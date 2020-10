Hallescher FC vs. FSV Zwickau: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, TICKER und Co. - hier wird die 3. Liga übertragen

Am 4. Spieltag der 3. Liga empfängt der Hallesche FC den FSV Zwickau. Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Während sich die 1. und die 2. sich in der Länderspielpause befinden, rollt in der weiter der Ball. Am 4. Spieltag empfängt der Hallesche FC den FSV Zwickau zum Ost-Derby. Anpfiff ist um 19 Uhr im Erdgas-Sportpark.

Für den Halleschen FC lief der Start in die neue Saison bisher durchwachsen. Nachdem sich das Team aus Sachsen-Anhalt im Derby gegen Magdeburg noch mit 2:0 durchsetzen konnte, folgten zuletzt zwei Klatschen gegen Ingolstadt und Aufsteiger Saarbrücken.

Der FSV Zwickau grüßt derweil nach drei Spieltagen mit vier Punkten vom neunten Tabellenplatz. Im Testspiel gegen Regionalligist Carl Zeiss Jena gab es zuletzt ein 2:2-Unentschieden.

Mehr Teams

Ihr wollt das Ost-Derby zwischen dem Halleschen FC und dem FSV Zwickau heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen? Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung der 3. Liga. Außerdem findet Ihr hier rund eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen beider Teams.

Hallescher FC vs. FSV Zwickau: Das Duell der 3. Liga im Überblick

Duell Hallescher FC - FSV Zwickau Datum Montag, 12. Oktober 2020 | 19 Uhr Stadion Erdgas-Sportpark, Halle Zuschauer bis zu 3.500 Zuschauer erlaubt

Hallescher FC vs. FSV Zwickau: Die 3. Liga heute live im TV verfolgen

Wenn Ihr Hall gegen Zwickau live im TV verfolgen wollt haben wir eine gute und eine schlechte Nachricht. So wird das Ost-Duell heute zwar live im TV übertragen, die Partie gehört jedoch nicht zu den ausgewählten Partien, die kostenlos auf den Regionalsendern der ARD gezeigt werden.

Hallescher FC vs. FSV Zwickau im Pay-TV bei MagentaSport schauen

Die einzige Möglichkeit die Partie zu verfolgen ist somit der Pay-TV-Sender MagentaSport. Der hauseigene Kanal der Telekom zeigt alle Spiel der 3. Liga im Einzelspiel und in der Konferenz.

Die Vorberichte zu Hallescher FC vs. FSV Zwickau starten bereits um 18.45 Uhr. Als Moderatorin wird Euch dabei Anett Sattler durch die Übertragung führen. Kommentator der Begegnung ist Andreas Mann.

Um die Partie bei MagentaSport verfolgen zu können, benötigt Ihr jedoch zunächst ein kostenpflichtiges Abo beim Telekom-Sender. Alle Infos zu den verschiedenen Paketen findet Ihr auf der offiziellen Website.

Sender: MagentaSport

MagentaSport Beginn der Übertragung: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Anpfiff: 19 Uhr

19 Uhr Moderatorin: Anett Sattler

Anett Sattler Kommentator: Andreas Mann

Bild: Getty Images

Hallescher FC vs. FSV Zwickau: Die 3. Liga heute im LIVE-STREAM verfolgen

Auch bei der Übertragung via Internet ist MagentaSport die einzige Möglichkeit, das Aufeinandertreffen zwischen dem Halleschen FC und dem FSV Zwickau live zu verfolgen.

Montag ist Ostderby. Das sagt der HFC-Trainer zum@Heimspiel gegen den @FSVZwickau.https://t.co/5VGFgbisCb — Hallescher FC (@HallescherFC) October 11, 2020

Los geht es dabei analog zu TV-Übertragung um 18.45 Uhr. Den LIVE-STREAM findet Ihr auf der Website von MagentaSport oder in der passenden App für Euer Endgerät.

Hallescher FC vs. FSV Zwickau: Die Aufstellungen

Hier folgen die Aufstellungen des Halleschen FC und des FSV Zwickau, sobald diese bekannt sind.

Hallescher FC vs. FSV Zwickau: Goal informiert Euch via LIVE-TICKER

Ihr verfügt über kein MagentaSport-Abo, aber wollt Halle gegen Zwickau auf keinen Fall verpassen? Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER bei Goal bleibt Ihr auch ohne TV oder LIVE-STREAM immer auf dem Laufenden.

Los geht's bereits rund 20 Minuten vor Anpfiff. Dann versorgt Euch unser Tickerer mit interessanten Fakten und Statistiken zum Derby. Während der 90 Minuten erhaltet Ihr detaillierte Beschreibungen zu allen Schlüsselszenen.

Hier geht's direkt zum LIVE-TICKER zu Hallescher FC vs. FSV Zwickau.

Bild: imago images / Jan Huebner

Hallescher FC vs. FSV Zwickau heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungen im Überblick