Hajduk Split gegen St.Truiden mit einem VPN sehen

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Spielvorschau

Conference League - Spielwoche 4 26. Nov. 2026 - 15:00 Stadion Poljud

Hajduk Split empfängt St.Truiden im Stadion Poljud in Split zu einem Spiel der Conference League, in dem zwei Teams aus dem Tabellenmittelfeld aufeinandertreffen.

Hajduk geht unter Gonzalo Garcia mit guter Form aus der heimischen Liga in die Partie. Das Team gewann am 21. November in der HNL bei NK Lokomotiva mit 2:1 und hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen.

Auf europäischer Ebene lief es weniger rund. Die 0:1-Heim- oder Auswärtsniederlage gegen Lincoln Red Imps am 5. November ist die einzige Niederlage in dieser Serie. Hajduk steht in der Tabelle der Conference League auf Platz 13.

St.Truiden, trainiert von Jonas De Roeck, reist mit einer wechselhafteren Bilanz aus den vergangenen Spielen an. Am 21. November spielte das Team 2:2 gegen Sporting Charleroi, nachdem es zuvor Zulte Waregem mit 4:1 besiegt hatte.

Die belgische Mannschaft belegt in der Conference League den zehnten Platz, drei Ränge vor dem Gastgeber. Ihr jüngstes Europapokal-Ergebnis war ein 1:1 gegen Brann am 5. November.

Beide Teams haben gezeigt, dass sie viele Tore erzielen können. Im Poljud dürfte daher viel Offensivdrang zu sehen sein. Das ist bisher zur Übertragung des Spiels bekannt.

Offizielle Informationen zur Übertragung von Hajduk Split gegen St.Truiden liegen derzeit nicht vor. Angaben zum TV-Sender und Livestream werden ergänzt, sobald die Rechteinhaber feststehen.

Personal und Kader