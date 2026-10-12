Nationalspieler Nick Woltemade flüchtete nach enttäuschenden Monaten bei Newcastle United per Leihe zu Juventus Turin. Magpies-Coach Matthias Jaissle hat im kicker nun die Gründe enthüllt. "Ich hatte einen sehr offenen Austausch mit Nick, den ich für einen klasse Fußballer halte, der sehr viele unterschiedliche Qualitäten mitbringt", erklärte der 38-jährige Jaissle.

Auf die Frage, ob Woltemade nicht die Rolle des Herausforderers bei den Magpies annehmen wollte, führte Jaissle aus: "Wie gesagt, haben wir ganz klar kommuniziert, wie aktuell sein Stand ist im Team, auch angesichts unserer Art von Fußball mit hohem Pressing, und da waren zu dem Zeitpunkt einfach ein, zwei andere einen Tick voraus." Woltemade habe sich deshalb für die Leihe entschieden, um die erhoffte Spielzeit im Verein zu bekommen.

Trotz des vorübergehenden Abgangs plant der Trainer mittelfristig weiterhin mit dem 1,98 Meter großen Angreifer. Eine Kaufoption wurde zwischen den beiden Klubs nicht ausgehandelt.

"Ich schätze ihn sehr - und er bleibt natürlich ein Spieler von uns, weil er ja nur ausgeliehen ist", stellte Jaissle klar. Der Vertrag des Rechtsfußes in Newcastle läuft noch bis 2031, sodass er im kommenden Jahr nach aktuellem Stand einen erneuten Anlauf auf der Insel wagen wird.

Sportlich verläuft der Neuanfang in der Serie A für den Angreifer bislang allerdings äußerst schleppend. Woltemade kommt in Turin noch nicht richtig auf Touren. Dennoch gab es zuletzt ein positives Signal von einem Teamkollegen.

Getty Images

Nick Woltemade setzte sich bei Newcastle nicht durch

Beim jüngsten 1:1 gegen Cagliari Calcio sorgte erst die Einwechslung des Deutschen für den Umschwung. Sturmpartner Randal Kolo Muani köpfte in der 81. Minute eine Flanke von Kerim Alajbegovic am langen Pfosten zum Ausgleich ins Netz und scheiterte wenig später per Direktabnahme an der Unterkante der Latte.

Der französische Angreifer profitierte spürbar von der physischen Präsenz des Deutschen, da er in der Schlussphase nicht mehr als alleinige Sturmspitze agieren musste. "Der Trainer sagte in der Halbzeit, dass wir viel Ballbesitz hätten und den Ball per Flanke in den Strafraum bringen müssten, da dort viele Spieler standen. Als Woltemade dann reinkam, ergaben sich mehr Chancen und es lief deutlich besser als in der ersten Hälfte - auch wenn wir uns noch steigern können", sagte Kolo Muani.

"Wenn Nick ins Zentrum rückt - er ist groß gewachsen -, kann er den Ball behaupten und die Abwehrspieler beschäftigen. Das verschafft mir mehr Freiheit, mich zu bewegen und an den Ball zu kommen. Für mich ist das viel besser", sagte der ehemalige Frankfurter weiter.

Woltemade war im Sommer 2025 für 75 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu den Magpies gewechselt, konnte die hohen Erwartungen in der Premier League aber nicht erfüllen. Nach nur kurzer Zeit war der Hype um den 14-maligen deutschen Nationalspieler verflogen.