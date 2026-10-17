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Alphonso DaviesGetty Images
Jonas Rütten

"Großes Angebot" für Alphonso Davies? Warum der FC Bayern gesprächsbereit wäre

Bundesliga
Transfers
Bayern München
A. Davies
N. Brown

Alphonso Davies hat sich seinen Stammplatz wieder zurückgeholt, darf den FC Bayern aber offenbar dennoch verlassen.

Der FC Bayern ist offenbar bei einem potenziellen Verkauf von Alphonso Davies weiterhin gesprächsbereit, sollte im Sommer "ein großes Angebot" für den Kanadier eintrudeln. Das berichtet die Bild.

Bereits vor dem vergangenen Sommer galt Davies aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit, gepaart mit seinem kürzlich für viel Geld und viele Jahre verlängerten Vertrag, als Abgangskandidat beim deutschen Rekordmeister.

Davies hatte seinen Vertrag im Februar 2025 bis 2030 verlängert. Dabei soll er sowohl ein stattliches Handgeld in Höhe von 22 Millionen Euro als auch eine Gehaltserhöhung auf kolportierte 15 Millionen Euro erhalten haben.

Warum ist Alphonso Davies beim FC Bayern nicht mehr unumstritten?

Kurz danach zog sich Davies bei der kanadischen Nationalmannschaft einen Kreuzbandriss zu. Die schwere Knieverletzung markierte für den 25 Jahre alten Linksverteidiger mit Offensivdrang den Beginn einer langen Leidenszeit. Nach seinem Comeback wurde Davies immer wieder von Muskelverletzungen zurückgeworfen. Eine davon kostete ihn beinahe die gesamte Heim-WM im Sommer, bei der Davies nur einmal zu einem Kurzeinsatz kam.

Der in Absprache mit den Bayern vollführte Schongang trug jedoch Früchte: Davies präsentierte sich nach der Sommervorbereitung in guter Frühform und erinnert immer mehr an seine beste Version. Die Bayern holten derweil im Sommer in Nathaniel Brown für kolportierte 50 Millionen Euro schon einen prominenten Ersatz für Davies.

Aktuell hat der Kanadier aber klar die Nase vorn und ist auf der linken Seite absolut gesetzt, weshalb die offenbar weiterhin vorhandene Bereitschaft des Vereins, ihn abzugeben, durchaus überrascht.

Allerdings stellt die Bild auch klar, dass Davies keineswegs vom Hof gejagt werde und ausschließlich ein finanziell überaus attraktives Gesamtpaket für Gesprächsbereitschaft sorge. Zudem müsse auch Davies einem Wechsel zunächst zustimmen, sollte ein Klub bei den Bayern vorstellig werden.

Vor Davies' Vertragsverlängerung galt Real Madrid lange Zeit als äußerst interessiert, allerdings holten sich die Königlichen im vergangenen Sommer in Marc Cucurella einen der renommiertesten Linksverteidiger der Welt für 55 Millionen Euro vom FC Chelsea.

Sollte Davies sich unter Trainer Vincent Kompany weiter festspielen, dürfte es im Sommer aber dennoch nicht an kaufkräftigen Interessenten mangeln.

Alphonso Davies Bayern 2025Getty Images

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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