Nach dem Auftritt in Augsburg wird mal wieder über Manuel Neuer diskutiert. Eine überflüssige Debatte, findet ein Ex-Nationalspieler.
Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann kann die aufgekommene Debatte um Bayern-Torhüter Manuel Neuer nicht nachvollziehen. Der Keeper hatte sich am Samstag im Bundesliga-Duell beim FC Augsburg einen folgenschweren Patzer erlaubt: In der ersten Szene der Partie ermöglichte er dem FCA nach acht Sekunden das schnellste Tor der Liga-Geschichte.
"Ich habe für diese Debatte wirklich null Verständnis dafür, weil das genau dieselben Leute sind, die vor sechs Monaten von den Häuserdächern geschrien haben, dass der Neuer mit zur Weltmeisterschaft muss", sagte Hamann bei Sky. Neuer war vom damaligen Bundestrainer Julian Nagelsmann erst kurz vor dem Turnier in Nordamerika wieder reaktiviert worden. Bayerns Keeper löste Oliver Baumann als Nummer eins im DFB-Team kurzfristig ab.
Bei den Bayern sieht es aktuell danach aus, als sollte Neuer seine letzte Saison bei den Münchnern spielen. Als neuer Stammkeeper soll Jonas Urbig aufgebaut werden. Eine sofortige Ablösung Neuer findet Hamann unsinnig: "Jetzt zu fordern, Jonas Urbig ins Tor zu stellen, weil der ein oder zweimal bei der Nationalmannschaft ordentlich gehalten hat, halte ich für total überzogen", sagte er. "Man schlägt sich immer auf die Seite, wo es einem gerade halt passt", kritisierte er.
Neuers Patzer stehe im Blickpunkt, "weil er eben schon 40 Jahre alt ist", so Hamann. "Bei ihm wird halt alles noch einmal doppelt und dreifach so intensiv beäugt", meinte er. Neuer spielt seit 2011 für den FC Bayern und kommt auf insgesamt 549 Bundesliga-Duell, davon 156 für Schalke und 393 für den FCB.
📝Bio: Für die Lokalzeitung startete ich sofort nach meinem 18. Geburtstag im Sport - weil ich dann endlich mit meinem neuen Führerschein alle Kreisliga-Plätze der näheren Umgebung abfahren konnte. Neben dem "kleinen" Fußball bekam ich auch noch den FC Twente von einem Kollegen an die Hand, bei dem ich seit 2006 regelmäßig im Stadion bin.
Neben meinem Studium begann ich bei GOAL mit einem Praktikum, bei dem sich der Arbeitsumfang immer weiter erhöhte, bis es zu einem echten Job wurde. Seit 2015 bin ich fest bei GOAL und SPOX und als Redakteur für all das verantwortlich, was das Tagesgeschehen des "großen" Fußballs zu bieten hat.
⚽Wie ich zum Fußball gekommen bin:
Als Sohn eines fußballbegeisterten Vaters, der in Dortmund groß geworden ist, hat man keine Wahl - sondern ist natürlich BVB-Fan. Die Liebe zu den Schwarz-Gelben ist allerdings nicht mehr ganz so intensiv wie noch als Jugendlicher, vielleicht auch, weil es der Job mit seinem neutral-kritischen Blick auf das Ganze mit sich bringt.
🎯 Beschäftigt sich in seiner Arbeit vor allem mit:
🌟Meine liebsten Fußball-Momente:
Wenn es mit der eigenen Karriere nicht mal ansatzweise geklappt hat, sind die Augenblicke, in denen man trotzdem auf der großen Bühne steht und die Fans außer sich vor Freude sind, etwas ganz Besonderes: 2011 ging es zum jubelnden BVB-Team durch den Spielertunnel bis auf den Rasen, vor die "Gelbe Wand" und zur Meisterschale. Und im selben Jahr stand ich bei der Twente-Meisterfeier im Hintergrund auf der Bühne und damit vor einem riesigen Pyro-Meer.