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WoltemadeGetty Images
Jochen Tittmar

"Haben ganz klar kommuniziert": Newcastles Coach erklärt Abgang von Nick Woltemade zu Juventus Turin

Italien Serie A
Juventus FC
N. Woltemade
M. Jaissle
Newcastle United
Premier League
R. Kolo Muani

Nick Woltemade entschied sich für eine Leihe zu Juventus Turin. Matthias Jaissle hat jetzt erklärt, wie es dazu kam.

Nationalspieler Nick Woltemade flüchtete nach enttäuschenden Monaten bei Newcastle United per Leihe zu Juventus Turin. Magpies-Coach Matthias Jaissle hat im kicker nun die Gründe enthüllt. "Ich hatte einen sehr offenen Austausch mit Nick, den ich für einen klasse Fußballer halte, der sehr viele unterschiedliche Qualitäten mitbringt", erklärte der 38-jährige Jaissle.

Auf die Frage, ob Woltemade nicht die Rolle des Herausforderers bei den Magpies annehmen wollte, führte Jaissle aus: "Wie gesagt, haben wir ganz klar kommuniziert, wie aktuell sein Stand ist im Team, auch angesichts unserer Art von Fußball mit hohem Pressing, und da waren zu dem Zeitpunkt einfach ein, zwei andere einen Tick voraus." Woltemade habe sich deshalb für die Leihe entschieden, um die erhoffte Spielzeit im Verein zu bekommen.

Trotz des vorübergehenden Abgangs plant der Trainer mittelfristig weiterhin mit dem 1,98 Meter großen Angreifer. Eine Kaufoption wurde zwischen den beiden Klubs nicht ausgehandelt.

"Ich schätze ihn sehr - und er bleibt natürlich ein Spieler von uns, weil er ja nur ausgeliehen ist", stellte Jaissle klar. Der Vertrag des Rechtsfußes in Newcastle läuft noch bis 2031, sodass er im kommenden Jahr nach aktuellem Stand einen erneuten Anlauf auf der Insel wagen wird.

Sportlich verläuft der Neuanfang in der Serie A für den Angreifer bislang allerdings äußerst schleppend. Woltemade kommt in Turin noch nicht richtig auf Touren. Dennoch gab es zuletzt ein positives Signal von einem Teamkollegen.

Woltemade JuventusGetty Images

Nick Woltemade setzte sich bei Newcastle nicht durch

Beim jüngsten 1:1 gegen Cagliari Calcio sorgte erst die Einwechslung des Deutschen für den Umschwung. Sturmpartner Randal Kolo Muani köpfte in der 81. Minute eine Flanke von Kerim Alajbegovic am langen Pfosten zum Ausgleich ins Netz und scheiterte wenig später per Direktabnahme an der Unterkante der Latte.

Der französische Angreifer profitierte spürbar von der physischen Präsenz des Deutschen, da er in der Schlussphase nicht mehr als alleinige Sturmspitze agieren musste. "Der Trainer sagte in der Halbzeit, dass wir viel Ballbesitz hätten und den Ball per Flanke in den Strafraum bringen müssten, da dort viele Spieler standen. Als Woltemade dann reinkam, ergaben sich mehr Chancen und es lief deutlich besser als in der ersten Hälfte - auch wenn wir uns noch steigern können", sagte Kolo Muani.

"Wenn Nick ins Zentrum rückt - er ist groß gewachsen -, kann er den Ball behaupten und die Abwehrspieler beschäftigen. Das verschafft mir mehr Freiheit, mich zu bewegen und an den Ball zu kommen. Für mich ist das viel besser", sagte der ehemalige Frankfurter weiter.

Woltemade war im Sommer 2025 für 75 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu den Magpies gewechselt, konnte die hohen Erwartungen in der Premier League aber nicht erfüllen. Nach nur kurzer Zeit war der Hype um den 14-maligen deutschen Nationalspieler verflogen.

Häufig gestellte Fragen

Nick Woltemade kommt hauptsächlich als Mittelstürmer zum Einsatz, kann aber – je nach System – auch als hängende Spitze oder offensiver Mittelfeldspieler agieren. 

Er wurde am 14. Februar 2002 in Bremen geboren.

Bei Newcastle United trägt er die Nummer 27. Zuvor hatte er in Stuttgart die Nummer 11 inne, und diese hat er in der Nationalmannschaft behalten.

Er misst 1,98 Meter – und das macht ihn im Offensivzentrum zu einer ungewöhnlich dominanten Präsenz.

Nick Woltemades Gewicht liegt bei rund 90 Kilogramm. 

Offizielle Angaben gibt es nicht, doch sie dürfte im Bereich EU 46+ liegen. 

Nick Woltemade nutzt den rechten Fuß sowohl für Abschlüsse als auch für sein Kombinationsspiel.

Sein erster Klub war TS Woltmershausen, ehe er im Jahr 2010 für ein Jahrzehnt in die Jugend von Werder Bremen.

In Stuttgart lebte er während seiner VfB-Zeit allein in der Nähe des Hauptbahnhofs. Seit seinem Wechsel im August 2025 ist sein Lebensmittelpunkt in der Region Newcastle upon Tyne anzusiedeln.

Nick Woltemade fährt in England eine Mercedes V-Klasse.

Natürlich – Deutsch ist seine Muttersprache.

Er hat keine Kinder.

Nick Woltemade hält sein Privatleben streng aus der Öffentlichkeit heraus, es ist weder eine feste Partnerin bestätigt noch ein Beziehungsstatus kommuniziert worden.

Bei Newcastle United verdient er 8 Millionen Euro brutto pro Jahr. 

Er hat – trotz jungen Alters – bereits drei Titel auf Profi-Ebene gewonnen. Zwei davon hat er in der Saison 2022/23 mit dem SV Elversberg geholt, als er sich zum Drittliga-Meister und zum Saarlandpokal gekrönt hat. Im Jahr 2025 ist der DFB-Pokal mit dem VfB Stuttgart dazugekommen.

Dieses Kapitel liegt bei ihm (noch) in der Zukunft.

Ebenfalls kein einziges Mal. 

"Wondermade", "Big Nick" und besonders häufig "Zwei-Meter-Messi". 

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