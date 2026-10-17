"Großes Angebot" für Alphonso Davies? Warum der FC Bayern gesprächsbereit wäre

Der FC Bayern ist offenbar bei einem potenziellen Verkauf von Alphonso Davies weiterhin gesprächsbereit, sollte im Sommer "ein großes Angebot" für den Kanadier eintrudeln. Das berichtet die Bild.

Bereits vor dem vergangenen Sommer galt Davies aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit, gepaart mit seinem kürzlich für viel Geld und viele Jahre verlängerten Vertrag, als Abgangskandidat beim deutschen Rekordmeister.

Davies hatte seinen Vertrag im Februar 2025 bis 2030 verlängert. Dabei soll er sowohl ein stattliches Handgeld in Höhe von 22 Millionen Euro als auch eine Gehaltserhöhung auf kolportierte 15 Millionen Euro erhalten haben.

Warum ist Alphonso Davies beim FC Bayern nicht mehr unumstritten?

Kurz danach zog sich Davies bei der kanadischen Nationalmannschaft einen Kreuzbandriss zu. Die schwere Knieverletzung markierte für den 25 Jahre alten Linksverteidiger mit Offensivdrang den Beginn einer langen Leidenszeit. Nach seinem Comeback wurde Davies immer wieder von Muskelverletzungen zurückgeworfen. Eine davon kostete ihn beinahe die gesamte Heim-WM im Sommer, bei der Davies nur einmal zu einem Kurzeinsatz kam.

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Der in Absprache mit den Bayern vollführte Schongang trug jedoch Früchte: Davies präsentierte sich nach der Sommervorbereitung in guter Frühform und erinnert immer mehr an seine beste Version. Die Bayern holten derweil im Sommer in Nathaniel Brown für kolportierte 50 Millionen Euro schon einen prominenten Ersatz für Davies.

Aktuell hat der Kanadier aber klar die Nase vorn und ist auf der linken Seite absolut gesetzt, weshalb die offenbar weiterhin vorhandene Bereitschaft des Vereins, ihn abzugeben, durchaus überrascht.

Allerdings stellt die Bild auch klar, dass Davies keineswegs vom Hof gejagt werde und ausschließlich ein finanziell überaus attraktives Gesamtpaket für Gesprächsbereitschaft sorge. Zudem müsse auch Davies einem Wechsel zunächst zustimmen, sollte ein Klub bei den Bayern vorstellig werden.

Vor Davies' Vertragsverlängerung galt Real Madrid lange Zeit als äußerst interessiert, allerdings holten sich die Königlichen im vergangenen Sommer in Marc Cucurella einen der renommiertesten Linksverteidiger der Welt für 55 Millionen Euro vom FC Chelsea.

Sollte Davies sich unter Trainer Vincent Kompany weiter festspielen, dürfte es im Sommer aber dennoch nicht an kaufkräftigen Interessenten mangeln.