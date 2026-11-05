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FC Bayern München v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Oliver Maywurm

"Habe ich am eigenen Leib erfahren": Bayern-Anführer Joshua Kimmich kann "manchmal sehr unangenehm sein"

Bundesliga
Bayern München
Braunschweig
Deutschland 2 Bundesliga
R. Hoffmann
J. Kimmich

Eintracht Braunschweigs Torhüter Ron-Thorben Hoffmann, der aus dem Nachwuchs von Bayern München stammt und seine Profikarriere einst beim FCB begann, hat von den herausragenden Qualitäten von Bayerns Mittelfeldboss Joshua Kimmich geschwärmt.

"Der ist so ein Motivationsmonster", sagte Hoffmann im Sport1-Podcast 'Leadertalk' über Kimmich und erklärte: "Der war nie der größte Spieler, der war nie irgendwie der schnellste, der war technisch nicht der beste, aber das ist einfach ein wirklich harter Arbeiter, der es verstanden hat, andere Jungs mitzunehmen."

Dabei packe Kimmich seine Mitstreiter auch mal an der Ehre, "was manchmal sehr unangenehm sein kann, was ich auch am eigenen Leib erfahren habe." Ihre Mentalität halte Spieler wie Kimmich "die seit zehn, 20 Jahren an der Spitze sind, weiter da oben, weil sie das einfach antreibt und weil sie das einfach besser werden lässt."

Hoffmann war als 16-Jähriger von RB Leipzig in den Nachwuchs der Bayern gewechselt, rückte 2018 mit 19 in den Profikader des FCB auf. Zwar stand er mehrfach im Kader, auf einen Pflichtspieleinsatz für die erste Mannschaft des Rekordmeisters kam er jedoch nie. Stattdessen wechselte er nach 55 Partien für Bayern II in der 3. Liga und Regionalliga 2021 per Leihe zum damaligen englischen Drittligisten AFC Sunderland und empfahl sich dort für einen festen Wechsel zu Eintracht Braunschweig.

Nach zwei Jahren bei den Niedersachsen schloss sich Hoffmann 2024 dem FC Schalke an, konnte sich dort allerdings nicht durchsetzen und kehrte ein halbes Jahr später bereits wieder nach Braunschweig zurück. Bei dem Zweitligisten, mit dem er aktuell auf Tabellenplatz 15 steht, ist der 27-Jährige mittlerweile Kapitän.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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