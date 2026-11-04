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Borussia Dortmund v Real Betis Balompie - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Falko Blöding

"Hätte er noch auf der Toilette gesessen, wäre er nicht reingekommen": BVB-Matchwinner Konstantinos Karetsas hätte seine Einwechslung beinahe verpasst

Champions League
Borussia Dortmund - Real Betis
Borussia Dortmund
Real Betis
N. Kovac
K. Karetsas

Weil Serhou Guirassy von Oberschenkelproblemen geplagt wurde, musste Konstantinos Karetsas schnell bereit sein - war er aber nicht.

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BVB-Matchwinner Konstantinos Karetsas wurde vom Zeitpunkt seiner Einwechslung gegen Betis Sevilla in der Champions League am Mittwochabend (2:1) gehörig überrascht.

Der griechische Nationalspieler sollte nach gut einer halben Stunden den angeschlagenen Serhou Guirassy ersetzen - hatte aber noch ein Bedürfnis zu verrichten, wie er nach dem Spiel bei DAZN verriet.

Was Trainer Niko Kovac ihm mit auf den Weg gegeben habe, wurde der 18-Jährige gefragt und antwortete: "Um ehrlich zu sein: Als ich eingewechselt wurde, kam ich gerade von der Toilette. Es gab also keine Instruktionen." Sein Motto sei daher gewesen: "Einfach rausgehen und spielen. Go with the flow."

Verwundert über die Kuriosität war auch Kovac: "Stimmt. Ich hab' ihn gesucht. Plötzlich war er nicht da und ich habe Carney (Chukwuemeka, d.Red.) gerufen, dann kam er aber doch um die Ecke. Hätte er noch auf der Toilette gesessen - oder was auch immer er gemacht hat - wäre er nicht reingekommen." Der kurzzeitig verschollene Karetsas war also rechtzeitig zurück und kam nach 34 Minuten in die Begegnung. Er bekleidete die Position als Freigeist hinter dem fortan alleinigen Stürmer Fabio Silva.

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Karetsas spielte stark und krönte seinen Auftritt mit dem Siegtreffer zum 2:1 (72.), wenige Minuten nachdem die Gäste Silvas Führungstreffer ausgeglichen hatten (67.). Dafür wurde er später als Man of the Match ausgezeichnet. Für den Teenager selbst aber ging das nicht in Ordnung. Bescheiden erklärte er: "Fabio Silva hat das verdient. Denn er hatte ein Tor und einen Assist."

Borussia Dortmund v Real Betis Balompie - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Viel Lob für BVB-Matchwinner Konstantinos Karetsas

Jenen Assist spielte der Portugiese aus leicht zurückgezogener Position auf den von rechts nach innen ziehenden Karetsas. Dieser nahm die Kugel perfekt mit und schloss anschließend von der Strafraumgrenze sofort ab. Damit überraschte er den bis dahin überragenden Betis-Keeper Alvaro Valles und netzte ins kurze Eck. Eine Szene, die DAZN-Experte Sebastian Kneißl zum Schwärmen brachte: "Das ist herausragend. Das ist eine Qualität, die er hat: Räume zu erkennen und zu wissen, wie sich das Spiel entwickelt." Dazu sei "der erste Kontakt" ebenfalls herausragend gewesen.

Eine gute Note bekam Karetsas auch von seinem Trainer. "Man hat ja gesehen, dass er ein richtig guter Fußballer ist", sagte Kovac und führte aus: "Nicht nur, weil er das Tor gemacht hat, sondern weil er immer wieder gute Haken schlägt, wie ein Hase. Da ist es schwierig, ihn zu verteidigen. Er hat sehr viele gute Übersteiger gemacht, hat viel Schwung gebracht. Er und Fabio haben vorne richtig gut harmoniert."

Sollte Guirassy ausfallen, sei es also "wahrscheinlich", dass Karetsas dessen Platz in der BVB-Startelf einnimmt.

Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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