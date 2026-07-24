Kevin De Bruyne kam im vergangenen Sommer ablösefrei von Manchester City zu Napoli - doch in seiner Premieren-Saison in Italien lief für ihn nicht alles nach Plan. Der Belgier zog sich im Oktober eine Oberschenkelverletzung zu, die ihn rund fünf Monate lang außer Gefecht setzte. Er kam auf insgesamt 21 Pflichtspiele für die Partenopei, in denen er fünf Tore und vier Assists beisteuerte. Richtig glücklich wurde er in seiner neuen Heimat jedoch nicht - und das lag aus seiner Sicht an Trainer Antonio Conte.

"Es war schwer für mich, denn Conte hat eine ganz andere Vorstellung von Fußball als ich", sagte De Bruyne der belgischen Zeitung Het Nieuwsblad. "Ich hatte nie die Gelegenheit, auf meiner Lieblingsposition zu spielen", ergänzte er. Auf die Frage, ob er froh sei, dass Conte im Sommer Schluss gemacht hat, antwortete De Bruyne: "Ja. Aus meiner Sicht musste er nicht bleiben."

Conte verließ die Partenopei und wurde durch Massimiliano Allegri ersetzt, der ebenfalls nicht für seinen Offensivfußball bekannt ist. Dass De Bruyne deshalb am liebsten gehen würde, glaubt Sportdirektor Giovanni Manna nicht: "De Bruyne hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben, deshalb verstehe ich nicht, warum immer gefragt wird, wie er sich entscheidet. Wenn ein Spieler unterschreibt, dann ist das klar.", sagte er bei einer Pressekonferenz.

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"Einige Aussagen von ihm haben mir nicht gefallen", gestand Manna. "Kevin muss nicht entscheiden, ob er bleibt oder geht, denn er ist Teil des Projekts und steht deshalb dem Trainer zur Verfügung", ergänzte er. Eine weitere Spitze in Richtung des Belgiers konnte sich Manna nicht verkneifen: "Er war ein wichtiges Investment für uns und hat dann sein Potenzial nicht ausgeschöpft. Aber er gehört immer noch zu diesem Projekt", sagte der Sportdirektor.



