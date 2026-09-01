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ISPO Munich 2025Getty Images News
Andreas Königl

"Haben uns fast geschlagen!" Ex-Bayern-Star berichtet von Kabinen-Attacke auf Uli Hoeneß

Bundesliga
Bayern München

Uli Hoeneß ist ein Mensch, der polarisiert. Ein Ex-Bayern-Star hat nun verraten, dass er den 74-Jährigen einst sogar verprügeln wollte.

Bayern-Patron Uli Hoeneß wurde am Montagabend auf der Sport-Bild-Gala mit dem Legenden-Award ausgezeichnet - Ex-Bayern-Star Thomas Helmer erzählte auf dem Roten Teppich dabei eine kuriose Anekdote, wobei er den einstigen Manager sogar verprügeln wollte.

"Er hat manchmal auch wilde Sachen gemacht. Wenn er emotional wird, habe ich ihn in der Kabine auch anders erlebt. Wir haben uns auch einmal fast geschlagen. Ich wollte Uli Hoeneß verprügeln", berichtet Helmer.

"Es war ein Champions-League-Spiel, ich glaube gegen Kiew. Altes Olympiastadion, Minus 17 Grad gefühlt, 13.000 Zuschauer - aber live im Fernsehen", führte der ehemalige Abwehrspieler weiter aus. "Wir führten zur Halbzeit 1:0, aber Kiew ist glaube ich dreimal alleine auf unser Tor zugerannt, sie haben nur den Ball nicht reinbekommen."

Hoeneß sei daraufhin "ausgeflippt: 'Was spielt ihr da, was bietet ihr den Zuschauern da an? Das ist eine Frechheit für den FC Bayern. Da gucken Millionen zu, egal wie viele hier im Stadion sind... auch wenn es kalt ist.' Ich bin dann an ihm vorbei, er brüllte: 'und du läufst rum wie mein Großvater!'"

Diesen Anschiss wollte Helmer so jedoch nicht auf sich sitzen lassen, woraufhin er "einen Becher mit Elektrolyten genommen habe und ihn ihm an den Kopf schmeißen wollte. Aber ich habe ihn nicht getroffen, ich habe die Wand getroffen. Dann war er schlau genug und ist zu den Physios in die Kabine und hat sich versteckt."

Thomas Helmer Bayern München 23091997Getty Images

Helmer schwärmt von Uli Hoeneß als Mensch

Eine Nacht später sei der Ärger auf beiden Seiten allerdings schon wieder verflogen gewesen. "Am nächsten Tag haben wir dann ein ganz offenes Gespräch gehabt. Uli war nie nachtragend", so Helmer, der von der Person Hoeneß trotz einiger emotionaler Ausbrüche in den höchsten Tönen schwärmt.

"Es gibt zwei Menschen auf der Welt, zu denen ich gehen würde, wenn ich ein Problem hätte. Egal, ob privat, finanziell oder gesundheitlich - einer davon ist Uli Hoeneß!", so Helmer.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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