr keine Sekunde des Aufeinandertreffens beider Teams. Hier bekommt Ihr alle Infos zur TV-Übertragung:

BR: Hallescher FC vs. 1860 München heute live im Free-TV

Art der Übertragung: Einzelspiel

Start der Übertragung: pünktlich, kurz vor dem Anpfiff um 14 Uhr

Kommentator: Bernd Schmelzer

MDR: Hallescher FC vs. 1860 München heute live im Free-TV

Art der Übertragung: Einzelspiel

Start der Übertragung: pünktlich, kurz vor dem Anpfiff um 14 Uhr

Kommentator: Eik Galley

MagentaSport zeigt / überträgt Hallescher FC vs. 1860 München heute live im TV

MagentaSport ist heute ebenfalls eine Option, wenn Ihr das HFC-Spiel gegen 1860 live verfolgen wollt. MagentaSport zeigt Hallescher FC vs. 1860 München live im TV. Bereits um 13.45 Uhr beginnt der hauseigene Sender der Telekom mit der Vorberichterstattung, ehe es um 14 Uhr rein in die Partie geht.

Bei MagentaSport habt Ihr heute Nachmittag die Wahl: Entweder Ihr schaut Halle vs. 1860 München live im Einzelspiel oder Ihr genießt die Partie in der Konferenz zusammen mit allen anderen Spielen, die um 14 Uhr angepfiffen werden.

Hallescher FC vs. 1860 München heute live im TV bei MagentaSport - das Einzelspiel:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Start der Vorberichte: 13.45 Uhr

Anstoß: 14 Uhr

Moderator: Benni Zander

Kommentator: Alexander Küpper

Hallescher FC vs. 1860 München heute live im TV bei MagentaSport - die Konferenz:

Achtung: Die Nutzung von MagentaSport ist nicht kostenlos. Stattdessen benötigt Ihr ein Abonnement. Dabei wird zwischen zwei Abo-Modellen unterschieden. Mehr Informationen bekommt Ihr auf der Website von MagentaSport.

Für Telekom-Kunden:

Seid Ihr bereits bei der Telekom unter Vertrag, nutzt Ihr MagentaSport in den ersten zwölf Monaten gratis. Im Anschluss kostet das MagentaSport-Abo 4,95 Euro im Monat.

Für Nicht-Kunden der Telekom:

Habt Ihr kein bestehendes Telekom-Abonnement, müsst Ihr von Anfang an für MagentaSport zahlen. Das Jahresabo bekommt Ihr für monatlich 9,95 Euro .

bestehendes Telekom-Abonnement, müsst Ihr von Anfang an für MagentaSport zahlen. Das bekommt Ihr für . Das Monatsabo kostet monatlich 16,95 Euro, lässt sich aber jederzeit monatlich kündigen.

Hallescher FC vs. 1860 München heute im LIVE-STREAM verfolgen

Wird das Duell zwischen Halle und 1860 auch im LIVE-STREAM gezeigt? Die Antwort lautet: ja! Auch im Internet stehen Euch gleich drei Optionen zur Verfügungen, mit denen Ihr Hallescher FC vs. 1860 München live im Stream erleben könnt. Dabei sind zwei Streams kostenlos, einer ist kostenpflichtig.

BR und MDR zeigen / übertragen Hallescher FC vs. 1860 München heute kostenlos im LIVE-STREAM

Wie im Free-TV sind auch im Internet der BR und MDR Eure ersten Anlaufstellen, wenn Ihr die 3. Liga heute kostenlos genießen wollt. BR und MDR übertragen Hallescher FC vs. 1860 München heute in voller Länge im LIVE-STREAM. Die Übertragungen geschehen analog zum TV-Programm der beiden Sender.

Kein Abonnement, keine Anmeldung: Die beiden LIVE-STREAMS des BR und MDR sind vollkommen kostenlos. Ihr findet die Streams auf den Internetseiten (www.br.de und www.mdr.de) der beiden Sender.

MagentaSport zeigt / überträgt Hallescher FC vs. 1860 München heute im LIVE-STREAM auf www.MagentaSport.de

MagentaSport ist sowohl für die Live-Übertragung der 3. Liga im TV als auch im Internet verantwortlich. Der Telekom-Sender überträgt Hallescher FC vs. 1860 München heute in voller Länge im LIVE-STREAM auf www.MagentaSport.de.

Der LIVE-STREAM von MagentaSport startet parallel zur Übertragung im TV um 13.45 Uhr mit den Vorberichten zur Partie. Auch im Internet habt Ihr die Wahl, das HFC-Spiel gegen 1860 live im Einzelspiel oder in der Konferenz zu verfolgen.

Doch auch die Nutzung der LIVE-STREAMS auf MagentaSport.de ist nicht kostenlos und setzt ebenfalls ein Abonnement voraus. Für nähere Informationen hierzu schaut Ihr entweder im obigen Abschnitt zur TV-Übertragung oder auf der MagentaSport-Website vorbei.

Hallescher FC vs. 1860 München heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt das Duell in der 3. Liga heute leider nicht im Free-TV (BR / MDR) und auch nicht im Pay-TV (MagentaSport) verfolgen? Kein Problem. Wir empfehlen Euch folgendes:

Mit unserem LIVE-TICKER bleibt Ihr stets auf Ballhöhe. Während der gesamten 90 Minuten seid Ihr bestens informiert, weil wir Euch gewohnt detailreich mit alle relevanten Szenen zwischen Halle und 1860 München versorgen.

Und das Beste? Der LIVE-TICKER von Goal ist natürlich kostenlos. Ihr findet unseren TICKER unter www.goal.com oder Ihr ladet Euch die kostenlose Goal-App herunter:

Hallescher FC vs. 1860 München: Die Aufstellungen

Die Fragen aller Fragen: Wer läuft für den Halleschen FC von Beginn an auf? Wer steht bei 1860 München in der Startformation? Wir verraten Euch die Aufstellungen beider Teams knapp eine Stunde vor dem Anpfiff an genau dieser Stelle.

Hallescher FC vs. 1860 München: Die Bilanz beider Teams

Hallescher FC insgesamt bislang 6 Duelle 1860 München 1 Siege 1 4 Unentschieden 4 1 Niederlagen 1 7 Tore 6

Wer zeigt / überträgt Hallescher FC vs. 1860 München? Die Übertragung der 3. Liga im Überblick