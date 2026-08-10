"Guck mal, was wir angeblich wieder gemacht haben": BVB-Bosse sprechen über Poker um Said El Mala

"Es gebietet einfach der Respekt, dass wir von Borussia Dortmund nicht über andere Spieler reden", sagte Ricken. "Das hat leider ab und an zur Folge, dass es angebliche Neuigkeiten gibt und dass wir dann vorgestern im Büro saßen und gedacht haben: 'Guck mal, was wir angeblich wieder gemacht haben.' Das müssen wir jetzt ein bisschen aushalten."

Kovac dagegen formulierte etwas allgemeiner: "Der Markt ist sehr schwierig. Es ist nicht leicht, passende Spieler auch zu passenden Konditionen zu finden."

Trotzdem ließ der 54-Jährige durchblicken, dass der BVB noch einen temporeichen Eins-gegen-eins-Dribbler verpflichten möchte. "Du spielst permanent gegen Gegner, die diese Spieler offensiv wie defensiv auch in ihren Reihen haben. Das musst du matchen", sagte Kovac.

Die Ruhr Nachrichten berichten zudem, dass ein Plan B, sollte der Transfer von El Mala nicht zustande kommen, "ausgearbeitet in der Schublade von Ole Books Schreibtisch" läge.

BVB, Spielplan: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund

Datum Wettbewerb Spiel Samstag, 15. August (17.30 Uhr) Testspiel Borussia Dortmund vs. AS Rom Samstag, 22. August (20.30 Uhr) DFL-Supercup Borussia Dortmund vs. FC Bayern Samstag, 29. August (18.30 Uhr) Bundesliga Borussia Dortmund vs. Hamburger SV Dienstag, 1. September (20.45 Uhr) DFB-Pokal HEBC Hamburg vs. Borussia Dortmund Samstag, 5. September (15.30 Uhr) Bundesliga TSG Hoffenheim vs. Borussia Dortmund



