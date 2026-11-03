Hättet ihr das gewusst? Vater erklärt: So heißt Lamine Yamal mit vollem Namen!

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Lamine Yamal gehört zu bereits jetzt zu den größten Stars im Fußball. Dennoch wissen die meisten wahrscheinlich nicht, wie der Superstar des FC Barcelona mit Nachnamen heißt. Vorab: Yamal heißt er nicht.

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Obwohl er zu den bekanntesten Gesichtern des Sports gehört, wird der Name des 19-jährigen Flügelspielers weithin falsch verstanden. Fans und Medien nennen den Angreifer des FC Barcelona regelmäßig einfach "Yamal", weil sie annehmen, das sei sein Nachname.

Sein Vater Mounir Nasraoui hat jedoch klargestellt, dass "Lamine Yamal" sein zusammengesetzter Vorname ist. Ähnlich wie spaniens Nationaltrainer Luis Enrique wird Lamine Yamal bei seinem Vornamen genannt, Yamal ist nicht sein Nachname. Der tatsächliche Nachname des Teenagers lautet Nasraoui Ebana. Er sollte also niemals nur mit dem zweiten Teil seines Vornamens angesprochen werden.

Wie heißt Lamine Yamal mit vollem Namen?

In einer Liveübertragung stellte Nasraoui das weitverbreitete Missverständnis um den Namen seines Sohnes richtig. "Ich sage euch mal etwas, Leute", sagte Nasraoui. "Sein Name ist Lamine Yamal, aber Yamal ist nicht sein Nachname. Sein Nachname ist Nasraoui Ebana. Ich möchte, dass das alle verstehen. Lasst euch also nicht verwirren. Lamine Yamal ist sein Vorname." Der volle Name ist also: Lamine Yamal Nasraoui Ebana.

Der Spieler selbst sprach das Thema bereits als 16-Jähriger gegenüber Mundo Deportivo an und erklärte, wie ihn diejenigen nennen sollen, denen sein zusammengesetzter Vorname Schwierigkeiten bereite. "Mein Name ist Lamine Yamal, aber wenn ihr ihn abkürzen wollt, dann Lamine", sagte er.

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Wie viele Tore erzielte Lamine Yamal bisher in dieser Saison?

Die Klarstellung kommt in einer spektakulären Phase für den Youngster. Nach zwei La-Liga-Titeln mit Barcelona sowie dem Gewinn der Europameisterschaft und der Weltmeisterschaft mit Spanien hat sich der Angreifer in der Weltspitze etabliert. Bei der Ballon-d’Or-Wahl belegte er kürzlich den dritten Platz; bei der Verleihung in London ging die wichtigste Auszeichnung an Harry Kane.

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Inzwischen trägt er bei Barcelona die legendäre Rückennummer 10 und begeistert mit seinen Leistungen auf dem Platz. In dieser Saison stehen für ihn bereits 12 Tore und 11 Vorlagen zu Buche. Zuletzt glänzte er in der Liga mit zwei Toren und einer Vorlage beim deutlichen 6:1 gegen Alaves. Auf seinem Trikot steht weiterhin "Lamine Yamal".