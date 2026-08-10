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Said El MalaGetty Images
Jochen Tittmar

"Guck mal, was wir angeblich wieder gemacht haben": BVB-Bosse sprechen über Poker um Said El Mala

Bundesliga
K. Karetsas
S. El Mala
J. Gadou

Dass Borussia Dortmund Said El Mala vom 1. FC Köln verpflichten will, ist kein Geheimnis mehr. Dennoch lassen sich die Bosse des BVB keine Aussagen zum schnellen Flügelspieler entlocken. Das war auch am Sonntag nach dem Test gegen den FC Arsenal (3:2) in London so.

"Es gebietet einfach der Respekt, dass wir von Borussia Dortmund nicht über andere Spieler reden", sagte Ricken. "Das hat leider ab und an zur Folge, dass es angebliche Neuigkeiten gibt und dass wir dann vorgestern im Büro saßen und gedacht haben: 'Guck mal, was wir angeblich wieder gemacht haben.' Das müssen wir jetzt ein bisschen aushalten."

Kovac dagegen formulierte etwas allgemeiner: "Der Markt ist sehr schwierig. Es ist nicht leicht, passende Spieler auch zu passenden Konditionen zu finden."

Trotzdem ließ der 54-Jährige durchblicken, dass der BVB noch einen temporeichen Eins-gegen-eins-Dribbler verpflichten möchte. "Du spielst permanent gegen Gegner, die diese Spieler offensiv wie defensiv auch in ihren Reihen haben. Das musst du matchen", sagte Kovac.

Die Ruhr Nachrichten berichten zudem, dass ein Plan B, sollte der Transfer von El Mala nicht zustande kommen, "ausgearbeitet in der Schublade von Ole Books Schreibtisch" läge.

BVB, Spielplan: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund

Datum

Wettbewerb

Spiel

Samstag, 15. August (17.30 Uhr)

Testspiel

Borussia Dortmund vs. AS Rom

Samstag, 22. August (20.30 Uhr)

DFL-Supercup

Borussia Dortmund vs. FC Bayern

Samstag, 29. August (18.30 Uhr)

Bundesliga

Borussia Dortmund vs. Hamburger SV

Dienstag, 1. September (20.45 Uhr)

DFB-Pokal

HEBC Hamburg vs. Borussia Dortmund

Samstag, 5. September (15.30 Uhr)

Bundesliga

TSG Hoffenheim vs. Borussia Dortmund


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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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