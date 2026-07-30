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Marcus Rashford Barcelona 2025-26Getty
Christian Guinin

"Habe jeden Moment genossen": Offensivstar bestätigt endgültigen Abgang vom FC Barcelona

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Dass man Marcus Rashford noch einmal im Trikot des FC Barcelona sehen würde, galt ohnehin als unwahrscheinlich. Nun ist ein Abgang jedoch endgültig besiegelt.

Auf seinem Instagram-Account meldete sich der englische Nationalspieler zu Wort und bestätigte dort, dass er in der kommenden Saison nicht mehr das Trikot der Katalanen tragen werde.

"Ich bin allen im Klub sehr dankbar dafür, dass sie meine Zeit hier zu einer so positiven und unvergesslichen Erfahrung gemacht haben. Ich habe jeden Moment genossen und werde viele besondere Erinnerungen mitnehmen", schrieb Rashford. Dazu postete er ein Bild von seinem Barca-Dress mit der Rückennummer 14.

Dass der 28-Jährige sein Intermezzo in Barcelona nach seiner Leihe eher nicht fortsetzen würde, hatte sich in den vergangenen Wochen bereits abgezeichnet. So verzichtete Barca auf eine verankerte Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro und verpflichtete stattdessen mit Anthony Gordon von Newcastle United einen neuen Mann für linksaußen.

Marcus RashfordGetty Images

Marcus Rashford muss zunächst zurück zu Manchester United

Dabei hatte Rashford bei den Katalanen in der vergangenen Spielzeit durchaus überzeugt und für die Mannschaft von Trainer Hansi Flick in wettbewerbsübergreifend 49 Spielen 28 Torbeteiligungen (14 Tore, 14 Assists) gesammelt.

Für den Engländer bedeutet das Ende bei Barca gleichzeitig die Rückkehr zu seinem Jugendklub Manchester United, an den er vertraglich noch bis zum 30. Juni 2028 gebunden ist.

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Eine Reintegration unter dem neuen Trainer Michael Carrick scheint ebenso wahrscheinlich wie eine endgültige Trennung. Zumindest an Interessenten soll es nicht mangeln, schließlich haben mit Fenerbahce und Tottenham Hotspur namhafte Klubs dem Vernehmen nach ein Auge auf den 28-Jährigen geworfen.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.

Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.

Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.

Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.

Der FC Barcelona hat insgesamt 108 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.

Der FC Barcelona hat 28 Mal die spanische La Liga gewinnen können.

Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.

Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.

Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.

Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.

Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.

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