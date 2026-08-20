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Hector FortGetty Images
Jonas Rütten

Grünes Licht für Wechsel zum BVB: Borussia Dortmund steht offenbar vor dem nächsten Transfercoup

Bundesliga
Transfers
Héctor Fort
Y. Couto
Borussia Dortmund
FC Barcelona

Der BVB könnte offenbar in den kommenden Tagen den nächsten großen Transfer eintüten und damit eine letzte Kaderbaustelle beheben.

Wie Sky berichtet, habe der von den Schwarzgelben umworbene Hector Fort vom FC Barcelona bislang sämtliche Transfer-Anfragen anderer Klubs abgelehnt und wolle unbedingt nach Dortmund wechseln.

Demnach habe es sowohl von der AS Roma als auch von Real Sociedad konkrete Angebote gegeben, die der Rechtsverteidiger jedoch abgelehnt hat. Der BVB befinde sich mittlerweile in konkreten Gesprächen mit den Katalanen, um einen Deal zu finalisieren.

Zuletzt hieß es, dass Barca für den 20 Jahre jungen Spanier eine Ablöse von 20 Millionen Euro fordern soll. Das sei dem BVB aber zu hoch. Womöglich könne man sich aber auf ein anderweitiges Modell einigen, berichtete zuletzt Transferjournalist Matteo Moretto.

Demnach sei auch ein Deal über zehn Millionen Euro möglich, der aber mit einer Weiterverkaufsbeteiligung von 50 Prozent für die Blaugrana verbunden sei. Auch ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption sei nicht ausgeschlossen.

BVB will letzte Kaderbaustelle nach Couto-Abgang schließen

Der BVB sucht nach den spektakulären Transfers von Joey Veerman, Konstantinos Karetsas und Giannis Konstantelias noch zwingend einen Spieler für die rechte Seite in Niko Kovacs Dreierketten-System mit zwei Schienenspielern. Nach dem Abgang des zwei Jahre lang enttäuschenden Yan Couto gen Como steht Kovac hier aktuell positionsgetreu nur Julien Ryerson zur Verfügung, der zudem durch die WM-Teilnahme mit Norwegen nur eine kurze Sommerpause hatte.

Fort ist noch ein relativ unbeschriebenes Blatt in Europas Spitzenfußball. Nachdem es in Barcelona nach Jahren in La Masia bei den Profis nur zu Kurzeinsätzen gereicht hatte, verbrachte er die abgelaufene Spielzeit leihweise beim FC Elche. Trotz der deutlich geringeren Konkurrenz kam er am Ende der Saison auf lediglich knapp über 600 Spielminuten in 17 Pflichtspielen.

In diesen steuerte Fort aber immerhin drei Tore und zwei Assists bei. Allerdings sei auch erwähnt, dass Fort aufgrund einer Schulterverletzung über vier Monate pausieren musste. Diese hatte er sich kurioserweise im Zuge seines Torjubels nach seinem Treffer zum 1:0 gegen Rayo Vallecano kurz vor Weihnachten zugezogen.


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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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