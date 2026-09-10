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"Habe keinen schwachen Fuß!" Karim Adeyemi widerspricht Reporter nach Champions-League-Auftakt

FC Barcelona - Fey. Rotterdam
FC Barcelona
Champions League
K. Adeyemi

Karim Adeyemi erwischte mit dem FC Barcelona den perfekten Start in die Champions League und steuerte dabei ein Traumtor inklusive Salto-Jubel bei.

Traumtor, Salto-Jubel und ein 5:1 zum Start in die Titelmission: Karim Adeyemi kam nach seinem Champions-League-Debüt für den FC Barcelona aus dem Grinsen gar nicht mehr heraus. "Es ist einfach ein Vergnügen, Teil dieses Teams zu sein", sagte der Nationalspieler nach dem beeindruckenden Sieg gegen Feyenoord Rotterdam: "Wir haben meiner Meinung nach ein überragendes Spiel gemacht. Das fühlt sich wirklich gut an."

Und Adeyemi hatte einen durchaus sehr sehenswerten Anteil an dem Offensiv-Spektakel im Camp Nou. Der 24-Jährige nahm in der 22. Minute aus der Distanz Maß und schlenzte den Ball mit dem rechten Fuß herrlich ins lange Eck. "Mit deinem schwächeren Fuß", bemerkte ein Reporter. Adeyemi konterte nach seinem zweiten Pflichtspieltreffer im Trikot der Katalanen seit seinem Wechsel im Sommer von Borussia Dortmund keck: "Ich habe keinen schwachen Fuß." Und: "Es war ein großartiger Treffer."

Barca, das die Champions League zuletzt 2015 gewinnen konnte, hat in dieser Saison alle fünf Pflichtspiele gewonnen und dabei in vier Partien jeweils fünf Tore erzielt. "Aber das Wichtigste ist, dass wir als Mannschaft auftreten, als eine Einheit", sagte Trainer Hansi Flick.  Neben Adeyemi trafen zudem Doppelpacker Raphinha (3., 57.), Superstar Lamine Yamal (77.) und Gabriel Jesus (85.).

Barcelonas Fans hoffen, dass das Warten auf den nächsten Triumph in der Königsklasse in dieser Saison endlich ein Ende hat. "Jeder ist hungrig, wir wollen einfach alles gewinnen", sagte Adeyemi, der seine Zeit in Barcelona gerade richtig genießt: "Es ist ein Vergnügen. Ich bin dankbar für diese Chance. Jedes Spiel macht einfach Spaß."


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Häufig gestellte Fragen

Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.

Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.

Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.

Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.

Der FC Barcelona hat insgesamt 110 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.

Der FC Barcelona hat 29 Mal die spanische La Liga gewinnen können.

Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.

Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.

Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.

Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.

Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.

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