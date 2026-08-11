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"Habe ein sehr gutes Gefühl": Neuer empfiehlt Bayern-Kollege Urbig als künftige Nummer eins im DFB-Tor

Bayern München
M. Neuer
J. Urbig
Jürgen Klopp

Wer hütet nach dem nahenden Karriereende von Manuel Neuer das Tor der Nationalmannschaft? Wenn es nach dem 40-Jährigen geht, steht sein Erbe bereits fest: Neuer hat Bundestrainer Jürgen Klopp seinen aktuellen Stellvertreter beim FC Bayern, Jonas Urbig, als idealen Nachfolger ans Herz gelegt.

Mit der Berufung von Jürgen Klopp zum Bundestrainer hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nach Meinung von Manuel Neuer alles richtig gemacht. "Ich glaube, er hat die größte Expertise, und ich hoffe, dass er den deutschen Fußball voranbringt", sagte der Torhüter der Weltmeister-Mannschaft von 2014 in einem Interview mit Sky. Klopp habe "ja einiges vorzuweisen, auch in seiner Vergangenheit".

Als seinen geeigneten Nachfolger bei der Nationalmannschaft empfiehlt Neuer dem neuen Bundestrainer seinen derzeitigen Stellvertreter beim FC Bayern. Jonas Urbig können man "auf jeden Fall vertrauen", er habe dies "in allen Wettbewerben auch gezeigt. Da habe ich ein sehr gutes Gefühl", sagte der Kapitän des Rekordmeisters, der für die WM 2026 vom anschließend zurückgetretenen Julian Nagelsmann noch einmal für die DFB-Auswahl reaktiviert worden war.

Wer würde gerne Torwart im DFB-Team werden?

Zuletzt hatte sich auch Kevin Trapp von Paris FC als Keeper fürs DFB-Team ins Spiel gebracht.  

Das Ende seiner Karriere zum Abschluss der kommenden Saison stellte Neuer ein weiteres Mal in Aussicht, bestätigen aber wollte es der 40-Jährige erneut nicht. "Nein, also zu 100 Prozent ist gar nichts. Ist auch nicht in Stein gemeißelt, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch", sagte Neuer. Zu seinem designierten Nachfolger Urbig habe er jedenfalls "ein sehr offenes Verhältnis, Wir arbeiten mit Liebe an unserem Job und versuchen, uns gegenseitig zu pushen."

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