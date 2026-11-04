"Hätte er noch auf der Toilette gesessen, wäre er nicht reingekommen": BVB-Matchwinner Konstantinos Karetsas hätte seine Einwechslung beinahe verpasst

BVB-Matchwinner Konstantinos Karetsas wurde vom Zeitpunkt seiner Einwechslung gegen Betis Sevilla in der Champions League am Mittwochabend (2:1) gehörig überrascht.

Der griechische Nationalspieler sollte nach gut einer halben Stunden den angeschlagenen Serhou Guirassy ersetzen - hatte aber noch ein Bedürfnis zu verrichten, wie er nach dem Spiel bei DAZN verriet.

Was Trainer Niko Kovac ihm mit auf den Weg gegeben habe, wurde der 18-Jährige gefragt und antwortete: "Um ehrlich zu sein: Als ich eingewechselt wurde, kam ich gerade von der Toilette. Es gab also keine Instruktionen." Sein Motto sei daher gewesen: "Einfach rausgehen und spielen. Go with the flow."

Verwundert über die Kuriosität war auch Kovac: "Stimmt. Ich hab' ihn gesucht. Plötzlich war er nicht da und ich habe Carney (Chukwuemeka, d.Red.) gerufen, dann kam er aber doch um die Ecke. Hätte er noch auf der Toilette gesessen - oder was auch immer er gemacht hat - wäre er nicht reingekommen." Der kurzzeitig verschollene Karetsas war also rechtzeitig zurück und kam nach 34 Minuten in die Begegnung. Er bekleidete die Position als Freigeist hinter dem fortan alleinigen Stürmer Fabio Silva.

Karetsas spielte stark und krönte seinen Auftritt mit dem Siegtreffer zum 2:1 (72.), wenige Minuten nachdem die Gäste Silvas Führungstreffer ausgeglichen hatten (67.). Dafür wurde er später als Man of the Match ausgezeichnet. Für den Teenager selbst aber ging das nicht in Ordnung. Bescheiden erklärte er: "Fabio Silva hat das verdient. Denn er hatte ein Tor und einen Assist."

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Viel Lob für BVB-Matchwinner Konstantinos Karetsas

Jenen Assist spielte der Portugiese aus leicht zurückgezogener Position auf den von rechts nach innen ziehenden Karetsas. Dieser nahm die Kugel perfekt mit und schloss anschließend von der Strafraumgrenze sofort ab. Damit überraschte er den bis dahin überragenden Betis-Keeper Alvaro Valles und netzte ins kurze Eck. Eine Szene, die DAZN-Experte Sebastian Kneißl zum Schwärmen brachte: "Das ist herausragend. Das ist eine Qualität, die er hat: Räume zu erkennen und zu wissen, wie sich das Spiel entwickelt." Dazu sei "der erste Kontakt" ebenfalls herausragend gewesen.

Eine gute Note bekam Karetsas auch von seinem Trainer. "Man hat ja gesehen, dass er ein richtig guter Fußballer ist", sagte Kovac und führte aus: "Nicht nur, weil er das Tor gemacht hat, sondern weil er immer wieder gute Haken schlägt, wie ein Hase. Da ist es schwierig, ihn zu verteidigen. Er hat sehr viele gute Übersteiger gemacht, hat viel Schwung gebracht. Er und Fabio haben vorne richtig gut harmoniert."

Sollte Guirassy ausfallen, sei es also "wahrscheinlich", dass Karetsas dessen Platz in der BVB-Startelf einnimmt.