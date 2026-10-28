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Inter Miami CF v New York City FCGetty Images Sport
GOAL
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"Haben europäische Fußballfans Messi häufiger gesehen als Michael Olise?" Ex-Bayern-Verteidiger Benatia wundert sich über das Ranking beim Ballon d'Or

M. Benatia
L. Messi
Rodri
M. Olise

Achtmal gewann Lionel Messi den Ballon d'Or. Diesmal landete der Argentinier auf Rang fünf. Während Medhi Benatia Unverständnis für die gute Platzierung zeigte, ist man in seiner Heimat erbost.

Der ehemalige Bayern-Verteidiger Mehdi Benatia hat sich verwirrt über das Abschneiden von Lionel Messi bei der zurückliegenden Ballon-d'Or-Verleihung gezeigt.

Gegenüber Foot Mercato erklärte der Marokkaner, dass er den fünften Platz, den der argentinische Superstar bei der Zeremonie am Montagabend belegte, für ungerechtfertigt halte, schließlich habe Messi abseits der WM nur wenig Außergewöhnliches gezeigt.

"Du verbringst das ganze Jahr in Miami und beendest das Ranking dann auf Platz fünf? Haben europäische Fußballfans Messi häufiger gesehen als Michael Olise?", echauffierte sich Benatia. "Es stimmt, dass er bei der Weltmeisterschaft herausragend war und die ganze Mannschaft für ihn spielte. Dafür gebührt ihm Respekt. Aber wie kann man mir erklären, dass Messi auf Platz fünf steht?"

In der laufenden Spielzeit (seit Beginn des Jahres) erzielte der 39-jährige Offensivspieler 29 Tore in 33 Spielen für seinen Klub Inter Miami, darüber hinaus war er mit acht Treffern in acht Spielen hinter Kylian Mbappe zweitbester Torschütze der zurückliegenden WM in den USA, Kanada und Mexiko.

Während Benatia für Messi eher weniger lobende Worte übrig hatte, äußerten einige Zeitungen in Messis Heimat Argentinien derweil Kritik daran, dass 'La Pulga' bei der Gala in London nicht einmal auf dem Podium gelandet war.

Argentinische Medien fordern Ballon-d'Or-Sieg von Lionel Messi

"Messi hat den Ballon d’Or verdient", heiß es bei der Tageszeitung Ole. "Egal, ob Kane ihn gewonnen hat oder nicht. Messi ist für uns immer der Beste, auch wenn die Europäer den Engländer vom FC Bayern gewählt und den GOAT nur auf den bescheidenen fünften Platz verwiesen haben."

FBL-WC-2026-MATCH102-ENG-ARGGetty Images

Dabei berief sich das Blatt hauptsächlich auf Messis Darbietungen während des WM-Turniers, die immerhin für den Einzug ins Endspiel gereicht hatten. "Der Makel, im Halbfinale von Messi und Argentinien besiegt worden zu sein, wird niemals verschwinden. Für uns ist und bleibt Leo Messi der Beste. Die Weltmeisterschaft hat dies einmal mehr deutlich gemacht", schrieb Ole.

Messi und Argentinien hatten England und Ballon-d'Or-Gewinner Harry Kane in einem dramatischen Semifinale knapp mit 2:1 besiegt. Dabei lagen die Europäer zunächst lange in Führung, ehe ein später Doppelschlag das Blatt zu Gunsten der Südamerikaner wendete. Im Endspiel unterlag Argentinien schließlich Spanien.

Messi selbst verkündete daraufhin seien Rücktritt aus der argentinischen Nationalmannschaft an. Gut 21 Jahre nach seinem Debüt gab er am 6. Oktober 2026 beim 3:0-Erfolg im Freundschaftsspiel gegen den Benin sein Abschiedsspiel.

Häufig gestellte Fragen

Messi ist im Sturm zuhause – meistens als hängende Spitze oder auf der rechten Seite. Seine Rolle verändert sich je nach System, doch überall gilt: Er ist das kreative Zentrum im Angriff.

Er wurde am 24. Juni 1987 in Rosario, Argentinien geboren – dort, wo auch seine ersten Schritte im Fußball begannen.

Die Nummer 10 begleitet ihn durch fast seine gesamte Karriere. Ob bei Barcelona, PSG, der argentinischen Nationalmannschaft oder in Miami – sie ist längst ein Markenzeichen geworden.

Messi wird mit 1,70 m Größe angegeben – und macht mit seinem tiefen Körperschwerpunkt das, was viele Größere nicht können. Nämlich blitzschnell die Richtung wechseln, durch enge Räume tanzen, Tore vorbereiten und selbst abschließen.

Sein Gewicht liegt bei etwa 72 Kilogramm – eine stabile, sportliche Basis für seine Beweglichkeit und Ausdauer.

Messi trägt in der Regel Größe EU 42. Exakt bestätigt ist das selten, aber diese Größenangabe gilt als am wahrscheinlichsten.

Messi ist Linksfuß – einer der besten aller Zeiten. Aber auch mit rechts trifft er, wenn's sein muss. Er nutzt beide Füße – sein linker bleibt trotzdem die Magiequelle.

Messi startete bei Newell's Old Boys in Rosario. 2000 wechselte er als 13-Jähriger zur Jugend des FC Barcelona – der Rest ist Fußballgeschichte.

Er lebt offiziell in Barcelona, auch wenn er derzeit für Inter Miami spielt. In der Vergangenheit hatte er Wohnsitze in Paris, Miami und an der spanischen Küste – Familie und Fußball bestimmen oft, wo er gerade zuhause ist.

Messis Sammlung ist legendär: Ein seltener Ferrari 335 S Spider Scaglietti, ein Pagani Zonda Tricolore, Maserati, Range Rover, Cadillac Escalade – Messi liebt Stil, aber fährt im Alltag oft eher unauffällig.

Nein. Deutsch gehört nicht zu seinen Sprachen. Er spricht Spanisch, versteht auch Katalanisch – und mit Englisch hat er sich in Interviews meist zurückgehalten.

Messi ist Vater von drei Söhnen: Thiago, Mateo und Ciro – ein fester Teil seines Lebens, regelmäßig zu sehen bei Spielen, Events oder auf Social Media.

Messi ist verheiratet mit Antonela Roccuzzo. Die beiden kennen sich seit Kindheitstagen.

Sein geschätztes Vermögen liegt laut Forbes bei rund über einer Milliarde Euro. Damit zählt Messi zu den bestverdienenden Sportlern weltweit.

Aktuell steht er bei 44 Mannschaftstiteln. Er krönte sich zum Meister, Pokalsieger, doch vor allem triumphierte er in der Champions League, Copa America sowie als Weltmeister 2022.

Messi hat den Ballon d'Or achtmal gewonnen – mehr als jeder andere Spieler in der Geschichte.

Auch hier steht er ganz oben – mit acht Auszeichnungen als FIFA-Weltfußballer.

Sein bekanntester Spitzname ist "La Pulga", spanisch für "Der Floh". Zusätzlich zu dieser Anspielung auf seine Größe und seine wendigen Bewegungen hört man auch oft "The GOAT" – das steht für "Greatest of All Time".

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