Groundhopping-Serie - The Valley von Charlton Athletic: Das Tal der Fans

Wieder einmal waren es die Fans, die sich einer tiefgreifenden Veränderung entgegenstemmten. Ein schnöder Wohnblock statt des Royal Oak? Nie im Leben, dachten sich Kevin Latta und sein Vater Robert und handelten schnell.

Nun sind sie im Besitz des legendärsten Pubs für Fans von Charlton Athletic, das sich in der Charlton Lane im Londoner Südosten befindet. Beinahe hätte die Corona-Pandemie einen Abriss unumgänglich gemacht, nun aber wird die Institution von den Lattas grundlegend renoviert. "Es gibt nur drei Kneipen in der Gegend und eine hat bereits während des Lockdowns geschlossen, also konnte ich nicht noch eine weitere aufgeben", sagte Kevin kürzlich der lokalen Zeitung News Shopper.

Bald wird es im Royal Oak nicht nur neue Wände, Böden und Decken geben, auch die Beleuchtung und der Garten werden neu gestaltet. Sogar die Speisekarte bekommt ein Update, um künftig auch die umliegende Bevölkerung anzusprechen. Denn: "Es gibt hier in der Gegend kaum etwas zu essen."

Dominiert wird die Gegend fast ausschließlich von etwas, das sich nur 200 Meter entfernt vom Royal Oak befindet: The Valley, das Stadion der Addicks, wie der Spitzname des Klubs lautet. Die Heimat des aktuellen Drittligisten ist tatsächlich in ein Tal gebaut worden, das von typisch englischen Wohnhäusern umgeben ist. Man steigt dorthin regelrecht hinab, wenn man den knapp fünf Minuten dauernden Fußweg vom Bahnhof Charlton auf sich nimmt.

The Valley von Charlton Athletic: Zuhause ab 1919

In der Floyd Road angekommen, befindet man sich an einem für London, aber auch ganz England wahrlich historischen Ort. Und das betrifft nicht einmal nur den Fußball: Am 31. Mai 1976 schaffte es dort nämlich die Rockband The Who mit dem bis dato lautesten Konzert aller Zeiten ins Guinness-Buch der Rekorde - 32 Meter von den Lautsprechern entfernt wurden 126 Dezibel gemessen.

Seit jeher ist The Valley ein wichtiger Teil der Kultur, die das Arbeiterviertel Charlton umgibt. Die Kriminalitäts- und Arbeitslosigkeitsraten sind hoch, doch so ist es auch die Bindung zum Verein. Die bewegte Geschichte des Stadions hat bei den Fans ohnehin eine Art Beschützerinstinkt geweckt. The Valley ist heilig, es ist das Tal der Fans.

Das begann schon 1919 beim Bau des Stadions. Der 14 Jahre zuvor gegründete Klub fristete zunächst ein Nomadendasein und hatte kein festes Zuhause. Nach dem Ersten Weltkrieg fand man schließlich ein Gebiet, das damals als "die Sümpfe" bekannt war - eine verlassene Sand- und Kreidegrube.

Zuschauerrekord hat seit 1938 Bestand

Da die Mittel fehlten, um das Gelände vollständig zu erschließen, bewaffnete sich ein Heer freiwilliger Charlton-Fans mit Schaufeln, grub eine ebene Fläche für das Spielfeld aus und nutzte das ausgehobene Material, um behelfsmäßige Tribünen zu errichten. Von diesen war beim ersten Spiel am 13. September 1919, einem 2:0-Sieg gegen Summerstown in der South Suburban League, aber noch nichts zu sehen. Die Rasenfläche war lediglich von Absperrbändern umzäunt, die Zuschauer saßen oder standen auf den angrenzenden Erdwällen.

Bereits 1922 wurde die Westtribüne erbaut, weitere Ausbaustufen folgten. Mit den Jahren entwickelte sich The Valley zu einem der größten Stadien auf der Insel. Der Zuschauerrekord datiert daher immer noch aus dem Februar 1938, als 75.000 Fans ein Fünftrundenspiel im FA Cup gegen Aston Villa (1:1) besuchten.

Über viele Jahre blieb die Hütte voll, zumal Charlton besonders während der 1960er Jahre einer der erfolgreichsten Klubs in der Second Division war und das größte Stadion der Liga sein Eigen nannte. 1972 begann der Niedergang des Vereins, der in die Third Division abstieg und finanziell kaum noch über die Runden kam. Auch der Zuschauerschnitt sank in diesen Jahren beträchtlich.

Selhurst Park statt The Valley - sieben Jahre lang

So blieb auch kein Geld für dringend benötigte Renovierungen des Stadions. Mitte der 1980er Jahre überschlugen sich die Ereignisse: Bis um 17 Uhr des 8. März 1984 hatte Charlton vor dem höchsten Gerichtshof Zeit, den Konkurs des Vereins abzuwenden. 25 Minuten vor Fristende wurde doch noch ein Rettungspaket genehmigt - von einem aus Anhängern bestehenden Konsortium.

Die Eigentumsrechte am Stadion blieben jedoch beim ehemaligen Vorsitzenden Michael Gliksten. Da die Football League - heute Premier League genannt - nach dem verheerenden Tribünenbrand bei Bradford City im Mai 1985 verschärfte Sicherheitsanforderungen erließ, kam es angesichts von Charltons mauer Finanzlage zum Unvorstellbaren: Der Klub musste The Valley nach 66 Jahren kurz nach Beginn der Saison 1985/86 verlassen. Im zunächst letzten Spiel gegen Stoke City besetzten die Fans in der Halbzeit und nach der Partie das Spielfeld aus Protest gegen den Umzug.

Es half alles nichts: Es ging in den Selhurst Park von Crystal Palace, geschlagene sieben Jahre lang. Dass im Dezember 1992 die frenetisch gefeierte Rückkehr in The Valley gelang, war ein weiteres Mal der herausragenden Einsatzbereitschaft der Addicks-Fans zu verdanken. Zunächst gab der Verein 1989 erste Pläne für eine Rückkehr bekannt. Das löste umgehend eine Aufräumaktion tausender Anhänger aus, die das mit den Jahren stark vernachlässigte Stadiongelände aufzuräumen begannen. Feierlich verbrannte man schließlich alle Abfälle in einem großen Feuer mitten auf dem ehemaligen Spielfeld.

Wie Charltons Fans das Stadion zurückholten

Charlton verkaufte sogar Leistungsträger, um sich die Rückkehr in die alte Heimat, die dann frisch renoviert werden musste, leisten zu können. Doch der Stadtrat von Greenwich lehnte 1990 den Bauantrag des Klubs mit überwältigender Mehrheit ab. Dort hatte man aber nicht mit der Widerstandsfähigkeit der Fans gerechnet.

Noch im selben Jahr gründeten sie ihre eigene lokale politische Partei - die The Valley Party. Die Partei kandidierte für alle Sitze im Stadtrat von Greenwich bis auf zwei, nämlich die der beiden Ratsmitglieder, die für die Pläne für das neue Stadion gestimmt hatten. Sagenhafte 14.838 Stimmen reichten bei den Kommunalwahlen 1990 aus, um genug Druck auf den Stadtrat auszuüben, den Stadionumbau doch zu genehmigen. Dieser beeindruckende Erfolg ließ die Tränen über den Abstieg in die Division Two nach zuvor vier Jahren in der höchsten Spielklasse schneller trocknen.

Da sie diese Schlüsselrolle bei der Rückkehr ins The Valley spielten, erhielten die Fans fortan einen Platz im Vorstand des Klubs in Form eines gewählten Fan-Direktors, für den sich jeder Dauerkarteninhaber über 18 Jahren zur Wahl stellen konnte. 2008 wurde die Funktion durch ein Fanforum ersetzt, das bis heute aktiv ist.

Triumphale Rückkehr ins The Valley nach 2611 Tagen

Nachdem der FC Wimbledon in den Selhurst Park einzog, mussten die Addicks vor der Rückkehr nach Hause allerdings ein weiteres Mal umziehen. Die Saison 1991/92 und die erste Hälfte der darauffolgenden Spielzeit gastierte man im Upton Park von West Ham United. Am 5. Dezember 1992 war es dann aber so weit: Nach 2611 Tagen Abstinenz spielte Charlton Athletic wieder im The Valley.

Zwar hatte man das Stadion bis dato nur recht provisorisch hingezimmert - anstelle der alten Osttribüne klaffte ein Loch -, dennoch feierten 8337 Zuschauer ausgiebig einen 1:0-Sieg gegen Portsmouth. In den bald 30 Jahren, die seit diesem Tag vergangen sind, hat The Valley noch zahlreiche Veränderungen erfahren. Die Nord-, Ost- und Westseite wurden fast vollständig umgebaut, heute passen 27.111 Zuschauer hinein.

Es gab sogar Pläne, die Kapazität auf über 40.000 Plätze zu erhöhen. Doch nachdem Charlton 2007 erst aus der Premier League und zwei Jahre später aus der Championship abstieg, wurden diese von der sportlichen Realität torpediert. Es werden alle Addicks dennoch zustimmen: Die Hauptsache ist, dass die Pläne in einer Schublade landeten, die sich in The Valley an der Floyd Road befindet.