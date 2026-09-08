"Haben sich in die Hose gemacht und Händchen gehalten!" Heftige Vorwürfe gegen England-Star Declan Rice

Graeme Souness, langjähriger Kapitän des FC Liverpool und dreimaliger Champions-League-Sieger mit den Reds, hat in der Sendung 'Football Uncensored' von Piers Morgan nach dem 2:1 des FC Arsenal gegen Chelsea mit Aussagen zu Mittlfeldspieler Declan Rice für Aufsehen gesorgt, wobei ihn vor allem die Positionierung des 27-Jährigen stört.

Obwohl Souness Rice als den besten defensiven Mittelfeldspieler Englands anerkannte, betonte er, dass dessen Neigung, den Ball ungehindert aus der Abwehr heraus anzunehmen, seinen Gesamtbeitrag zum Spiel der Gunners erheblich einschränke.

"Wie oft sieht man ihn als letzten Mann mit dem Ball?", fragte er Morgan. "Im Spielaufbau ist er der letzte Mann. Er steht zwischen zwei Innenverteidigern oder zwischen dem Innenverteidiger und dem Außenverteidiger. Er ist der letzte Mann. Die meiste Zeit spielt er gar nicht im Mittelfeld."

Souness selbst sei im zweiten oder dritten Heimspiel seiner Karriere "in die Viererkette gerückt, wie es heute alle Mittelfeldspieler tun. Das ist Fußball für alte Männer. Das ist Cheaten! Die Art, wie alte Männer im Mittelfeld spielen. Man bekommt den Ball ohne Druck und spielt ihn zum Außenverteidiger weiter."

Während er die defensiven Instinkte von Rice lobte, stellte Souness seine offensiven Qualitäten in Frage. "Er spielt zu tief, um das Spiel zu beeinflussen", fuhr er fort. "Ich glaube nicht, dass er genug Fußball im Blut hat." Rice sei zwar "derzeit der beste defensive Mittelfeldspieler des Landes, aber andererseits steht er die ganze Zeit ganz hinten."

Souness schlug sogar vor, dass ein Positionswechsel für den englischen Nationalspieler angebracht sein könnte. "Er ist also kein Mittelfeldspieler, oder? Ich glaube, er könnte ein Innenverteidiger sein. Der Ball ist schneller als er. Ich sehe, wie er 25 Meter mit dem Ball läuft und ihn dann quer ablegt."

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"Nicht sicher, ob er bei Bayern spielen würde"

Rice habe "einen tollen Schuss und öffnet seinen Körper gut, daran gibt es nichts auszusetzen. Aber moderne Spieler sind ein bisschen empfindlich. Kritik lässt sich von diesen Spielern nicht so leicht wegstecken. Er ist kein kompletter Mittelfeldspieler."

Als er auf Rices Weltklasse-Status angesprochen wurde, reagierte Souness zweifelnd. "Ich bin mir nicht sicher, ob er bei Barcelona, Real Madrid, Bayern München oder Man City spielen würde", bemerkte er.

"Wenn man die Besten auf dieser Position will, hatte City zwei davon - Fernandinho und Rodri. Die haben im Mittelfeld gespielt. Schaut ihn euch das nächste Mal bitte mal an. Er kommt rein, bekommt den Ball ganz locker ohne Druck - einen 10-Meter-Pass von Gabriel - und spielt ihn dann quer weiter."

Der Experte machte Rice auch für das Ausscheiden Englands im WM-Halbfinale gegen Argentinien im Sommer verantwortlich. "Als England gegen Argentinien mit 1:0 in Führung ging, haben sie sich in die Hose gemacht. 'Oh, was machen wir jetzt?'", behauptete er.

"Und das schreibe ich Declan Rice und [Elliot] Anderson als zentralen Mittelfeldspielern im Herz des Teams zu“, so Souness weiter. "Sie haben das Spiel nicht in Gang gebracht. Sie haben sich zurückgezogen und sich mit der Viererkette Händchen gehalten."