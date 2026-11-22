Teilen GOAL bei Google bevorzugen

Werbung

Der nächste Ex-DFB-Profi singt ein Loblied auf Brajan Gruda. Allerdings bremst dessen Klubtrainer Martin Demichelis.

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann (53) ist begeistert von RB Leipzigs Flügelstürmer Brajan Gruda (22).

Hinter dem Rechtsaußen liegt eine herausragende Länderspielpause mit zwei Gala-Auftritten für die deutsche Nationalmannschaft gegen Serbien (3:1) und die Niederlande (5:0). Diese Form konservierte er in der Bundesliga und sammelte beim 5:1-Auswärtssieg gegen Union Berlin erneut zwei Scorerpunkte (ein Tor, ein Assists).

Hamann berichtete bei Sky am Rande der Partie an der Alten Försterei, dass ihm Gruda bereits vor geraumer Zeit im Dress von Mainz 05 bei einem Gastspiel in München aufgefallen sei: "Ich habe ihn vor Jahren mit Mainz in der Allianz Arena gesehen. Er hat beidfüßig Sachen gemacht, die ich bei kaum einem anderen Spieler gesehen habe."

Werbung Werbung

Ein ähnliches Lob hatte es vor wenigen Tagen von Toni Kroos (36) für Gruda gegeben. Auch dieser berichtete in seinem Podcast 'Einfach mal Luppen' von bleibendem Eindruck, den dieser bei einer Mainzer 1:8-Klatsche gegen die Bayern Anfang 2024 bei ihm hinterließ: "Da fand ich den schon super, warum auch immer ich das Spiel geschaut habe." Gruda sei ein "sehr interessanter Spielertyp", so der Weltmeister von 2014 weiter.

Verwandte Themen

Bundesliga Spiele Augsburg - Mainz 05 DAZN

Werder Bremen - Hamburger SV DAZN



Im Sommer 2024 wechselte Gruda für 31,5 Millionen Euro Ablöse von Mainz zu Brighton & Hove Albion in die Premier League. Dort verpasste er den Durchbruch. "Mich hat gewundert, dass er sich in Brighton nicht durchgesetzt hat", sagte Hamann. "Ich habe Fabian Hürzeler (Brightons Trainer, d. Red.) einmal zufällig getroffen und ihn gefragt. Da kamen natürlich eine große Konkurrenz und auch eine Verletzung zusammen. Man sieht es an Wirtz, wie schwer es ist, sich in der Premier League durchzusetzen."

Getty Images

Seit wann spielt Brajan Gruda für RB Leipzig?

Es folgte Anfang 2026 der Leihwechsel nach Leipzig. Dieser wandelt sich im kommenden Jahr dank einer Kaufpflicht zu einem festen Transfer. Die Ablöse beträgt dann laut Medienberichten 30 Millionen Euro. "Jetzt scheint er hier angekommen zu sein. Er ist ein wahnsinnig toller Spieler, einer der besten, die wir haben", lobte Hamann.

Werbung

Gruda steht in dieser Saison bei drei Toren und sechs Vorlagen in 14 Einsätzen für RB. Dass er am Samstag für seinen Auftritt in Berlin mit der Auszeichnung zum Man of the Match belohnt wurde, passte seinem Trainer Martin Demichelis (45) allerdings nicht. Der Argentinier erklärte: "Er war der Name der Woche in Deutschland. Ich bin froh, sein Trainer zu sein. Wir müssen ihm helfen, es ist ein schwieriger Prozess von der Nationalmannschaft zurückzukommen. Seine zweite Halbzeit war heute besser als die erste. Ich habe gehört, die Fans haben ihn zum 'Man of the Match' gewählt. Der Meinung bin ich nicht. Aber ich freue mich sehr für seine Leistung."

Stattdessen hätte Demichelis lieber "einen der beiden Innenverteidiger" (Willi Orban oder Castello Lukeba) gewählt.