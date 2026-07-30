Auf seinem Instagram-Account meldete sich der englische Nationalspieler zu Wort und bestätigte dort, dass er in der kommenden Saison nicht mehr das Trikot der Katalanen tragen werde.

"Ich bin allen im Klub sehr dankbar dafür, dass sie meine Zeit hier zu einer so positiven und unvergesslichen Erfahrung gemacht haben. Ich habe jeden Moment genossen und werde viele besondere Erinnerungen mitnehmen", schrieb Rashford. Dazu postete er ein Bild von seinem Barca-Dress mit der Rückennummer 14.

Dass der 28-Jährige sein Intermezzo in Barcelona nach seiner Leihe eher nicht fortsetzen würde, hatte sich in den vergangenen Wochen bereits abgezeichnet. So verzichtete Barca auf eine verankerte Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro und verpflichtete stattdessen mit Anthony Gordon von Newcastle United einen neuen Mann für linksaußen.

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Marcus Rashford muss zunächst zurück zu Manchester United

Dabei hatte Rashford bei den Katalanen in der vergangenen Spielzeit durchaus überzeugt und für die Mannschaft von Trainer Hansi Flick in wettbewerbsübergreifend 49 Spielen 28 Torbeteiligungen (14 Tore, 14 Assists) gesammelt.

Für den Engländer bedeutet das Ende bei Barca gleichzeitig die Rückkehr zu seinem Jugendklub Manchester United, an den er vertraglich noch bis zum 30. Juni 2028 gebunden ist.

Eine Reintegration unter dem neuen Trainer Michael Carrick scheint ebenso wahrscheinlich wie eine endgültige Trennung. Zumindest an Interessenten soll es nicht mangeln, schließlich haben mit Fenerbahce und Tottenham Hotspur namhafte Klubs dem Vernehmen nach ein Auge auf den 28-Jährigen geworfen.