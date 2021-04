Nach Schiedsrichterwunsch: BVB-Stürmer Erling Haaland schickt weitere Autogramme nach Rumänien

Für ein paar Autogramme mehr: Torjäger Erling Haaland von Bundesligist Borussia Dortmund hat für den guten Zweck erneut zum Filzstift gegriffen. Der norwegische Nationalspieler schickte ein unterschriebenes BVB-Trikot sowie mehrere Autogrammkarten und signierte Fotos an eine Hilfsorganisation für Menschen mit Autismus nach Rumänien.

Hintergrund der Aktion ist der vielbeachtete Autogrammwunsch des rumänischen Schiedsrichter-Assistenten Octavian Sovre nach dem Viertelfinal-Hinspiel der Borussia in der Champions League bei Manchester City (1:2). Dieser hatte dem Unparteiischen eine Rüge durch die UEFA eingebracht, der rumänische Verband suspendierte ihn.

BREAKING: Erling Haaland has just sent new gifts to the SOS Autism charity where his signed cards at City - Drtmund also ended. The gift also includes a hand-written note Well done, @ErlingHaaland ! pic.twitter.com/CWUBiAuWU5