Dani Ceballos (30) kehrt zu seinem Ex-Klub Real Betis zurück. Der Transfer ging in dieser Woche über die Bühne und war nach der Vertragsauflösung des Mittelfeldspielers bei Real Madrid keine Überraschung.

Die Blancos hatten sich Ende Juni von Ceballos getrennt. Ihr neuer Trainer Jose Mourinho (63) spielte dabei eine maßgebliche Rolle, wie er vor dem Wiedersehen mit Ceballos am Freitagabend im LaLiga-Duell beider Vereine schilderte.

"Wir haben drei Minuten lang telefoniert und ich habe ihm gesagt, dass ich nicht auf ihn setze", so The Special One lapidar. Dann führte er aus: "Oft passiert es, dass Spieler auf ihre Verträge pochen. Aber in diesem Fall hat er die Situation verstanden und es bevorzugt, ablösefrei zu werden und seine Zukunft selbst zu entscheiden. Also kam es zur Vertragsauflösung und Ceballos konnte seinen nächsten Schritt wählen."

Ceballos war vor neun Jahren aus Sevilla nach Madrid gewechselt, zwischenzeitlich verbrachte er zwei Spielzeiten auf Leihbasis in der Premier League beim FC Arsenal. Er gewann mit den Königlichen 16 Titel, spielte aber schon in der abgelaufenen Saison nur eine Nebenrolle.

Eine Rückkehr zu Betis, wo er einst ausgebildet worden war, galt immer als wahrscheinliches Szenario. Im Sommer wurde er in spanischen Medien außerdem mit Eredivisie-Rekordmeister Ajax Amsterdam in Verbindung gebracht.

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Betis hatte vor der Verkündung des Ceballos-Deals am Mittwoch Platz und Registrierungspuffer freigeschaufelt, indem es Eigengewächs Pablo Garcia (20) nach 15 Jahren im Verein für 5,5 Millionen Euro Ablöse an Racing Santander verkaufte. Der Junioren-Nationalspieler verließ Sevilla daraufhin unter Tränen.