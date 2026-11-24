So seht Ihr Haiti U17 gegen Saudi-Arabien U17 mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besucht die Website des Rechteinhabers oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Haiti U17 und Saudi-Arabien U17 treffen in Gruppe D der U17-WM aufeinander. Beide Teams wollen nach einem schwierigen Start ihre Bilanz verbessern. Ein Spielort wurde noch nicht bestätigt.

Haiti hat die ersten beiden Spiele verloren. Zum Auftakt gab es ein 1:3 gegen Frankreich, am 22. November folgte ein 1:4 gegen Uruguay.

Damit steht Haiti am Tabellenende. Vor allem in der Defensive gibt es Probleme: Das Team hat bei diesem Turnier bereits sieben Gegentore kassiert.

Saudi-Arabien reist mit Rückenwind an. Das Team schlug Frankreich am 22. November mit 1:0 und brachte seine WM-Kampagne damit nach der 2:3-Auftaktniederlage gegen Uruguay wieder auf Kurs.

Der Sieg gegen den bisherigen Tabellenführer der Gruppe hat die Stimmung deutlich verändert. Saudi-Arabien steht nun auf Platz drei und geht aus der besseren Position in dieses Duell.

Haiti braucht schnell eine Antwort. Saudi-Arabien will dagegen auf dem Ergebnis aufbauen, das gezeigt hat, was möglich ist, wenn die Defensive standhält.

Hier erfahrt Ihr, was bisher zur Übertragung des Spiels bekannt ist.

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