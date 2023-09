"Habe meinen Mannschaftskameraden umarmt": Gegner erzählt kuriose Messi-Anekdote

Ein Gegenspieler des Argentiniers hat eine lustige Anekdote über eine Begegnung mit dem Argentinier erzählt.

WAS IST PASSIERT? Scott Arfield, Mittelfeldspieler des FC Charlotte, hat eine lustige Anekdote über eine Begegnung mit Lionel Messi von Inter Miami auf dem Platz erzählt, nachdem er versucht hatte, dem argentinischen Weltmeister den Ball abzunehmen.

WAS WURDE GESAGT? "Ich habe versucht, ihn anzugreifen und letztlich habe ich meinen Mannschaftskameraden umarmt - das hat schon was. Ich bin herumgerannt und habe versucht, ihn zu erreichen, und er ist einfach still gestanden", sagte Arfield gegenüber The Athletic.

Und weiter: "Er wartete und wenn er dann den Ball bekam, konnte er ihn mit voller Geschwindigkeit verarbeiten. Gegen Messi, Sergio Busquets und Jordi Alba zu spielen, war unglaublich. Messi war überragend, Busquets phänomenal. Unser Spielplan war es, Busquets zu stoppen, da er im Durchschnitt die meisten Pässe zu Messi spielt, aber er ist so intelligent, dass er dich in Räume bringt und sie für jemand anderen öffnet."

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Messi wechselte in diesem Sommer von Paris Saint-Germain nach Miami und hat sich seit seiner Ankunft an der Ostküste mit elf Toren in elf Spielen perfekt eingefügt.