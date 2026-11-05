"Der ist so ein Motivationsmonster", sagte Hoffmann im Sport1-Podcast 'Leadertalk' über Kimmich und erklärte: "Der war nie der größte Spieler, der war nie irgendwie der schnellste, der war technisch nicht der beste, aber das ist einfach ein wirklich harter Arbeiter, der es verstanden hat, andere Jungs mitzunehmen."

Dabei packe Kimmich seine Mitstreiter auch mal an der Ehre, "was manchmal sehr unangenehm sein kann, was ich auch am eigenen Leib erfahren habe." Ihre Mentalität halte Spieler wie Kimmich "die seit zehn, 20 Jahren an der Spitze sind, weiter da oben, weil sie das einfach antreibt und weil sie das einfach besser werden lässt."

Hoffmann war als 16-Jähriger von RB Leipzig in den Nachwuchs der Bayern gewechselt, rückte 2018 mit 19 in den Profikader des FCB auf. Zwar stand er mehrfach im Kader, auf einen Pflichtspieleinsatz für die erste Mannschaft des Rekordmeisters kam er jedoch nie. Stattdessen wechselte er nach 55 Partien für Bayern II in der 3. Liga und Regionalliga 2021 per Leihe zum damaligen englischen Drittligisten AFC Sunderland und empfahl sich dort für einen festen Wechsel zu Eintracht Braunschweig.

Nach zwei Jahren bei den Niedersachsen schloss sich Hoffmann 2024 dem FC Schalke an, konnte sich dort allerdings nicht durchsetzen und kehrte ein halbes Jahr später bereits wieder nach Braunschweig zurück. Bei dem Zweitligisten, mit dem er aktuell auf Tabellenplatz 15 steht, ist der 27-Jährige mittlerweile Kapitän.