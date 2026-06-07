Weltmeisterschaft - WM Gruppe C Boston Stadium

Das Spiel Haiti gegen Schottland beginnt am 13. Juni 2026 um 20:00 Uhr EST und am 14. Juni um 01:00 Uhr GMT.

So sehen Sie Haiti gegen Schottland mit einem VPN

Wenn Sie im Ausland sind oder von einem anderen Teil der Welt auf Ihre üblichen Streaming-Dienste zugreifen, können geografische Sperren den Zugriff blockieren. Hier hilft ein Virtual Private Network (VPN).

Ein VPN wie ExpressVPN verschlüsselt Ihre Internetverbindung. Sie wählen einen Server im Land, das das Spiel zeigt, und sehen so die Übertragung live. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie weiter unten, oder lesen Sie unseren Guide zu den besten VPNs für Sport-Streaming.

Haiti gegen Schottland: Hintergrund

Der Außenseiter Haiti steht auf Platz 82 der Weltrangliste und trifft in Gruppe C auf Schottland, Brasilien und Marokko. Die karibische Mannschaft hat sich zum zweiten Mal in ihrer Geschichte für die Männer-WM qualifiziert, nachdem sie sich bereits für das Turnier 1974 in Westdeutschland qualifiziert hatte. Schottland steht auf Platz 43 der Weltrangliste und qualifizierte sich am letzten Spieltag mit einem 4:2 gegen Dänemark. Es ist die erste WM-Teilnahme seit 28 Jahren.

Getty Images

Wer sind Haitis Trainer und Schlüsselspieler?

Schlüsselspieler sind Abwehrchef Johny Placide, der Mittelfeldmotor Jean-Ricner Bellegarde, der in der vergangenen Saison beim abgestiegenen Premier-League-Klub Wolverhampton Wanderers einer der wenigen Lichtblicke war, sowie der schnelle Offensivspieler Wilson Isidor von Sunderland. Beachten Sie auch den in Frankreich geborenen 24-jährigen Flügelspieler Ruben Providence, der bei PSG und Roma ausgebildet wurde und nun in den Niederlanden spielt. Seit seinem Amtsantritt im Juni 2024 hat Haitis Trainer Sébastien Migné eine bemerkenswerte fußballerische Wiederbelebung herbeigeführt. Migné hat das Land wegen der politischen Unruhen noch nicht besucht, vermittelt dem Kader dennoch Zusammenhalt, Zuversicht und Disziplin.

Getty Images

Wer sind der Trainer und die Schlüsselspieler Schottlands?

Der schottische Trainer Steve Clarke führte sein Team nach sechs vergeblichen Anläufen zur ersten Weltmeisterschaft seit 1998. Außerdem qualifizierte er die Schotten für die EM 2020 und die EM 2024. Damit nahm die Auswahl unter seiner Leitung bei drei der letzten vier großen Turniere teil.

Scott McTominay, der beim 4:2-Erfolg gegen Dänemark mit einem legendären Fallrückzieher den Führungstreffer erzielte, wirkt nach seinem Wechsel von Man United zu Napoli wie neu belebt. In seiner ersten Saison in Italien 2024/25 kürte die Serie A ihn zum Spieler der Saison, und er half den "Gli Azzurri" zum Scudetto. Auch von John McGinn von Aston Villa, der gerade die Europa League gewonnen hat, erwarten die Fans Tore. Kapitän Andy Robertson und Celtic-Außenverteidiger Kieran Tierney verfügen über viel Erfahrung.

Getty Images

26-köpfige WM-Kader

Kader von Haiti

Haiti startet am 13. Juni gegen Schottland in das Turnier (Anpfiff am 14. Juni um 02:00 Uhr GMT) und trifft anschließend auf den fünfmaligen Weltmeister Brasilien sowie den Halbfinalisten von 2022, Marokko.

Torhüter: Johnny Placide (Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux), Josue Duverger (FC Cosmos Koblenz).

Verteidiger: Carlens Arcus (Angers), Wilguens Pauguain (Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Expérience (Nancy), Jean-Kevin Duverne (KAA Gent), Ricardo Ade (LDU Quito), Hannes Delcroix (Lugano), Keeto Thermoncy (Young Boys Bern).

Mittelfeld: Leverton Pierre (Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jean-Ricner Bellegarde (Wolves), Pierre Woodenski (Violette), Dominique Simon (Tatran Presov).

Stürmer: Louicius Deedson (Dallas), Ruben Providence (Almere City), Josue Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Caykur Rizespor), Yassin Fortune (Vizela), Lenny Joseph (Ferencvaros).

Haitis Weg zur Weltmeisterschaft

Haiti führte seine CONCACAF-Qualifikationsgruppe dank der Tore des Rekordtorschützen des Landes, Duckens Nazon, an, der in 76 Länderspielen 44 Tore erzielte.

Kader von Schottland

In Gruppe C spielt Schottland am 14. Juni gegen Haiti, am 19. Juni gegen Marokko und am 24. Juni gegen Brasilien.

Torhüter: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Notts Forest), Liam Kelly (Rangers).

Verteidiger: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (vertragslos nach seinem Weggang von Liverpool), John Souttar (Rangers), Kieran Tierney (Celtic).

Mittelfeld: Ryan Christie (Bournemouth), Findlay Curtis (Rangers), Lewis Ferguson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Tyler Fletcher (Man United), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich), Scott McTominay (Napoli).

Stürmer: Che Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton), George Hirst (Ipswich), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton).

Schottlands Weg zur Weltmeisterschaft

Am letzten Qualifikationsspieltag besiegten die Schotten Dänemark 4:2 und lösten damit ihr erstes WM-Ticket seit 1998. Die Treffer von Kieran Tierney und Kenny McLean in der Nachspielzeit brachen den Dänen im Hampden Park das Herz.

Mannschaftsnachrichten & Kader

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form





Direkter Vergleich





Tabelle

Schritt-für-Schritt-Anleitung für VPN, um heute Haiti gegen Schottland zu sehen

NordVPN

Herunterladen & Installieren : Melde dich bei ExpressVPN oder einem anderen seriösen VPN-Dienst an (siehe GOALs Anleitung hier) und lade die App auf dein Gerät herunter. Verbinden Sie sich mit einem Server : Öffnen Sie die App und wählen Sie einen Serverstandort, an dem das Spiel übertragen wird (befinden Sie sich zum Beispiel in Großbritannien und möchten einen US-Stream sehen, wählen Sie einen US-Server). Cache leeren: Manchmal speichert Ihr Browser Ihren alten Standort. Löschen Sie Ihre Cookies oder aktualisieren Sie Ihren Browser, um sicherzustellen, dass die Änderung wirksam wird. Streaming starten: Rufen Sie die Website oder App Ihres Senders auf und genießen Sie das Spiel.

So schauen Sie auf dem großen Bildschirm

Auf dem Handy oder Laptop zu schauen ist okay, aber Live-Sport gehört auf den großen Bildschirm. So richten Sie das VPN auf Ihrem Fernseher ein: