"Haben uns fast geschlagen!" Ex-Bayern-Star berichtet von Kabinen-Attacke auf Uli Hoeneß

Bayern-Patron Uli Hoeneß wurde am Montagabend auf der Sport-Bild-Gala mit dem Legenden-Award ausgezeichnet - Ex-Bayern-Star Thomas Helmer erzählte auf dem Roten Teppich dabei eine kuriose Anekdote, wobei er den einstigen Manager sogar verprügeln wollte.

"Er hat manchmal auch wilde Sachen gemacht. Wenn er emotional wird, habe ich ihn in der Kabine auch anders erlebt. Wir haben uns auch einmal fast geschlagen. Ich wollte Uli Hoeneß verprügeln", berichtet Helmer.

"Es war ein Champions-League-Spiel, ich glaube gegen Kiew. Altes Olympiastadion, Minus 17 Grad gefühlt, 13.000 Zuschauer - aber live im Fernsehen", führte der ehemalige Abwehrspieler weiter aus. "Wir führten zur Halbzeit 1:0, aber Kiew ist glaube ich dreimal alleine auf unser Tor zugerannt, sie haben nur den Ball nicht reinbekommen."

Hoeneß sei daraufhin "ausgeflippt: 'Was spielt ihr da, was bietet ihr den Zuschauern da an? Das ist eine Frechheit für den FC Bayern. Da gucken Millionen zu, egal wie viele hier im Stadion sind... auch wenn es kalt ist.' Ich bin dann an ihm vorbei, er brüllte: 'und du läufst rum wie mein Großvater!'"

Diesen Anschiss wollte Helmer so jedoch nicht auf sich sitzen lassen, woraufhin er "einen Becher mit Elektrolyten genommen habe und ihn ihm an den Kopf schmeißen wollte. Aber ich habe ihn nicht getroffen, ich habe die Wand getroffen. Dann war er schlau genug und ist zu den Physios in die Kabine und hat sich versteckt."

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Helmer schwärmt von Uli Hoeneß als Mensch

Eine Nacht später sei der Ärger auf beiden Seiten allerdings schon wieder verflogen gewesen. "Am nächsten Tag haben wir dann ein ganz offenes Gespräch gehabt. Uli war nie nachtragend", so Helmer, der von der Person Hoeneß trotz einiger emotionaler Ausbrüche in den höchsten Tönen schwärmt.

"Es gibt zwei Menschen auf der Welt, zu denen ich gehen würde, wenn ich ein Problem hätte. Egal, ob privat, finanziell oder gesundheitlich - einer davon ist Uli Hoeneß!", so Helmer.