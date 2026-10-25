Danks, der Kompany nach dessen Zusammenbruch am Freitag beim 3:1-Auswärtssieg in Freiburg auf der Bank ersetzte, enthüllte am DAZN-Mikrofon, dass sich der Belgier nach Schlusspfiff sofort bei ihm gemeldet hat: "Vinnie hat mir schon eine WhatsApp-Nachricht geschickt und meinte: 'Gut gemacht.' Er ist glücklich."

Danks bedankte sich nach eigenen Angaben, doch ermahnte den Chefcoach, sich bitte an die Vorgaben zu halten: "Ich habe dann nur geantwortet: 'Super, jetzt ruhe dich aber aus.' Und ich habe ihm einen Kuss-Emoji geschickt, hoffentlich ruht er sich jetzt weiter aus."

Schließlich soll sich Kompany nach dem Willen der Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters derzeit so wenig wie möglich mit Fußball beschäftigen, während er sich im Krankenhaus von seinem Zusammenbruch am Freitag erholt. Laut Max Eberl hat "keiner von uns vor dem Spiel mit ihm telefoniert oder geschrieben".

"Höchstwahrscheinlich eine Woche länger": Eberl will bei Kompany auf die Bremse drücken

Vor dem Spiel hatte Danks derweil angedeutet, dass es dem Belgier mittlerweile schon besser geht: "Das Feedback ist im Moment sehr positiv. Er ist stabil, fühlt sich wohl. Es geht ihm ein bisschen besser. Es werden noch Untersuchungen gemacht, aber das erste Feedback ist sehr positiv."

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Mit einer schnellen Rückkehr sei jedoch nicht zu rechnen. Das hatte Eberl zuletzt deutlich gemacht: "Wir werden nicht von Tagen reden, wir werden von Wochen reden, das muss uns allen klar sein."

Auch nach der Partie in Freiburg betonte Eberl noch einmal, dass der Genesungsprozess dauern könnte. Der FCB wird dabei allerdings keinen Druck auf Kompany ausüben: "Er bekommt alle Zeit, um wirklich gesund zu werden. Und wenn er gesund ist, wird er höchstwahrscheinlich nochmal eine Woche länger bekommen, um wirklich ganz gesund zu sein", versicherte Eberl. Mit Blick auf den Arbeitsethos des FCB-Trainers zeigte er sich aber auch schon wieder besorgt: "Ich hoffe, er nimmt es dann auch an."

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"Noch nicht final": Diagnose bei FCB-Coach Kompany steht noch aus

Aktuell wird Kompany, der mittlerweile laut Eberl keine Kopfschmerzen mehr hat, "eingehend untersucht". Auf die Frage, ob es schon eine genaue Diagnose gibt, antwortete Eberl: "Noch nicht final." Trotzdem ist sich der 53-Jährige sehr sicher: "Diese Spiele und Siege sind die beste Medizin für ihn!"

Der Sportvorstand zeigte sich zudem sehr begeistert davon, wie die Bayern mit dem Schock umgegangen sind und in Freiburg den schweren Auswärtssieg erkämpften und erspielten: "Was wir als Gruppe geleistet haben, die Mannschaft, der Trainerstab drumherum, die ja ihre Gallionsfigur verloren haben. Das ist wirklich außergewöhnlich. Das ist ein viel größerer Sieg als nur drei Punkte."

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"Nahezu perfektes Auswärtsspiel": Was Eberl trotzdem stört

Mit den drei Punkten führt der FCB in der Bundesliga die Tabelle weiter an. Nach sieben Spieltagen hat der deutsche Rekordmeister 17 Punkte auf dem Konto. Dank der besseren Tordifferenz stehen die Münchner vor dem punktgleichen BVB. Am Mittwoch trifft der FCB im DFB-Pokal auf den 1. FC Magdeburg, bevor am Samstagabend dann das Liga-Topspiel gegen Borussia Dortmund steigt.

Sollten die Bayern erneut wie in Freiburg auftreten, dürfte nach Eberls Ansicht wenig schiefgehen. Nur sollen die Duelle zukünftig schneller entschieden werden: "Die Mannschaft hat 80 Minuten ein nahezu perfektes Auswärtsspiel gemacht. Das Einzige, was gefehlt hat, war, dass wir das 3:0 machen. So kommst du nochmal in die Bredouille."

Das war an diesem besonderen Abend für ihn jedoch nebensächlich: "Dieses Spiel hat viele Geschichten und es ist ein großer Sieg."



