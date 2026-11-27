Teilen GOAL bei Google bevorzugen

Werbung

Die Causa um Jamal Musiala schwebt noch immer über den FC Bayern München.

Beim FC Bayern München sind die Aussagen von Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge zu Jamal Musiala offenbar nicht gut angekommen.

Wie aus einem Bericht der Bild hervorgeht, sei aus Vereinskreisen zu hören, dass selbst Kollegen aus der Führungsetage der Meinung wären, dass der 71-Jährige über das Ziel hinausgeschossen habe. Intern gäbe es demnach "großes Unverständnis" über die Schärfe in Rummenigges Wortwahl.

Sogar das Wort "vereinsschädigend" sei in diesem Bezug gefallen. Bei den Münchnern haben man darüber hinaus angeblich Sorge, dass Rummenigges Aussagen auch Auswirkungen auf den Marktwert des gebeutelten 23-Jährigen haben könnten.

Werbung Werbung

Der ehemalige Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters hatte am vergangenen Freitag, am Rande des 1:1-Remis gegen den 1. FC Köln, starke Zweifel daran geäußert, dass Musiala jemals wieder an seine Glanzleistungen vor der schweren Beinverletzung im Sommer 2025 und seiner diagnostizierten Absencen-Erkrankung werde anknüpfen können.

Verwandte Themen

Bundesliga Spiele SC Freiburg - RB Leipzig DAZN

Hoffenheim - Augsburg DAZN

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen DAZN





Dies brachte Rummenigge anschließend in Verbindung mit der gigantischen Vertragsverlängerung, die Musiala im Februar 2025 unterschrieben hatte und die ihm 25 Millionen Euro jährlich an Grundgehalt einbringen soll.

"Das, was wir wissen, lässt leider vermuten, dass es schwierig wird, wieder auf das Niveau zu kommen, was er hier in diesem Stadion oft gezeigt hat", sagte Rummenigge. Deshalb müsse man "sprechen mit dem Spieler, mit der Familie und vor allem auch mit der Agentur, weil dann sind diese Summen mit Verlaub nicht mehr darstellbar".

Getty Images

Werbung

Joshua Kimmich übt scharfe Kritik an Bossen des FC Bayern München

Nachdem sich die Causa in den vergangenen Tagen immer weiter hochgeschaukelt hatte und mehrere Medienberichte brisante Details über das angespannte Verhältnis zwischen sportlicher Führung, den Vereinsgranden Rummenigge und Hoeneß und Musialas Berater-Agentur enthüllt hatten, war der deutsche Rekordmeister vor dem verloren gegangenen Champions-League-Spiel in Lille um Deeskalation bemüht.

In einer offiziellen Stellungnahme räumte der Klub beispielsweise den schwelenden Verdacht aus der Welt, Musiala und seine Berater hätten schon vor der Vertragsunterschrift im Februar des vergangenen Jahres von der Erkrankung gewusst und Details im Genesungsverlauf verschwiegen.

Werbung

Zudem betonten die Münchner, dass es einen konstruktiven Austausch mit allen Parteien gegeben habe, der nun "partnerschaftlich und vertraulich" fortgesetzt werde: "Die Gesundheit des Spielers steht für beide Seiten über allem. Jamal Musiala erhält auf seinem Weg zurück die volle Unterstützung."

Nach dem Spiel gegen Lille (1:2) übte aber Kapitän Joshua Kimmich scharfe Kritik am Umgang der Bayern-Bosse mit Musiala. "Natürlich ist der Verein immer das Höchste, um was es geht, und größer als die Spieler, aber nicht größer als der Mensch. Das ist ein absolutes No-Go und nicht Bayern-like", sagte der deutsche Nationalspieler.