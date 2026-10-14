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Nach dem Auftritt in Augsburg wird mal wieder über Manuel Neuer diskutiert. Eine überflüssige Debatte, findet ein Ex-Nationalspieler.

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Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann kann die aufgekommene Debatte um Bayern-Torhüter Manuel Neuer nicht nachvollziehen. Der Keeper hatte sich am Samstag im Bundesliga-Duell beim FC Augsburg einen folgenschweren Patzer erlaubt: In der ersten Szene der Partie ermöglichte er dem FCA nach acht Sekunden das schnellste Tor der Liga-Geschichte.

"Ich habe für diese Debatte wirklich null Verständnis dafür, weil das genau dieselben Leute sind, die vor sechs Monaten von den Häuserdächern geschrien haben, dass der Neuer mit zur Weltmeisterschaft muss", sagte Hamann bei Sky. Neuer war vom damaligen Bundestrainer Julian Nagelsmann erst kurz vor dem Turnier in Nordamerika wieder reaktiviert worden. Bayerns Keeper löste Oliver Baumann als Nummer eins im DFB-Team kurzfristig ab.

Bei den Bayern sieht es aktuell danach aus, als sollte Neuer seine letzte Saison bei den Münchnern spielen. Als neuer Stammkeeper soll Jonas Urbig aufgebaut werden. Eine sofortige Ablösung Neuer findet Hamann unsinnig: "Jetzt zu fordern, Jonas Urbig ins Tor zu stellen, weil der ein oder zweimal bei der Nationalmannschaft ordentlich gehalten hat, halte ich für total überzogen", sagte er. "Man schlägt sich immer auf die Seite, wo es einem gerade halt passt", kritisierte er.

Neuers Patzer stehe im Blickpunkt, "weil er eben schon 40 Jahre alt ist", so Hamann. "Bei ihm wird halt alles noch einmal doppelt und dreifach so intensiv beäugt", meinte er. Neuer spielt seit 2011 für den FC Bayern und kommt auf insgesamt 549 Bundesliga-Duell, davon 156 für Schalke und 393 für den FCB.